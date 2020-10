Die Rotkreuzer Fussballer schöpfen im Zugerbieter Duell aus dem Vollen Der mit dem Aufstieg in die 1. Liga liebäugelnde FC Rotkreuz gewinnt das Zugerland-Derby gegen Ägeri mit 5:2. Martin Mühlebach 11.10.2020, 20.37 Uhr

Der Ägerer Sven Huber (links) klärt gegen den Rotkreuzer Nedim Sacirovic. Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

In der 70. Minute schob der Rotkreuzer Flügelstürmer Nahuel Allou den Ball am völlig machtlosen Ägeri-Keeper Fabio Elsener vorbei in die Maschen. Es war die 3:1-Führung des Gästeteams – und die Vorentscheidung, die sämtliche Hoffnungen der Platzherren auf einen Punktegewinn gegen den haushohen Favoriten zunichte machte.

Die auf praktisch jeder Position stärker besetzten Rotkreuzer gingen in der 18. Minute nach einem unwiderstehlichen Sturmlauf von Aussenverteidiger Nedim Sacirovic durch Dragan Gyorgiev 1:0 in Front. Und als Gyorgiev das Skore in der 41. Minute auf 2:0 zu schrauben vermochte, schien es um Ägeri geschehen zu sein. Aber die unermüdlich kämpfende Elf von Trainer Dragoljub Salatic bewies Moral. Und als Jonas Müller den nicht immer stilsicher wirkenden Rotkreuzer Schlussmann Aaron Hönger nach einem Flankenball mit dem 1:2 Anschlusstor das Nachsehen gab, keimte in den Reihen der Platzherren nochmals Hoffnung auf.

Einwechselbank spricht für den FC Rotkreuz

Doch diese Hoffnung wurde durch den eingangs erwähnten dritten Treffer der Gäste zunichte gemacht. Mehr noch. Ägeri, das seinen verletzten Spielmacher Adnan Becirbasic schon in der 37. Minute hatte vom Platz nehmen müssen, besass angesichts des schmalen Kaders keine Möglichkeit, wirkungsvolle Einwechslungen vorzunehmen, während der Rotkreuzer Trainer René Erlachner aus dem Vollen schöpfen konnte. Der in der 68. Minute für Admir Seferagic eingewechselte Atdhe Gashi schoss seine Farben mit 4:1 in Front, und der in der 80. Minute für Mattia Palatucci eingewechselte Balu Ndoy benötigte nur vier Minuten, um das 5:1 zu Gunsten der Gäste zu erzielen.

Den Schlusspunkt unter die unterhaltsame Partie setzte dann allerdings der Ägeri-Mittelstürmer Lukas Bulut, der einen vom Rotkreuzer-Keeper verschuldeten Foulpenalty im Nachschuss zum 2:5-Schlussresultat zu verwerten vermochte. Rotkreuz wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Klare Aussagen der beiden Trainer

Der Ägeri-Trainer Salatic befand nach dem Abpfiff: «Wir haben gegen einen qualitativ starken Gegner verloren, der seine technische Überlegenheit vor allem in 1:1-Situationen auszuspielen vermochte. Meine Mannschaft hat alles gegeben, was sie zu geben hat. Nach unserem Anschlusstreffer zum 1:2 durften wir noch kurz auf einen Punktegewinn hoffen, aber nach dem dritten Tor der Gäste fielen wir dann auseinander.»

Der Rotkreuzer-Trainer René Erlachner betonte: «Wir wussten, dass uns in Ägeri ein schweres Kampfspiel erwarten würde. Und nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Platzherren wurde es für uns tatsächlich nochmals kritisch. Aber wir waren in der Schlussphase des Spiels sehr effizient. Ich denke, unser 5:2 Sieg ist verdient.» Rotkreuz, das sich den Aufstieg in die 1. Liga zum Ziel gesetzt hat, darf nach der in Ägeri gebotenen Leistung weiter vom Erreichen dieses Zieles träumen.

Aber aufgepasst, es werden noch Gegner kommen, die weitaus stärker sein werden, als es Ägeri diesmal war.