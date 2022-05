Fussball Der FC Schötz besteht den Charaktertest Nach dem 2:0-Sieg gegen Zug 94 ist der Ligaerhalt praktisch gesichert – dafür nähert sich das unterlegene Team dem Abstieg. Peter Birrer 01.05.2022, 17.19 Uhr

Treffsicherer Schötzer Patrik Gjidoda (rechts), hier gegen den Zuger Luis Alfredo Gutierrez. Bild: Philipp Schmidli

Als Schluss ist, wird Roger Felber emotional. Er ballt die Faust, er schreit vor Freude – und zum Ausdruck bringt er damit vor allem eines: Erleichterung. Der Trainer des FC Schötz jubelt über einen 2:0-Sieg, der deshalb so wertvoll ist, weil er praktisch gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt ist. Vier Runden vor Schluss der Meisterschaft beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nun neun Punkte.

Der 44-jährige Felber atmet einmal tief durch, dann sagt er: «Dieser Match war auch ein grosser Charaktertest. Und den haben wir bestanden.» Weniger gut ist die Laune indes beim Verlierer: Zug 94 reiste mit der Hoffnung nach Schötz, den positiven Trend der vergangenen Wochen mit fünf Partien ohne Niederlage fortzusetzen und den Rückstand weiter zu verringern.

Auf dem Sportplatz Wissenhusen sieht es zunächst ganz ordentlich aus, was die Mannschaft von Trainer Thomas Jent abliefert. Sie wirkt selbstbewusst und gefällt mit einer guten Organisation. Allerdings hat der Auftritt einen Makel: Die Zuger bringen es nicht fertig, gefährlich im Strafraum der Gastgeber aufzutauchen. Goalie Dominic Stadelmann muss bis zur Pause kein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Patrik Gjidoda erzielt seinen 17. Saisontreffer

Was die Offensive angeht, sind die Schötzer lange Zeit kaum aktiver. Aufregend wird es in der ersten halben Stunde nur einmal, als Cyrill Gasser mit einem Distanzschuss die Latte trifft. Vorsicht prägt das Spiel des FCS, das entspricht aber ganz der Vorgabe von Felber. «Wir haben uns bewusst für eine taktische Ausrichtung entschieden, die defensiver war als in den Wochen zuvor. Denn eines war uns allen klar: Wir durften diese Partie unter keinen Umständen verlieren.»

An diesem Samstag zeigt sich wieder einmal die Wichtigkeit von Patrik Gjidoda. Kurz vor der Pause ist er zur Stelle, als es darum geht, einen Flankenball von Adijan Keranovic zu verwerten. Für den 27-jährigen Stürmer ist es Saisontor Nummer 17. Selbstredend macht er mit dieser Quote auch Werbung in eigener Sache, ein Abgang im Sommer kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. Wenn es vor dem Zuger Tor gefährlich wird, ist Gjidoda stets involviert. Nach 55 Minuten verpasst er seinen zweiten Treffer zwar, aber fünf Minuten später gelingt ihm doch etwas Entscheidendes: Er bereitet das 2:0 von Jessy Nimi vor. Und kurz darauf bietet sich ihm die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen. Er macht vieles richtig, aber nicht ganz alles: Der Ball prallt an die Latte.

Kein Kommentar von Thomas Jent

Und die Zuger? Sind nicht in der Lage, auf die Gegentore eine passende Antwort zu geben. Nach einer Stunde haben sie Glück, dass Claudio Teixeira für eine Tätlichkeit nicht des Feldes verwiesen wird. Danach bleiben sie in der Offensive harmlos. So sehr sie sich auch bemühen: Wirklich gefährlich wird es im Schötzer Strafraum nicht. Daran ändern auch die personellen Wechsel nichts, die Coach Jent vornimmt.

Der FCS verwaltet den Vorsprung alles in allem souverän. «Wir stellten uns darauf ein, dass es eine zähe Geschichte werden könnte», sagt Roger Felber hinterher. Aber in der aktuellen Phase der Saison geht es ihm nicht ums Spektakel, sondern einzig und allein darum, die nötigen Punkte einzufahren.

Darum darf er am Ende jubeln. Und ein paar Meter neben ihm macht sich Frust breit. Spieler und Betreuer der Gäste sind erbost, weil der Schiedsrichterassistent auf Bemerkungen der Zuger Bank mit einem flapsigen Spruch reagiert hat. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu heftigen Diskussionen und fast tumultartigen Szenen. Diese Niederlage, dieses Ende – es gäbe eigentlich noch einiges zu sagen. Aber Thomas Jent winkt ab. Zugs Trainer zieht den wortlosen Abgang vor.