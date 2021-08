Orientierungslauf: Leonie Mathis fährt an die EM

Orientierungslauf Der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere: Nun fährt Leonie Mathis an die Europameisterschaft Leonie Mathis (15) darf internationale OL-Luft schnuppern. An der Jugend-EM möchte die Nidwaldnerin vor allem Erfahrungen sammeln. Urs Hanhart 16.08.2021, 16.42 Uhr

In der Natur fühlt sie sich wohl: Leonie Mathis aus Beckenried.

Auf diese Saison hin ist die Beckenrieder OL-Spezialistin Leonie Mathis in die D16-Kategorie aufgestiegen. Dabei konnte sie von Beginn weg mit guten und konstanten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Im Mai lieferte sie an drei Testläufen über die Sprint-, Mittel- und Langdistanz durchs Band Top-Ten-Resultate ab.

Kürzlich ist die 15-Jährige von Swiss Orienteering für die Jugend-Europameisterschaften (EYOC) aufgeboten worden. Diese Kontinentaltitelkämpfe werden vom 18. bis 23. August in Litauen ausgetragen. «Meine Selektion hat mich sehr überrascht, und ich freue mich natürlich riesig darüber», sagt Mathis. Und sie fügt noch an:

«Das ist der Höhepunkt in meiner bisherigen OL-Karriere. Weil ich zum jüngsten Jahrgang gehöre und noch keine internationale Wettkampferfahrung habe, will ich mir keine Rangziele setzen. Es ist mir wichtig, dass ich OL mache wie bisher und meine Stärken nutzen kann.»

Für die Gymnasiastin ist es also der erste Einsatz auf internationaler Ebene. Bislang waren die Schweizer Meisterschaften ihre wichtigsten Wettkämpfe. Ihr grösster Erfolg ist bis dato der Gewinn von SM-Gold über die Mitteldistanz. Das war 2020. Im gleichen Jahr holte die Nidwaldnerin auf der Langdistanz auch noch SM-Bronze.

Von der Schwester inspiriert

Mathis hat vor etwas mehr als vier Jahren mit Orientierungslauf begonnen. Aufmerksam auf diese Sportart wurde sie durch ihre Schwester Aline, die an einem OL-Feriencamp teilnahm und in der Folge mit ihrer Begeisterung Leonie dazu brachte, auch mal hineinzuschnuppern. Beide traten schliesslich der OLG Nidwalden und Obwalden bei und absolvierten schon bald Wettkämpfe auf regionaler Ebene. «OL ist zu meiner Leidenschaft geworden, weil diese Sportart sehr abwechslungsreich ist», verrät die Nachwuchsakteurin und ergänzt:

«Man ist in der Natur und trainiert bei jedem Wetter draussen. Die verschiedenen Geländetypen fordern mich immer wieder aufs Neue, und die Kombination von Kartenlesen und Laufen finde ich faszinierend.»

Mathis bestreitet in der Regel pro Woche ein Training mit ihrem Verein. Darüber hinaus trainiert sie ab und zu nach der Schule zusammen mit ihrer Schwester. An den Wochenenden bestreitet sie häufig Trainings-Weekends oder startet an Wettkämpfen. An freien Wochenenden geht sie gerne mit der Familie auf Bergtouren. Zu ihren Stärken und Schwächen im OL sagt die talentierte Sportlerin: «Im Bereich Feinorientierung habe ich in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht. Dies ist vor allem im Postenraum sehr wertvoll. Beim Kompasslaufen unterlaufen mir am meisten Fehler. Kartentechnisch kann ich mit jedem Training und Wettkampf noch mehr dazulernen.»

Sie will Tiermedizin studieren

Nebst OL hat Mathis noch viele andere Interessen. Sie geht Klettern, spielt Sopran- sowie Alt-Blockflöte und unternimmt Skitouren und Wanderungen. Auch Skifahren gehört zu ihren Hobbys. «Aktivitäten draussen in der Natur machen mir immer Freude.» Mathis besucht das Kollegium St. Fedelis in Stans und kommt bald in die vierte Klasse. Nach der Matura möchte sie ein Tiermedizin-Studium aufnehmen. Zu ihren sportlichen Zielen mit Blick in die nähere und fernere Zukunft sagt sie: «Ich möchte die jährliche Wiederselektion für das Zentralschweizer OL-Nachwuchskader schaffen. Weiter habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Es kommt darauf an, wie ich mich leistungsmässig entwickle und ob die Schule oder das Studium eine Kaderzugehörigkeit bei der Elite zulassen würde.»