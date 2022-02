Crosslauf, die neue Leidenschaft von Flavia Stutz

Laufsport Crosslauf ist die neue Leidenschaft von Flavia Stutz Am 35. Crosslauf in Gettnau laufen die Luzernerin Flavia Stutz und Matthias Kyburz der Konkurrenz davon. Stefanie Barmet 08.02.2022, 09.00 Uhr

Die 25-jährige Flavia Stutz dreht einsam ihre Runden und siegt am Ende überlegen. Bild: Hanspeter Roos (Gettnau, 5. Februar 2022)

Beeindruckende Leistungen bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag am 35. Crosslauf der Läuferriege Gettnau zu sehen. Der amtierende Mitteldistanz-Weltmeister im Orientierungslauf, Matthias Kyburz, lief im Langcross der Männer über acht Kilometer ein einsames Rennen. Der 31-Jährige schien nahezu über den unebenen Boden zu fliegen und dabei sichtlich Spass zu haben.

Schon kurz nach dem Start legte er einige Meter zwischen sich und die nächsten Verfolger. Bis ins Ziel konnte er den Vorsprung auf ganze 43,7 Sekunden ausbauen. Auf Rang zwei folgte der Langenthaler Marathonläufer Adrian Lehmann, der sich nach einem zurückhaltenden Start nach vorne arbeiten konnte. Als bester Innerschweizer klassierte sich Yves Cornillie (LR Gettnau) im stark besetzten Feld auf Rang acht.

Eindrückliche Rückkehr nach Verletzung

Ein ähnliches Bild bot auch das Frauenrennen über sechs Kilometer. Bereits in der zweiten Runde konnte sich Flavia Stutz von der erfolgreichen Orientierungsläuferin Elena Roos absetzen und drehte fortan einsam ihre Runden. Nach einer zirka einjährigen Verletzungspause zeigte die Athletin der LR Gettnau auf eindrückliche Art und Weise, dass sie das Laufen im unebenen Gelände nicht verlernt hat. Mit über einer Minute Vorsprung auf Elena Roos erreichte die 25-Jährige das Ziel.

Die Freude über den geglückten Wettkampf war Flavia Stutz ins Gesicht geschrieben.

«Endlich wieder schmerzfrei laufen zu können, ist extrem schön. Ich fand schnell einen guten Rhythmus und lief bald mein eigenes Rennen»,

sagte die Gärtnerin Zierpflanzen und Floristin, die bereits fünfmal an Cross-Europameisterschaften teilgenommen hat. «Im Training bin ich nach den vielen Verletzungen noch nicht so weit, wie ich es gerne wäre, da ich sehr viel Schnelligkeit verloren habe. Doch das Laufen im Gelände liegt mir, da merkt man die Defizite weniger.»

Vermehrt Berg- und Trailwettkämpfe geplant

Aufgrund der physischen Probleme musste Stutz in den letzten Monaten im Training grosse Flexibilität an den Tag legen. «Dass ich auf so viele Wettkämpfe verzichten musste und so lange nicht rennen konnte, schmerzte mich sehr. Das Radfahren auf der Rolle mit einer virtuellen Trainingsapp bot mir in dieser Zeit etwas Abwechslung.» Bereits am kommenden Samstag wird die gebürtige Ufhuserin, die in Luzern wohnt, am Lozärner Cross ihren nächsten Wettkampf bestreiten. Ebenfalls geplant hat sie einen Start an den Cross-Schweizer-Meisterschaften, die am 6. März in Regensdorf stattfinden. Im Sommer möchte sie vermehrt an Berg- und Trailwettkämpfen teilnehmen.

«Die Bahnrennen reizen mich immer weniger. Durch meinen Freund, der mir auch die Trainingspläne schreibt, habe ich die Läufe im steilen Gelände entdeckt und lieben gelernt. Auch auf dem neuen Terrain verfolge ich ambitionierte Ziele.»

Leichtathletik

Gettnauer Crosslauf. Männer. Langcross: 1. Matthias Kyburz (Basel) 24:43,2. 8. Yves Cornillie (Gettnau) 27:35,7. 9. James Treanor (Zug) 28:05,6. – Kurzcross: 1. Simon Schüpbach (Gettnau) 9:49,4. 2. Sämi Duss (Sarnen) 10:09,7. – Masters M30: 1. Sven Marti (Nidwalden) 20:44,0. 2. Pedro Cardoso (Ruswil) 22:20,2. 3. Thomas Felber (Gettnau) 24:12,4. – Masters M40: 1. Samuel Renggli (Flüss Nottwil) 24:02,5. – Masters M50: 1. Isidor Christen (Gettnau) 22:35,90. 3. Alexander Kerber (Nidwalden) 22:49,7. – U20: 1. Jonathan Hofer (Zürich) 19:00,5. 2. Flavio Ehrler (Zug) 20:57,4. 3. Yosief Tewelde (Luzern) 23:45,4. – U18: 1. Lars Arnet (Zug) 13:52,1. 3. Yannis Künzler (Zug) 14:46,4. 4. Leon Fischer (Schötz) 15:32,1. – U16: 1. Nico Kalberer (Brühl) 10:47,1. 3. Nicholas Cazacu (Luzern) 11:11,7. 5. Remo Müller (Willisau) 12:39,9. – Plauschcross: 1. Stefan Leuenberger (Huttwil) 8:10,7. 2. Philipp Blum (Ohmstal) 12:07,7. 3. Martin Steinmann (Ohmstal) 12:07,8.

