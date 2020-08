Die Familie Wiederkehr hat beim FC Perlen-Buchrain eine zweite Heimat gefunden Perlen-Buchrain wird in der 2. Liga inter um den Ligaerhalt kämpfen. Ein Trio aus Ballwil sorgt für viel Zuversicht. Stephan Santschi 21.08.2020, 05.00 Uhr

Sie kommen weder aus Perlen noch aus Buchrain. Kurt, Kilian und Dario Wiederkehr stammen aus Ballwil, doch die Sportanlage Hinterleisibach des FC Perlen-Buchrain bezeichnen sie allesamt als ihre sportliche Heimat.

Familie Wiederkehr von links: Perlen-Buchrain-Captain Kilian, Sportchef Kurt, Stürmer Dario und dessen Sohn Jaro.

Bild: Boris Bürgisser (Buchrain, 18. August 2020)

«Ich spielte bei den Hochdorfer Junioren und kam als 20-jähriger zum Verein. Geplant war eigentlich nur eine Saison, nun sind 33 daraus geworden», erzählt Kurt Wiederkehr und lacht. 16 Jahre war er in der 1.Mannschaft aktiv, seit 17 Jahren ist er der Sportchef des Vereins und hauptverantwortlich dafür, dass auch seine beiden Söhne den Weg ins Rontal fanden.

Wenn am Samstag mit dem Heimspiel gegen Ibach (17Uhr) die neue Saison in der 2. Liga inter beginnt, zählen Kilian und Dario bereits zu den Routiniers. Kilian, 26-jährig, ist ein zweikampfstarker Innenverteidiger, Captain und, so vernimmt man, der beste Spieler der Mannschaft. Dario, 28-jährig, ist ein klassischer Stürmer mit einer Abneigung gegenüber der Defensivarbeit und gemäss eigenen Aussagen zuweilen so unkonventionell wie ein Thomas Müller unterwegs. «Wegen unseres Vaters waren wir jedes Wochenende hier, wir sind praktisch in Buchrain aufgewachsen», erklärt Dario. «Deshalb wollten auch wir hier spielen.»

Geld spielt in Buchrain eine untergeordnete Rolle

Die Juniorenzeit verbrachten die beiden noch im näher an Ballwil gelegenem Eschenbach. Als die Teenager ins Aktivalter kamen, war der Wechsel aber schnell in trockenen Tüchern. «Hier oben steht nicht das Sportliche im Vordergrund, sondern der Zusammenhalt», erzählt Kilian. Nach dem Training sitzt man in der Klubbeiz bei einem Getränk beisammen, Punkteprämien oder Löhne werden nicht ausbezahlt. «Soll ich wechseln, um ein paar Franken zu verdienen?», fragt Kilian, dem das Potenzial für die 1. Liga attestiert wird. «Es ist gut so, wie es ist.» Dazu passt, was Dario Wiederkehr zuweilen von seinem Vater zu Ohren kommt: «Er sagt, dass Spieler schwierig nach Buchrain zu holen sind. Dafür gehen sie nicht so schnell wieder weg, wenn sie hier sind.» Der Verein stehe zu seinen Wurzeln und Tugenden. «Finanzielle Eskapaden gibt es keine, dafür gehen wir zu den Spielen der Veteranen und sie kommen zu unseren. Man kennt sich hier.» Nicht selbstverständlich in einer Sportart, die auch im Amateurbereich zuweilen recht ausgiebig mit dem Geld jongliert.

Kilian, der Arbeiter – Dario, der Kommunikative

So gemeinsam ihre Treue zum Verein ist, so unterschiedlich sind die Wiederkehrs in ihrer Art. Kilian, mittlerweile in Inwil wohnhaft, ist der Mann für die physisch harte Arbeit, auch neben dem Platz. Im Baugeschäft seines Vaters ist er als Polier angestellt. Dario, zweifacher Vater und in Ballwil zu Hause, ist Product Manager bei der Emmi, oft im Büro und ein kommunikativer Typ. «Kili ist zwar der Captain und Leader des Teams, das Sprachrohr bin aber eher ich. Mir ist es wichtig, den Kollegen die DNA des Vereins mitzugeben», sagt Dario.

Die Wiederkehrs aus Ballwil sind für den FC Perlen-Buchrain im Einsatz.

Auf dem Platz bedeutet dies vor allem Geschlossenheit, Laufbereitschaft und Kampfgeist. So schaffte Perlen-Buchrain im Jahr 2016 erstmals den Aufstieg in die 2. Liga inter und so hat es seither die Klasse halten können. Trainer Saba Velic steht für intensive, physische Arbeit, «wir haben nicht so starke Einzelspieler wie etwa Emmenbrücke, dafür sind wir läuferisch parat», erklärt Kilian Wiederkehr. Und so wird Perlen-Buchrain auch in der bevorstehenden Saison oft der Underdog sein. Ein Underdog mit viel Zuversicht.