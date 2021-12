Sportjournal Die Eggenschwilers geben Gas – und wollen hoch hinaus Die Familie Eggenschwiler aus Eich hat ein besonderes Hobby: Kartfahren. Pilot Aurelio (9) hat bereits einen ersten grossen Titel gewonnen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 20.12.2021, 17.11 Uhr

Ein echtes Dreamteam: Pilot Aurelio (rechts) und Mechaniker Mattia Eggenschwiler.

Es sind beeindruckende Bilder aus Mirecourt in Frankreich. Aurelio Eggenschwiler fährt im Kart der Konkurrenz davon, überquert mit grossem Vorsprung die Ziellinie und lässt sich von seiner Familie und seinem Team feiern. Mitte Juni war es, als der heute 9-Jährige erstmals einen Wettkampf gewann, eine Ausnahme sollte dies aber nicht bleiben. Am Ende der Saison hatte er vier von fünf Anlässen für sich entschieden, womit ihm der Gesamtsieg in der Kategorie Mini der Vega-Trofeo sicher war. «Das hätte ich nie gedacht», sagt Aurelio Eggenschwiler, der erst im zweiten Jahr Rennen fährt.

Die Vega-Trofeo ist eine vom Verband Auto Sport Schweiz anerkannte Rennserie für Jedermann, dank einfachen Reglementen finden sich auch Neueinsteiger schnell zurecht. Doch schon die Jüngsten der Kategorie Mini rauschen mit einem Affenzahn über die Piste, «meine Spitzengeschwindigkeit betrug 104 km/h», berichtet Aurelio stolz. Ist das nicht gefährlich? «Anfänglich wollte ich, dass wir aussteigen», gesteht seine Mutter, Rita Eggenschwiler. Doch die Sicherheitsstandards sind hoch, Unfälle gibt es kaum. «Der Auslauf an den Strecken ist gross, es passiert nichts Schlimmes», beschwichtigt Marco Eggenschwiler, Aurelios Vater.

An 16 Wochenenden auf Tour

Und so entwickelte sich das Kartfahren in den letzten drei Jahren zu einem gemeinsamen Hobby, dem sich alle Mitglieder der Familie aus Eich mit Leidenschaft widmen. «Wir suchten in der digitalen Welt nach etwas Alternativem, das uns alle packt», erklärt Rita Eggenschwiler. Und ihr Mann Marco hält fest: «Auf diese Weise verbringen wir viel Zeit miteinander und leisten dabei auch etwas.» In diesem Jahr waren sie an 16 Wochenenden unterwegs, nicht in der Schweiz wohlbemerkt, sondern in Italien (Trainings) und Frankreich, wo sich sämtliche Stationen der Vega-Trofeo befanden. Aufgrund der langen Anfahrtswege erhalten Aurelio und sein Bruder Mattia (11) zusätzliche Freitage, «die Schule in Eich unterstützt uns dabei zum Glück», merkt Marco Eggenschwiler an.

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Marco, ehemals Helikopter-Pilot und Hobby-Kartfahrer mit einem Highlight am Fünfstunden-Rennen von Dubai, verkörpert den Motor der Familienunternehmung. Rita sorgt auf Reisen für das leibliche Wohl und hält das Wohnmobil in Schuss. Aurelio sitzt im Cockpit, ist der kleine Star des Teams. Und Mattia ist der Mechaniker, der Tüftler, der fleissige Arbeiter im Hintergrund. «Auch ich versuchte mich als Pilot, doch mir hat es nicht so sehr gefallen wie Aurelio», sagt Mattia, und wortgewandt fügt er an:

«Beim Fahren bremse ich, dafür gebe ich als Mechaniker Gas.»