Frauen. Langcross: 1. Flavia Stutz (Gettnau) 22:20,5. 3. Jeanne Wildisen (Luzern) 24:41,3. – Kurzcross: 1. Andrea Fink (Welschenrohr) 8:00,0. 2. Andrea Stutz (Ufhusen) 9:12,3. 4. Sara Leuenberger (Ufhusen) 9:54,5. – Masters W40: 1. Bernadette Alvarez (Kerns) 20:45,8. – Masters F60: 1. Priska Buob (Luzern) 20:14,4. – U20: 1. Ariane Krummenacher (Kerns) 15:48,4. – U18: 1. Shirin Kerber (Nidwalden) 10:58,0. 2. Florina Jurt (Beckenried) 11:20,9. 3. Katharina Jurt (Beckenried) 11:24,5. 4. Gwen Bucher (Beromünster) 11:41,2. – U16: 1. Jasmine Rüegsegger (Unterseen) 7:32,9. 2. Seraina Kulli (Gettnau) 7:37,4. 3. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 7:37,5. 4. Livia Estermann (Gettnau) 7:37,6. – Plauschcross: 1. Nadia Ettlin (Kerns) 3:48,1. – Weitere Resultate: lrgettnau.ch

Hallenmeeting in Magglingen. Männer. U18. 400 m: 1. Jannis Pfrunder (Luzern) 52,33. 7. Juri Jutzet (Luzern) 53,77. – Kugel: 1. Loïc Vogt (Zürich) 12,08. 3. Jannis Pfrunder 9,82. – U16. 60m Hürden: 1. Sven Rymann (Nidwalden) 9,03. 5. Pascal Näf (Rothenburg) 9,61.

Frauen. 60 m: 1. Mujinga Kambundji (Bern) 7,15. 2. Géraldine Frey (Zug) 7,26. – 400 m: 1. Agne Serksniené (Zürich) 53,29. 2. Silke Lemmens (Zürich) 53,41. 3. Julia Niederberger (Nidwalden) 54,83. – U20. 60 m: 1. Anja Baur (Bern) 8,06. Karin Vogel (Alpnach) 8,26. Lianne Imfeld (Alpnach) 8,59. – 200 m: 1. Kaya Simasotchi (Lausanne) 26,41. 5. Leona Zurmühle (Rothenburg) 28,78. – 400 m: 1. Melanie Horisberger (Basel) 60,57. 3. Karin Vogel 63,02. – 60 m Hürden: 1. Ditaji Kambundji (Leichtathletik) 8,23. 3. Leona Zurmühle 10,01. – Weit: 1. Noelle Berger (Frenke/Fortuna) 5,40. 2. Karin Vogel 5,15. – Kugel: 1. Leona Zurmühle 10,93. – Hoch: 1. Emery Jolène (Sion) 1,60. 4. Karin Vogel 1,54. – U18. 200 m: 1. Alisha Merz (Thun) 27,29. 9. Ladina Minder (Luzern) 28,59. – 400 m: 1. Chloé (Riviera) 59,18. 8. Anja Rutishauser (Rothenburg) 66,52. – 60 m Hürden: 1. Dafina Zuka (Zug) 8,85. 8. Selina Odermatt (Nidwalden) 9,47. 13. Anja Rutishauser 9,98. 17. Loreena Poletti (Horw) 10,24. – Weit: 1. Zuka Dafina (Zug) 5,43. 4. Selina Odermatt 5,19. – Hoch: 1. Léane Betticher (Fribourg) 1,55. 2. Selina Odermatt 1,55. – Kugel: 1. Stephanie Anyamele (Zürich) 13,84. 3. Selina Odermatt 11,11. 5. Rahel Klauser (Rothenburg) 10,45. – U16. 60 m: 1. Lea Studer (Unterseen) 7,83. Lara Binkert (Alpnach) 8,79. – 60 m Hürden: 1. Xenia Buri (Kirchberg) 8,95. 6. Lara Binkert 9,87. – Weitere Resultate: swiss-athletics.ch