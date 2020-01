Keine Slaloms mehr: Die Ski von Semyel Bissig werden länger Der Nidwaldner Semyel Bissig hat sich verändert. Der ehemalige Technik-Spezialist hat in den Speed-Bereich gewechselt. Peter Gerber Plech 21.01.2020, 05.00 Uhr

Skifahrer Semyel Bissig.

Nadia Schärli, Luzerner Zeitung

Als im Frühling 2016 der damals 18-jährige Semyel Bissig – gemeinsam mit einem Tanguy Nef, Marco Kohler oder Arnaud Boisset – vom nationalen Leistungszentrum ins C-Kader von Swiss Ski aufgestiegen ist, galt der Nidwaldner als Spezialist für den Slalom und Riesenslalom. Ansprechende bis gute Slalom-Resultate in FIS-Rennen folgten, der grosse Wurf oder der Durchbruch auf Stufe Europacup kam aber nicht. Und die Liebe zum Slalom liess in der Folge etwas nach.

Im Kalenderjahr 2019 hat Bissig zehn Slalom-Rennen bestritten, in sechs blieb er ohne Resultat. Heute sagt er: «Die Entwicklung im Slalom spricht gegen mich und hat dazu geführt, dass ich den Spass an dieser Disziplin verloren habe. Der moderne Slalomfahrer ist eher grossgewachsen, schlank und extrem wendig. Ich bin einen Meter und 73 Zentimeter klein und eher muskulös.»

Letzter wettkampfmässiger Slalom im September 2019

Um im Slalom die nächsten Schritte machen zu können, hätte er, so sagt Bissig, noch mehr Zeit und Energie in diese Disziplin stecken müssen. Und das wollte der Mann vom SC Beckenried-Klewenalp nicht. «Im Europacup sind viele Top-Fahrer am Start, ich selbst hatte eine vergleichsweise schlechte Nummer. Das heisst, ich hätte voll auf die Karte Slalom setzen müssen und dadurch wäre womöglich der Riesenslalom zu kurz gekommen. Deshalb ist mir die Entscheidung leicht gefallen, vom Slalom wegzukommen.»

Im Umkehrschluss heisst das, dass Semyel Bissig künftig auf die Karten Riesenslalom, Super-G und Abfahrt setzen wird. Die Tatsache, dass der Nidwaldner den bisher letzten wettkampfmässigen Slalom am 5. September 2019 in Cardrona (Neuseeland) gefahren hat, unterstreicht diese bereits umgesetzte Absicht.

Riesenslalom, Super-G und Abfahrt – Bissig stehen durch diesen Wechsel der Präferenzen jetzt drei statt zwei Disziplinen zur Auswahl. «Für mich ist die mögliche Abwechslung auch wichtig. Ich treffe unterschiedliche Teamkameraden, andere Trainer – das bringt Abwechslung. Und diese ist vor allem dann für mich wichtig, wenn es in einer Disziplin nicht nach Wunsch laufen sollte.» An diese Variante, die negativ angehauchte, aber mag der Zentralschweizer nicht denken. Also streicht er, der kürzlich bei der Europacup-Abfahrt auf der Lauberhorn-Strecke als 11. eine Kostprobe seiner Qualitäten als Abfahrer abgeliefert hat, den positiven Aspekt hervor. «Es sind drei Disziplinen, in denen ich konkurrenzfähig bin oder werden will», sagt der Rennfahrer, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag gefeiert hat.

Mit Startnummer 37 zum besten Europacup-Resultat

Diesen Feiertag beging Bissig nicht mit einer grossen Party oder genüsslichem Nichtstun, er bestritt in Kirchberg (AUT) einen zum Europacup zählenden Riesenslalom. Trotz der hohen Startnummer 37 fuhr er auf der kurzen Ochsenweid-Piste im ersten Lauf auf den 11. Rang und verbesserte sich in der Entscheidung gar noch um zwei Positionen. Der 9. Platz inmitten eines von Weltcup-Fahrern durchsetzten Teilnehmerfeldes ist Bissigs bisher bestes Europacup-Resultat in dieser Disziplin– als zweitbester Schweizer, vor einem Cedric Noger, vor einem Daniele Sette oder Mattias Roenngren aus Schweden.

Weckt das Ambitionen auf Weltcup-Einsätze im Riesenslalom? «Mein Ziel ist, dass ich im Europacup sämtliche Riesenslaloms, Super-G und Abfahrten fahren kann. Dadurch ist das Programm schon ziemlich intensiv. Ein Start in einem Weltcup-Rennen macht nur Sinn, wenn ich im Europacup über längere Zeit den Top Ten angehöre. Und das ist noch nicht der Fall.» Auf der Suche nach den Disziplinen, in denen er sich wohlfühlt, ist der Nidwaldner jetzt also fündig geworden. Die Realität, dass er sich in der neuen Situation zurechtfinden und bewähren muss, hat er akzeptiert. Die Voraussetzungen für den «neuen» Semyel Bissig, den Riesenslalom- und Speed-Spezialisten, sind damit geschaffen.