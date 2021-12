Roman Furger erlebte eine schwierige Saisonvorbereitung

Ski Nordisch Roman Furger hat seine Unsicherheit abgestreift Dem Urner Toplangläufer Roman Furger ist der Weltcup-Auftakt überraschend gut geglückt. Er freut sich auf einen besonderen Winter. Jörg Greb 02.12.2021, 15.55 Uhr

Roman Furger (31) kann ans Limit gehen. Bild: Freshfocus (Ruka, 28. Novbember 2021)

Aus Worten des 31-Jährigen liess sich vor der Saison eine gewisse Verunsicherung herausspüren. Das hemmende Gefühl begründete Roman Furger in einem schwierigen Sommer. «Ich war fünfmal stark erkältet und kränkelte wochenlang», blickt er zurück auf diese wichtige Aufbauphase – denn, das weiss er mittlerweile zur Genüge: «Starke Resultate im Winter sind die Folge guter Arbeit im Sommer.»

Wenn es nicht läuft in der warmen Jahreszeit, nagt das am Selbstvertrauen, raubt die Sicherheit. Immer wieder Pausen und Kompromisse im Trainingsaufbau hatte er zu beklagen. «Du musst das Verpasste immer wieder aufholen, das braucht Energie und belastet.» Und nicht zuletzt leidet darunter die Motivation – nach einer «vergangenen Wintersaison, die einer Achterbahnfahrt glich», ganz besonders. Vor allem für die Weltmeisterschaften hatte er sich «mehr vorgenommen». Entmutigen liess sich Roman Furger durch die nicht planmässig verlaufene Vorbereitung nicht. Vielmehr erinnerte er sich an frühere Erkenntnissen: «Ich finde jeweils schnell auf ein gutes Level.» Die zahlreichen Jahre im Spitzensport haben ihm diese Gewissheit vermittelt. Und am vergangenen Wochenende, bei den Weltcup-Auftaktrennen in Finnland, verstand es der Routinier, sein Potenzial überzeugend und fast schon überraschend zur Geltung zu bringen.

Die Staffel als Sondermotivation

Rang 48 belegte er im (für ihn schwierigeren) Klassisch-Rennen. In der Verfolgung aber verbesserte er sich auf den vorzüglichen 25. Rang. Er war bester Schweizer in Abwesenheit von Teamleader Dario Cologna. Und vor allem realisierte er eine Top-25-Klassierung. Diese entspricht bereits der halben Olympiaselektion. Gelingt ihm eine zweite solche Platzierung, ist er in Peking definitiv dabei. Dass der bissigen Kälte wegen sowohl sämtliche Norweger wie auch Cologna verzichteten, braucht ihn nicht zu kümmern.

Roman Furger sieht in diesen Resultaten seine Überzeugung bestätigt. Und das Abschneiden passte zum Körpergefühl. «Ich fühlte mich gut und konnte ans Limit gehen», sagt er. Wenn es nach seinen Vorstellungen geht, kann er seine aufsteigende Form an diesem Wochenende im norwegischen Lillehammer unter Beweis stellen. Dem 15-km-Skatingrennen vom Samstag schenkt er Priorität. Und am Sonntag bietet sich ein erstes Massnehmen mit der Staffel. Sie ist für Furger von eminenter Bedeutung. Gerade im letzten Winter zeigte sich, dass das Potenzial vorhanden scheint für eine Olympiamedaille.

Beim Start in die Saison ist er im hohen Norden zu weiteren Erkenntnissen gekommen: «Diese Nordlandtournee fordert jedes Mal körperlich und im Kopf.» Der Urner denkt an die dunklen Tage ohne oder mit nur ganz wenig Sonne. Er könne sich anpassen, sagt Furger. Gleichzeitig beteuert er aber: «Weg von der Familie ist dieses Umfeld besonders schwierig.» Seine Frau und die einjährige Tochter vermisst er explizit. Eine Gewissheit aber hat er erlangt: Er weiss mit tiefen Temperaturen umzugehen. Um die minus 20 Grad war es in Ruka, jetzt in Lillehammer (No) ist es kaum wärmer. «Meine Lunge und die Bronchien haben nach den ersten Rennen zwar mit Husten, aber nicht übermässig reagiert», sagt Roman Furger. Das vermittelt Sicherheit, zumal sich ankündigt, dass bei den Olympischen Spielen in Peking mit ähnlicher Kälte zu rechnen ist.