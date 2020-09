Im Regionalfussball geht die Corona-Angst um Kein Spiel, keine Einnahmen am Kassenhäuschen und beim Grillstand: Zur Verhinderung des Super-GAUs werden im Regionalfussball die Sicherheitsbestimmungen pflichtbewusst und beflissen befolgt. Turi Bucher 01.09.2020, 05.00 Uhr

An den Heimspielen des FC Baar gilt Maskenpflicht für die Zuschauer.

Bild: Roger Zbinden (Baar, 29. August 2020)

Ob Grüner Wald oder Swissporarena, Gersag oder Wankdorf, Wartegg oder Letzigrund – Corona macht keinen Unterschied zwischen den Profifussballern und den Amateurkickern, Corona kennt auch vor den Toren der Chrüzmatt, dem Lättich oder der Schlottermilch kein Pardon.

Doch da sind die akribisch dagegenhaltenden Klubs und Vereinsfunktionäre. Sie versuchen pflichtbewusst und fleissig alles, um Spiele durchführen zu können, um ihren Spielern und Fans Matches zu ermöglichen. Denn die Corona-Angst geht weiter um: Nur einer in der Mannschaft muss positiv getestet werden, dann gibt’s kein Spiel, keine Einnahmen am Kassenhäuschen und beim Grillstand. Schlimmer: In der Regel entscheidet der Kantonsarzt, dass gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.

So geschehen beim Zuger Klub SC Cham. Bei den Amateuren aus der dritthöchsten Schweizer Liga (Promotion League) meldete sich am 13. August ein Spieler mit Halsschmerzen. Zuerst ging man von einer Erkältung aus, weil der Betroffene im Gastrobereich oft mit Klimaanlagen konfrontiert ist. Der Test im Kantonsspital Zug ergab dann aber: Corona.

Am 14. August wurde das Team informiert, das Training abgesagt, der 1.-Liga-Verband und der Kantonsarzt konsultiert. Dieser verfügte: zehntägige Quarantäne für die 1. Mannschaft des SC Cham. Auch Marcel Werder, langjähriger Cham-Sportchef, war betroffen, musste daheim bleiben. «Es betraf 22 Mitglieder des SC Cham. Auch die Mitglieder des Staffs, die sich in der Nähe des erkrankten Spielers aufgehalten hatten, mussten in Quarantäne.»

Cham-Stürmer Nico Siegrist verpasst Schulstart

Man stelle sich das vor: Topstürmer Nico Siegrist beispielsweise, Sekundarlehrer und während der Coronakrise vom SC Kriens aus der Challenge League nach Cham gewechselt, musste zum Schulwiederbeginn seinem Rektorat in Hitzkirch mitteilen: Sorry, meine Fussballmannschaft muss in Quarantäne, ich kann keinen Schulunterricht geben. Vergangene Woche war beispielsweise aus Bern zu vernehmen, dass nach dem 2.-Liga-Spiel Meiringen – Bern Bethlehem 30 Spieler und vier Trainer in Quarantäne mussten. Der Meiringen-Goalie beschloss deshalb, als Torhüter zurückzutreten. Als stellvertretender Geschäftsführer einer Baufirma könne er sich keinen zweiten Quarantäne-Arbeitsausfall leisten. Auch Meiringens Trainer kündigte seinen Abgang an, wenn es nochmals zu einem Coronavorfall käme.

Cham-Sportchef Werder gesteht das ein, was in den vergangenen Wochen überall zu beobachten war, in den Städten, an den Treffpunkten oder eben auf den Fussballplätzen: «Alles wurde wieder lockerer. Man rückte sich wieder näher, man umarmte sich. Die Regeln wurden nicht gelebt.» Die Lehren daraus: «Wir halten die Sicherheitsregeln aber sofort wieder strikt ein. Wir versuchen, die Garderobenzeit zu verkürzen, möglichst alles draussen zu erledigen», sagt Werder. Und: «Es hängt sehr viel von der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen ab.»

Quarantäne auch in Schwyz – Aufatmen in Schattdorf, vorläufig

Letzte Woche hatte ein Spieler der 2. Mannschaft des SC Schwyz einen Coronavorfall – er musste ebenso wie alle seine Teamkollegen in Quarantäne. Später schien ein Junior beim FC Schattdorf betroffen. Schattdorf-Präsident René Deplazes konnte dann aufatmen: «Es blieb beim Verdachtsfall.» Aber Deplazes sagt: «Wir dürfen uns nichts vormachen. Es kann uns jederzeit treffen wie auch jeden anderen Verein.» Die Urner haben unterdessen wie so viele andere Klubs einen Coronadelegierten ernannt. In Schattdorf wird die Maskenpflicht derzeit diskutiert, ist aber noch nicht eingeführt. Deplazes: «Wenn wir realisieren, dass die Matchbesucher sich nicht an die Distanzregeln halten, werden wir in einem nächsten Schritt die Maskenpflicht anordnen.» Unterdessen wird jeder Zuschauer beim Eintritt ins Stadion elektronisch registriert, werden auf der Tribüne Sitzreihen abgeklebt, damit die Fans die 1,5-m-Distanz einhalten.

Claudia Mösch ist «Coronachefin» beim FC Baar. Sie betont: «Weder wir vom FC Baar noch andere haben die absolute Coronaweisheit. Doch auf der Basis einer ausgeprägten Kommunikationskultur wollen wir uns gewissenhaft an die Schutzbestimmungen des Fussballverbandes, aber auch der Gemeinde und des Kantons halten.» Dazu listen die Baarer auf der Startseite ihrer Website (www.fcbaar.ch) eindrücklich die Rahmenbedingungen für Fussballer und Zuschauer auf. Wer aufmerksam liest, erkennt, dass die Trainer eine grosse Verantwortung tragen müssen. «Ja», sagt Mösch, «das Thema Corona wird bei uns an den Trainersitzungen sehr ausführlich behandelt. Die Spiele, die in Baar stattfinden können, sind zu einem grossen Teil dem hohen Verantwortungsbewusstsein der Trainer geschuldet.» Urs Dickerhof, der Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbandes, sagt: «Hektik bringt nichts. Wir werden nicht die Polizei spielen und Kontrollen durchführen. Die Vereine sind dazu verpflichtet, die Sicherheitsvorgaben erkenntlich zu machen.» Derweil wird in diversen Regionen vom erneuten Saisonunter- oder gar -abbruch gemunkelt. «Einen solchen Entscheid aber», so Dickerhof, «kann nur der Schweizer Fussballverband fällen.»