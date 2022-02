Biathlon: Die Engelbergerin Chiara Arnet ist ein Wettkampftyp

Biathlon Von der Startnummer beflügelt: Die 18-jährige Engelbergerin Chiara Arnet hat Grosses vor Chiara Arnet (18) strebt eine Karriere als Profi-Biathletin an. Nun startet die Engelbergerin an den Jugend-Weltmeisterschaften in den USA. Peter Birrer Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chiara Arnet wird eine internationale Karriere zugetraut. Bild: Roger Grütter (Luzern, 11. Februar 2022)

Der Puls ist hoch, die körperliche Anstrengung gross. Aber sie muss das Kunststück schaffen, zur Ruhe zu finden, sobald sie an den Schiessstand gelangt. Es ist diese Kombination aus Athletik in der Loipe und Präzision mit dem Kleinkalibergewehr, die sie so fasziniert: Chiara Arnet ist Biathletin. Wer erfolgreich sein will, benötigt nicht nur gute Beine, sondern eben auch eine ruhige Hand.

Nun ist es nicht alltäglich, dass eine junge Frau so viel Leidenschaft für diese komplexe Sportart entwickelt. Bei Arnet hat das auch damit zu tun, dass sie in Engelberg aufwächst und früh schon in Berührung mit verschiedenen Wintersportarten kommt. Sie probiert vieles aus und erweist sich als Talent, etwa im alpinen Skirennsport – aber sie bleibt beim Biathlon hängen. Schon als Primarschülerin liebt sie das sportliche Duell. Da kommt es schon einmal vor, dass sie von einem Skirennen zu einem Langlaufrennen eilt, das kurz später stattfindet. An Energie und Lust mangelt es ihr nie. Als 9-Jährige bestreitet sie ihren ersten Wettkampf als Biathletin. Mit 14 Jahren wird sie erstmals Schweizer Meisterin in der Kategorie Mädchen, und sie sammelt auch erste Erfahrungen im Ausland. In den vergangenen zwei Saisons ist sie im Alpencup unterwegs und belegt im letzten Winter den zweiten Rang in der Gesamtwertung.

Zwei Schwestern, die sich gegenseitig unterstützen

Chiara Arnet eifert Lena Häcki nach, die Schweizer Olympiateilnehmerin von Peking stammt ebenfalls aus Engelberg. Ihr zweites Vorbild heisst Dorothea Wierer, die Weltmeisterin aus Italien sei für sie «eine Inspiration». Eine Bereicherung ist für sie zudem der Austausch mit einer Athletin, die in einem anderen Bereich tätig ist, aber im gleichen Haus lebt: Sina Arnet, ihre Schwester, die zu den grossen Schweizer Skisprung-Hoffnungen gehört. «Wir unterstützen uns gegenseitig», sagt Chiara Arnet, «wir können gegenseitig voneinander profitieren. Es ist eine coole Konstellation.» Mit 18 Jahren ist sie bereits weit, aber sie hat noch Grosses vor. Ihr Plan: eine Karriere als Profi. Sie will im Weltcup starten, auch bei grossen Anlässen wie WM oder Olympischen Spielen. Chiara Arnet ist bereit, viel Zeit zu investieren, um ihre Absichten Realität werden zu lassen. Im Sommer legt sie mit intensiven Einheiten die Grundlage für die Saison, hält sich mit fast täglichen Trainingseinheiten körperlich fit, arbeitet aber auch an ihrer Schiesstechnik.

Parallel dazu absolviert sie eine KV-Lehre und besucht die Sportschule in Engelberg, vor der Haustür quasi. Das ermöglicht ihr flexibles Lernen, gerade im Winter, wenn sie häufig unterwegs ist. Arnet ist es ein grosses Anliegen, die Lehre abzuschliessen, dieses Standbein gibt ihr eine gewisse Sicherheit. Hat sie einmal frei, widmet sie die Zeit ihren zwei Pferden – ein Reitbrevet besitzt sie auch. Wenn sie etwas anpackt, dann richtig. Sie sagt:

«Ich habe hohe Erwartungen an mich, darum bin ich auch selbstkritisch. Ich sehe immer Dinge, die ich verbessern kann.»

Spass und Ehrgeiz passen bei Chiara Arnet gut zusammen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 11. Februar 2022)

Gelernt hat sie, dass im Biathlon oft Unvorhersehbares geschehen kann. Und dass sich vieles im mentalen Bereich abspielt. Das wiederum erfordert einiges an Nervenstärke, wobei Arnet diesbezüglich keine Probleme hat: «Ich glaube, dass ich mit Drucksituationen ziemlich gut umgehen kann.» Dazu passt, was Trainer Christian Stebler über sie sagt:

«Chiara ist ein Wettkampftyp. Sobald sie eine Startnummer trägt, schafft sie es, sich gegenüber dem Training nochmals zu steigern. Sie ist eine Kämpferin, die nie resigniert.»

Vier WM-Starts sind für Arnet vorgesehen

Die gute Laune lässt sich Chiara Arnet nicht so schnell verderben. Ihr Lachen verliert sie höchstens temporär bei einem Wettkampf, der ihr nicht gelingt, wie sie sich das vorstellt. «Dann ist sicher eine gewisse Enttäuschung da. Aber ich stecke das relativ gut weg.» Es spornt sie sogar eher noch an, beim nächsten Mal eine Reaktion zu zeigen.

Lässt sich schon absehen, wohin die Reise führt? Ob sie tatsächlich eine Profi-Laufbahn einschlagen wird? «Wenn sie bereit ist, auch in Zukunft einen hohen Aufwand zu betreiben, und ihre Passion für den Sport beibehält, traue ich ihr einiges zu. Auch international», erklärt Trainer Stebler, der es einst selber in den Weltcup gebracht hat.

Im Ausland aktiv ist Chiara Arnet in den nächsten Tagen, wenn in Soldier Hollow (USA/ Utah) vom Mittwoch bis 2. März die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden, an denen auch der Obwaldner Simon Zberg und die Schwyzerin Amy Baserga teilnehmen. Geplant sind Starts im Einzel (10 km) und Sprint (6 km), in der Verfolgung (7,5 km) sowie mit dem Team (3×6 km). Arnet strebt Klassierungen in den Top 15 an, aber sie setzt sich selber gar nicht unter Druck:

«Ich will einfach auch Spass haben. Dann kommt das gut.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen