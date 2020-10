Bildstrecke Der Wahlzuger Nicola Rohrbach will nochmals auf höchstem Niveau angreifen Mountainbike-Profi Nicola Rohrbach wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt die Tortour Gravel in Sursee. René Leupi 26.10.2020, 16.21 Uhr

«Klar will ich dieses Rennen gewinnen», gab Nicola Rohrbach am vergangenen Freitag vor dem Start zur dreitägigen Gravel Tour in Sursee zu Protokoll. Alles andere als der Sieg würde für den 34-jährigen Mountainbike-Profi auch einer Niederlage gleichkommen. Schliesslich ist der im zugerischen Edlibach wohnhafte Baselbieter seit 10 Jahren Berufsfahrer mit einer UCI-Lizenz (Union Cycliste Internationale) und verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Rennsport. Seine grössten Erfolge in den letzten fünf Jahren feierte der Wahlzuger als Cross-Country-Fahrer mit zwei Etappensiegen an der Cape Epic 2016 und dem zweiten Gesamtrang. Als Querfahrer holte er an der WM 2017 Rang 15, zudem sicherte er sich dreimal die Bronzemedaille an Schweizer Quermeisterschaften.

Nicola Rohrbach ist seit acht Jahren als Privatfahrer unterwegs und erreichte dabei seine besten Resultate im Weltcup und an internationalen Anlässen. Untypisch eigentlich in einem Land, das eine riesengrosse Dichte an Spitzenbikern aufweist. 2019 verlief die Saison gar nicht nach den Vorstellungen des Baslers. Ein Schlüsselbeinbruch und gesundheitliche Probleme verhinderten, dass er an das erfolgreiche Jahr 2018, in dem er unter erstmals die Top 20 im UCI-Ranking vorgerückt war, anknüpfen konnte.

Chef eines dreiköpfigen Nachwuchsteams

Die Saison 2020 plante Rohrbach mit einem eigenen Mountainbike-Team, wo er als Fahrer und Teamchef sein Wissen an eine dreiköpfige Nachwuchs-Equipe weitergab. Damit wollte er zu alter Stärke zurückfinden und mit seiner Equipe auch junge Fahrer fördern. Doch die Covid-19-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung, er konnte nur wenige Rennen bestreiten. «Es war eine schwierige Saison und nicht einfach, immer wieder die Motivation zu finden, um professional unterwegs zu sein.»

Seine Passion zum Bikesport hatte der im basellandschaftlichen Langenbruck aufgewachsene Rohrbach bereits mit sieben Jahren entdeckt. Getrieben von seinen zwei Brüdern begann er damals, an Geschicklichkeitsrennen teilzunehmen. Dort traf er erstmals auch auf Nino Schurter. «Das Talent von Nino war schon zu dieser Zeit erkennbar. Er konnte sich in der Folge immer im besten Umfeld bewegen und sich so kontinuierlich zum Spitzenfahrer entwickeln.» Der gleichaltrige Bündner habe aber auch mehr Talent gehabt als er, gibt Rohrbach ohne Umschweife zu.

Einzig in der zweiten Etappe offensiv gefahren

Zurück zur Tortour Gravel in Sursee. Rohrbach war an allen drei Tagen bei den Schnellsten. Die Basis zum Sieg legte er in der zweiten Etappe, als er im Napfgebiet seine beiden grössten Widersacher Benjamin Schnyder und den Holländer Gosse Van der Meer stehen liess, die letzten 50 km solo bewältigte und mit sieben Minuten Vorsprung das Ziel in Sursee erreichte. «Ich bin», so Rohrbach, «ausser in der Schlussphase des zweiten Tages nicht sehr offensiv gefahren.» In der dritten Etappe beschränkte er sich auf das Verwalten des Vorsprungs. Beeindruckt war der Edlibacher dabei von den Rollerqualitäten des Breitensportlers Schnyder.

Auch für das Rennen hatte Rohrbach lobende Worte parat. «Das war ein guter Event mit sehr schöner Streckenführung, einem guten Mix zwischen Schotter- und Asphaltstrecken.» Schade sei einzig, dass nur wenige Lizenzierte am Rennen teilgenommen hätten und daher die Konkurrenz nicht sehr gross gewesen sei. Er schliesst aber nicht aus, auch im nächsten Jahr wieder an der Startlinie zu stehen.

Nicola Rohrbach hat zwei grösstenteils verkorkste Saisons hinter sich. «So will ich meine Karriere nicht beenden», sagt der 34-Jährige bestimmt, «ich will 2021 nochmals auf höchstem Niveau angreifen.» Priorität hätten im kommenden Jahr internationale Rennen. Diese Woche belegt er in Magglingen einen J+S-Kurs mit Fachgebiet Radsport. Danach wolle er sich auf seine letzte Weltcup-Saison vorbereiten, blickt Rohrbach in die nahe Zukunft.