Zu Hause in Eich befindet sich das Reich von Mattia Eggenschwiler im Keller, dort ist eine kleine Werkstatt eingerichtet. Hier zerlegt er Radios, flickt Drohnen, bastelt, schraubt, erfindet und gerät auch schon mal mit seinen Eltern in Konflikt, wenn er zum Beispiel eine mit Feuerwerk angereicherte Minirakete bauen will. «Mir gefällt es, wenn ich schmutzig werde und Öl an den Händen habe», erzählt Mattia. Besondere Freude bereitet ihm sein eigener Rennwagen, ein Tretauto, das er mit dem Benzinmotor eines Pocket Bikes aufgerüstet hat.

Während der Renneinsätze ist Mattia unter der Führung eines erwachsenen Mechanikers für alles Technische zuständig, vom Überprüfen des Reifendrucks über das Richten der Lenkstange bis zum Wechseln des Zahnrads. «Am Morgen mache ich den Kart für das Aufwärmen parat, zwischen den Läufen wechsle ich die Räder und am Abend baue ich den Motor aus, damit er geputzt werden kann.» Für ihn ist klar: Je besser er seinen Job macht, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aurelio siegt.

«Wenn er fährt, bin ich sehr nervös. Im Final des letzten Rennens mass ich meinen Puls, er war mindestens auf 130.»

Aurelio schätzt den Einsatz seines Bruders sehr, «er ist ein sehr guter Mechaniker, probiert auch mal etwas Neues aus». Zusammen sind sie ein echtes Dreamteam.

Ein Hobby, das viel Geld kostet

Professionell betreut wird die Familie Eggenschwiler in allen Belangen von Spirit Racing aus Bremgarten, einem der erfolgreichsten Go-Kart-Rennteams der Schweiz. «Du bist der Papi, nicht der Coach», das habe man ihm gegenüber klar kommuniziert, erzählt Marco Eggenschwiler und lacht. Wenn es um die Finanzierung des Kart-Abenteuers geht, stehen er und Rita allerdings in der Hauptverantwortung. Als Experte und Berater arbeitet Marco für die Firma nextage aus Luzern, welche Unternehmungen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. Seine Frau, eine ehemalige Flightattendant mit Wurzeln im italienischen Lecce, steht als Polizistin im Dienst des Kantons Uri.

Das Budget für die kommende Saison beträgt über 60 000 Franken und setzt sich aus den Ausgaben für die Trainings- und Rennwochenenden, Material, Reparaturen und Ausrüstung, Coaching, Verpflegung, Hotel- und Camperkosten sowie Einschreibegebühren und Lizenzen zusammen. Einen Teil der Saison möchte die Luzerner Familie mit Sponsoren finanzieren, unter anderem über die Plattform «i believe in you».

Nun macht Aurelio den nächsten Schritt

2022 wird Aurelio Eggenschwiler in der nächsthöheren Altersklasse der Vega-Trofeo bei den Superminis antreten. Das Gefährt wird schwerer (110 statt 100 Kilo), der Motor leistungsfähiger und die Konkurrenz bis zu 12 Jahre alt sein. «Davor habe ich etwas Respekt», verrät Aurelio, Gas geben will er trotzdem. Auf der Piste zeichnet ihn neben einer fairen Fahrweise auch der Mut aus.

«Ich mag den Kampf mit dem Gegner, das Aufheulen der Motoren und das Driften in den Kurven»,

erzählt der junge Pilot, der sein Vorbild Kimi Räikkönen schon mehrmals auf dem Gelände der Kart-Bahn in Wohlen getroffen hat.

Ob er sich an die Spuren eines Räikkönen heftet, der wie andere Formel-1-Stars seine Rennsportkarriere im Kart lancierte, weiss er noch nicht. «Vielleicht spiele ich dereinst auch mehr Handball», mutmasst Aurelio, der wie Mattia beim BSV RW Sursee im Nachwuchs trainiert. Bleibt die Frage nach dem Weihnachtswunsch, wobei die Antwort wenig überrascht: «Für meinen Sieg bei den Minis erhalte ich vom Veranstalter ein Geschenk, möglicherweise ist es eine Playstation 5», sagt Aurelio. Und mit funkelnden Augen fügt er an: «Falls ja, wünsche ich mir dazu einen Rennsimulator.»

