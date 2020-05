Video Der SC Obergeissenstein ist 100 Jahre alt und vital wie nie Der Stadtluzerner Fussballclub SC Obergeissenstein ist 100-jährig. Gefeiert wird allerdings erst im nächsten Jahr. René Barmettler 06.05.2020, 19.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Stellen Sie sich vor: Sie werden 100 Jahre alt, und keiner feiert mit Ihnen. So geht es dem regionalen Zweitligisten Sportclub Obergeissenstein (SCOG). Der im Luzerner Wartegg-Quartier beheimatete Verein wollte am 11. April feiern. Denn an diesem Tag vor 100 Jahren wurde dieser gegründet, mehr zur Geschichte am Ende des Textes). Der SCOG hat zum 100-Jahr-Jubiläum ein Video erstellt:

Zurück zur Gegenwart: In der Wartegg-Turnhalle hätte die Feier mit rund 300 geladenen Gästen aus dem Klub und der Politik stattfinden sollen. Doch dem SCOG-Vorstand wurde nach dem Ausbruch des Virus in der Schweiz schnell klar: Daraus wird nichts. «Zuvor wollten wir es nicht wahrhaben und haben lange gehofft, dass wir den Anlass durchführen können», sagt SCOG-Präsident Andreas Piattini.

So blieb den Vorstandsmitgliedern an diesem Tag bloss ein virtuelles Anstossen von Zuhause aus. «Es war ein emotionaler und wehmütiger Moment. Doch gleichzeitig war uns klar: Wir werden alle Anlässe halt ein Jahr später nachholen. In diesem Moment war es für uns ein Ablöscher, doch das Organisationskomitee wird die Energie für dieses neue Ziel aufbringen», verspricht Piattini.

Der SCOG hat sich in der 2. Liga regional etabliert

Sämtliche offizielle Anlässe in diesem Jahr werden nun ins 2021 verschoben, damit die Reihenfolge der geplanten Festivitäten beibehalten werden kann. Auch der Sport wird vorläufig noch ruhen, am letzten Donnerstag wurden die laufenden Meisterschaften aller regionalen Ligen abgebrochen. Der SCOG beendet die nicht gewertete Saison auf dem neunten Platz, sportlich hat sich das Fanionteam in der 2. Liga regional etabliert. Das ist keine Selbstverständlichkeit für den kleinen Stadtklub.

«Ich erlebe in der Innerschweiz viel Anerkennung für die Arbeit unseres Klubs, wir haben uns dieses Standing dank unserer Nachwuchsarbeit erarbeitet»

, begründet Piattini. Der 48-Jährige ist selber ein «OG-Kind», verbrachte seine Jugend von den Junioren bis hin zur ersten Mannschaft.

Vor sechs Jahren trat der verheiratete Vater von zwei inzwischen erwachsenen Kindern die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Hansueli Gasser an. Bereut hat Piattini diesen Schritt nicht, auch weil er die Arbeit des Vorstandes auf viele Köpfe verteilen konnte. Von zehn Mitgliedern wird dieses Gremium inzwischen bevölkert. «Im Durchschnitt ist der Vorstand mit rund 33 Jahren relativ jung. Auch schaffen wir es, unsere Fussballer bereits in jungen Jahren als Trainer und Funktionäre zu gewinnen.» 100 Jahre alt ist der Verein und trotzdem vital wie nie: Der SCOG ist in jeglicher Hinsicht bestens aufgestellt. Zahlreiche Klubs sind auf der Suche nach Präsidenten oder Leuten, die bereit sind, auch in anderen Chargen Verantwortung zu übernehmen. Der Stadtluzerner Stadtklub wird familiär gelebt, mehr als 90 Prozent der Mitglieder kommen aus den Quartieren der Umgebung. Das Beispiel der Günthers beweist, dass der SCOG eine Familienangelegenheit ist: Christoph ist als Verantwortlicher des Spielbetriebs «Herr» über rund 260 Junioren und 40 Trainer. Die von seiner Schwester Bettina geführte und vor acht Jahren gegründete SCOG-Tanzsektion für Mädchen und Frauen zählt inzwischen 70 Tänzerinnen. Als zusätzliches Angebot gehört das für die Mädchen und Knaben alljährlich durchgeführte «SCOG-Camp» in den Sommerferien. «Mit jeweils 80 bis 90 Teilnehmenden erfahren wir einen unglaublichen Zuspruch», sagt Piattini. Das Lager fällt dieses Jahr wegen der «ausserordentlichen Lage» ins Wasser.

