Die Jüngsten im Eishockey stehen im Scheinwerferlicht Sogar der SC Bern Future ist zu Gast beim Südi-Cup in Hochdorf. Michael Wyss 09.03.2020, 17.22 Uhr

Der Nachwuchs des HC Luzern (blaue Trikots) duelliert sich mit dem SC Bern Future. Michael Wyss

Der HC Seetal führte am Wochenende zum 6. Mal den beliebten Südi-Cup auf der Iceline Seetal in Hochdorf durch. Beim zweitägigen Nachwuchsturnier (Kategorien U9, U11, Bambi) waren unter anderem der SC Bern Future, EHC Biel Spirit oder die SCL Young Tigers zu Gast, was für den Gastgeber HC Seetal und den zweiten Kantonsvertreter HC Luzern ein grosses Erlebnis war. OK-Chef Marco Meier: «Der Cup erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Wir sind stolz, wenn wir sehen, welche Teams immer wieder kommen.»