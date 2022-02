Ad Astra Sarnen trifft in den Playouts auf Langnau

Unihockey Die Offensive von Ad Astra Sarnen kommt in Schuss Zweiter Sieg in Folge: Die Sarner NLA-Unihockeyaner gewinnen gegen Uster mit 8:7 nach Verlängerung. 20.02.2022, 21.43 Uhr

Für Ad Astra Sarnen mit Valerio Läubli (Mitte) beginnen nun die Playouts. Bild: Paul Wellauer (St. Gallen, 20. Februar 2022)

44 Minuten waren gespielt, als der Sarner Alexander Rudd den Ustermer Torwart Nicola Brütsch mit einem direkt ausgeführten Freischlag zum 6:3 erwischte. Die Obwaldner schienen auf bestem Weg, nach dem eher überraschenden Erfolg in Malans den zweiten Sieg in Folge ins Trockene zu bringen. Doch wer dies glaubte, hatte die Rechnung ohne die Gäste aus dem Zürcher Oberland gemacht. Innert neun Minuten schlugen die Ustermer gleich vier Mal zu und drehten den Spielstand zwischen der 47. und der 56. Spielminute vom 3:6 zum 7:6. Plötzlich schwammen also den Sarnern die Felle davon. «Wir waren in dieser Phase zu passiv und haben dem Gegner so geholfen, wieder ins Spiel zu finden. Und die zwei Strafen schienen uns das Genick zu brechen», analysierte Stürmer Basil von Wyl.

Aber: Die Sarner konnten den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen. Für einmal half die Aktion, die dem Trainergespann in dieser Situation noch bleibt: Time-out, Torhüter raus, sechs Feldspieler. Die Sarner spielten den Ball vors Tor, wo Oweling im Tohuwabohu die Übersicht behielt und zum Ausgleich traf. In der Verlängerung dauerte es keine Minute, ehe Basil von Wyl für Ad Astra zuschlug und seinem Team den Extrapunkt sicherte.

Traumhafter Treffer von Markus Furrer

Über lange Strecken war nicht ersichtlich, dass es in diesem Kräftemessen zumindest für Uster um viel ging: nämlich um wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Eher emotionslos plätscherte das Spiel dahin, wobei das Heimteam einen optimalen Start erwischte: Forslind und Dubacher nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt aus, während Uster teils gute Gelegenheiten ungenutzt liegen liess. 2:0 führten die Obwaldner folglich zur ersten Pause. Auch im Mitteldrittel schienen die Sarner das Spielgeschehen im Griff zu haben und bauten die Führung weiter aus. «Ich würde nicht behaupten, dass wir während zwei Dritteln unser bestes Unihockey gezeigt haben. Trotzdem führten wir nach 40 Minuten mit 5:2. Vielleicht fühlten wir uns dadurch vor dem Schlussdrittel etwas zu sicher», reflektierte Basil von Wyl nach Spielschluss.

Letztlich durften die Sarner gemeinsam mit dem Heimpublikum neben acht Treffern immerhin zwei Punkte bejubeln. Nachdem zuvor lange Zeit die Offensive das Sorgenkind gewesen war, ist die Angriffsmaschinerie zuletzt in Schuss gekommen. Bestes Zeichen für das gewonnene Selbstvertrauen: das Schmankerl von Markus Furrer zum 4:1. Einen Pass nahm er aus der Luft an und versenkte den Ball per Volleyschuss wuchtig unter der Latte. Kein Wunder, war Ad Astra trotz dem einen verlorenen Punkt nach Spielschluss zufrieden. (JH)

In den Playouts trifft Sarnen auf Langnau Bereits am Sonntag stand Ad Astra Sarnen wieder im Einsatz. Im letzten Spiel der Qualifikation ging es für die Obwaldner nicht mehr um viel, für den Gegner aber schon: Waldkirch-St. Gallen benötigte unbedingt einen Sieg, um sich noch einen Platz in den Playoffs zu sichern. Dies gelang den Ostschweizern mit einem 7:2-Sieg letztlich souverän. «Ich würde behaupten, dass wir nicht so viel schlechter waren als der Gegner, wie es das Resultat vermuten liesse. Den Unterschied hat ihre Abgeklärtheit vor dem Tor gemacht», resümierte Ad-Astra-Verteidiger Nicolas Burri. Das Heimteam schaffte die entscheidende Differenz im letzten Drittel. Am kommenden Wochenende beginnt für Sarnen der Kampf um den Ligaerhalt. In den Playouts treffen die Obwaldner auf Langnau. (JH)

Sarnen – Uster 8:7 n.V. (2:0, 3:2, 2:5, 1:0)

Dreifachhalle. – 253 Zuschauer. – Tore: 3. Forslind (Rudd) 1:0. 5. Dubacher (Läubli) 2:0. 24. Forslind (Oweling) 3:0. 26. Ledergerber (Doza) 3:1. 31. Furrer (Läubli) 4:1. 37. Ledergerber (Prazan) 4:2. 39. Forslind (Hagert) 5:2. 41. Prazan (Kulmala) 5:3. 44. Rudd 6:3. 47. Prazan 6:4. 50. Kulmala (Hurni) 6:5. 52. Kulmala (Doza/Ausschluss Forslind) 6:6. 56. Klauenbösch (Ausschluss Forslind) 6:7. 59. Oweling (Basil von Wyl) 7:7. 61. Basil von Wyl (Läubli) 8:7. – Strafen: Je 2-mal 2 Minuten. – Sarnen: Britschgi; Hagert, Oweling; Burri, Cornel von Wyl; Läubli, Boschung; Forslind, Rudd, Müller; Basil von Wyl, Durrer, Eberhardt; Dubacher, Furrer, Odermatt. – Bemerkungen: Sarnen ohne Amrein, Kramelhofer, Lingg, Höltschi, Rüegger und Bitterli (alle Ersatz) sowie Marco Schöni (verletzt).



Waldkirch-St. Gallen – Sarnen 7:2 (1:0, 2:1, 4:1)

Tal der Demut, St. Gallen. – 402 Zuschauer. – Tore: 18. Alder (Zellweger) 1:0. 24. Rahul Chiplunkar (Angehrn) 2:0. 25. Zahner (Michael Schiess) 3:0. 28. Forslind 3:1. 44. Rahul Chiplunkar (Moser) 4:1. 54. Rohit Chiplunkar (Stefan Schiess) 5:1. 56. Rohit Chiplunkar (Rahul Chiplunkar) 6:1. 55:48 Cornel von Wyl (Höltschi) 6:2. 57. Rohit Chiplunkar (Angehrn) 7:2. – Strafen: keine. – Sarnen: Amrein; Hagert, Oweling; Burri, Cornel von Wyl; Höltschi, Kramelhofer; Forslind, Rudd, Bitterli; Basil von Wyl, Furrer, Dubacher; Läubli, Lingg, Durrer.