Finanzieller Schaden wird sich in Grenzen halten

Die ausgefallenen Aktivitäten haben wie bei allen anderen Klubs finanzielle Auswirkungen. Andreas Piattini will nicht dramatisieren, sondern ist froh darüber, «dass wir seriös wirtschaften und im Spielbetrieb ausser Entschädigungen für Trainer niemand etwas verdient». Die Verantwortliche für das Clublokal ist in einem 60-Prozent-Pensum angestellt, sie konnte bei der Kurzarbeit angemeldet werden. Funktionäre mit Anspruch auf Entschädigungen verzichteten auf einen grossen Teil. Unter dem Strich «bleibt aber ein Loch, wo wir schauen müssen, wie wir das kompensieren werden», blickt Piattini nicht ganz sorgenfrei in die nahe Zukunft. Vor allem, solange es nicht klar ist, wann der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Immerhin darf sich der SCOG auf einen neuen Kunstrasenplatz freuen, der alte ist in die Jahre gekommen. Die Stadt Luzern stellte in Aussicht, den Hauptplatz im Sommer zu ersetzen. Ob der Termin angesichts der Umstände eingehalten werden kann, ist derzeit noch offen. Hauptsache ist, dass auf den Plätzen bald wieder gekickt werden kann. Und 2021, das verspricht Andreas Piattini, wird dann endlich richtig gefeiert.

Das ist die Geschichte des SC Obergeissenstein

11. April 1920

Der Sportclub Obergeissenstein wurde von jungen Männern im Luzerner Geissensteinquartier gegründet. Es wurde Fussball gespielt und Leichtathletik betrieben. Den Platz dafür wurde durch die Eisenbahner-Baugenossenschaft zur Verfügung gestellt. Im Frühjahr 1922 wurde der Platz eingeweiht.

1949

Der SCOG die erste Juniorenabteilung ins Leben. 14 C-Junioren nahmen den Meisterschaftsbetrieb auf. Möglich machten dies Spenden aus dem Quartier, die dem Club 280 Franken einbrachten. Damals war dies ein grosser Betrag.

1959/60

Der SCOG steigt erstmals in die 2. Liga auf.

18. August 1964

Die erste Seniorenabteilung entsteht.

20. April 1966

Dem SCOG schloss sich eine «Damenriege» an, die später durch die Sparte Volleyball ergänzt wurde.

2. September 1967

SCOG erhält seine endgültige Heimat: Die Sportanlage Wartegg konnte feierlich eingeweiht werden. In der Folge handelte sich der Verein den Ruf eines Liftclubs ein, weil er oft in die 2. Liga (damals die vierthöchste Liga) auf- und sogleich wieder in die 3. Liga abstieg.

2004

Nach dem überzeugenden Ja des Luzerner Stimmvolks kam es 2004 zur Sanierung der Oberstufenanlage Tribschen, und der SCOG erhielt eine moderne Infrastruktur mit Clubrestaurant.

2008

Die Stadt baute auf dem Wartegg-Hauptfeld einen Kunstrasen anstelle des notorisch übernutzten Naturrasens. Nun konnten die Mannschaften die Plätze uneingeschränkt während des ganzen Jahres nutzen.

Juni 2013

Der sportliche Höhepunkt: Der SCOG gewann erstmals in der Vereinsgeschichte den IFV-Cup.

Obergeissenstein feiert den IFV-Cupsieg. Bild: Corinne Glanzmann (18. Mai 2013)

Juni 2014

Der SCOG feiert den Regionalmeistertitel der 3. Liga auf der Wartegg in Luzern.

Patrick Souto (rechts) feiert den 3. Liga Regionalmeistertitel. Bild: Philipp Schmidli (14. Juni 2014)

2016 / 2017

Die erste Mannschaft spielt in der 2. Liga regional. Nebst der Fussballabteilung führt der SCOG eine Tanz- und Volleyballsektion.

Der SC Obergeissenstein steigt in die 2. Liga regional auf. Bild: Nadia Schärli (18. Juni 2016)