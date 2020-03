Der FC Rotkreuz peilt die 1. Liga an Der FC Rotkreuz hat professionelle Strukturen geschaffen. Um sie vollumfänglich nutzen zu können, ist der 2.-Liga-inter-Verein auf Mithilfe angewiesen. Martin Mühlebach 13.03.2020, 05.00 Uhr

Der Rotkreuzer Davide Palatucci (rechts) im Duell mit dem Ägerer Linus Pfrunder. Stefan Kaiser (zz) / Zuger Zeitung

Sportlich läuft’s dem FC Rotkreuz (FCR) wie geschmiert. Die 1. Mannschaft mischt nach dem direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional erneut an der Tabellenspitze mit: Das Team von Trainer René Erlachner liegt vor dem Beginn der Rückrunde gemeinsam mit Mendrisio auf dem 2. Tabellenrang – nur 2 Punkte hinter dem Leader Willisau. FCR-Präsident Claudio Carbone gesteht: «Unser Ziel ist der Aufstieg des Fanionteams in die 1. Liga. Und die 2. Mannschaft, die mit eigenen Nachwuchsleuten und zwei, drei Routiniers bestückt in der 4. Liga spielt, ist bestrebt, heuer den Ligaerhalt und in der kommenden Saison den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen.»