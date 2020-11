Der Luzerner Landhockeyaner Nick Schwehr erlebt ein kurzes Profi-Abenteuer auf Cran Canaria Nick Schwehr ist einer der besten Landhockeyaner in der Schweiz. Gegenwärtig spielt der 22-jährige Luzerner auf Gran Canaria – aber damit ist bald Schluss. René Barmettler 16.11.2020, 19.00 Uhr

Die hiesige Landhockey-Meisterschaft ruht, die Hallensaison ist aufgeschoben oder wird möglicherweise ganz abgesagt. Die NLA-Spieler vom Luzerner SC lassen vorläufig wegen der zugespitzten Lage und den landesweiten Massnahmen und Vorschriften sogar die Trainingslektionen ausfallen.

Für Nick Schwehr, den begnadeten LSC-Stürmer, gilt das alles nicht. Er bestreitet derzeit in der zweithöchsten spanischen Liga die Feldmeisterschaft – als Profi bei Unión Deportiva Taburiente auf Gran Canaria.

Nick Schwehr (rechts) im Dress der Unión Deportiva Taburiente. Bild: PD

Es ist indes kein unbeschwertes Profileben, eher eines mit Hindernissen. Und ein kurzes. Nick Schwehr wird die Übung Ende November nach Vorrundenschluss abbrechen und zu seinem Stammklub LSC zurückehren. Letzte Woche war er bereits in der Schweiz, flog aber am vergangenen Samstag für die noch verbleibenden Partien wieder nach Spanien.

Für das Profi-Abenteuer hatte Schwehr seinen Job bei den Pilatus Flugzeugwerken in Stans gekündigt. «Schuld» war Jorge Federico Tanuscio, sein Trainer beim LSC. Dieser sagte zum 22-Jährigen:

«Hey, du bist jung und gut, versuch dein Glück doch im Ausland.»

Das tägliche Bad im Meer ist für ihn unverzichtbar

Es war dann halt doch nicht die ganz grosse sportliche Herausforderung, die er in dieser División de Honor B gefunden hat. Ausserdem stellten auch die Coronatests ein Hindernis dar. «Spiele, die wegen positiver Fälle ausgefallen sind, wurden einfach aus dem Spielplan gestrichen», sagt Schwehr. Bereuen tut er das Engagement in Spanien aber keinen Moment. «Es ist eine coole Erfahrung in ein Land zu gehen, dessen Sprache ich nicht beherrsche. Die bereits gebuchte Sprachschule konnte ich dann leider nicht besuchen.» Das Leben auf den Kanaren ist gegenwärtig ebenfalls eingeschränkt, erlaubt sind Einkäufe und Restaurantbesuche. Auf Letzteres verzichtet Schwehr weitgehend, «denn ich möchte nicht riskieren, dass ich mein Team anstecken könnte».

Auf eines aber muss und will er nicht verzichten: auf das Bad im Meer. Die Lufttemperaturen bewegen sich noch immer zwischen angenehmen 23 bis 25 Grad. Schwehr lebt mit zwei Mitspielern in einer Wohngemeinschaft in der Nähe des Hockeyplatzes, eingebettet in einer hügeligen Landschaft. «Nicht gerade in der schönsten Gegend der Insel», wie er festhält. Der Luzerner betont aber: «Die Leute sind sehr freundlich und herzlich.» Zu Schwehrs Profivertrag: Nebst einem bescheidenen Salär sind auch die Verpflegung, die Wohnungsmiete sowie zwei Flüge in seine Heimat hin und retour inbegriffen.

Comeback im Schweizer Nationalteam steht bevor

Schwehrs Team ist nach sieben Spielen und zwölf Zählern auf Rang drei zu finden. Am 30. November ist Schluss. Mit seinem ehemaligen Arbeitgeber führt der gelernte Flugzeugmechaniker Gespräche über eine Wiedereinstellung auf den 1. Januar. Und wenn das Jahr 2021 nicht wieder so verrückt spielen sollte wie dieses, wird Nick Schwehr sein Comeback in der Nationalmannschaft geben, der er zwischenzeitlich aus beruflichen Gründen den Rücken gekehrt hatte. Trainings mit dem Team hatte er bereits wieder absolviert, geplante Ernstkämpfe in Luzern gegen Italien mussten jedoch abgesagt werden.

Nick Schwehr spielte vor seinem Spanien-Abenteuer 16 Jahre lang für den Luzerner SC. Wie viele weitere dazu kommen, ist ungewiss. Sollte nochmals ein Profi-Angebot aus dem Ausland kommen, würde sich das der Stürmer überlegen. Aber die sportliche Herausforderung müsste diesmal stimmen.