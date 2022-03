Fussball Diese «Äpfel» schmecken sauer: Daniel Mele trifft gegen Eschenbach gleich drei Mal Viel Aufwand gegen den Leader der 2. Liga inter Gruppe 4: Doch der FC Eschenbach verpasst es, sich zu belohnen. René Barmettler 20.03.2022, 18.36 Uhr

Der Eschenbacher Kristian Rajic (links) bedrängt den Tessiner Verteidiger Nicolo Tamagni. Patrick Hürlimann (Eschenbach, 19. März 2022)

Für den Anfang und das Ende war Daniel Mele besorgt. Der Stürmer der AC Taverne erzielte sämtliche Treffer für die Tessiner beim FC Eschenbach. Mele, zu Deutsch Äpfel, hinterliess bei den Einheimischen einen sauren Beigeschmack. Der Leader überzeugte vor allem in der Anfangsphase: Beim 0:1 brachte die FCE-Defensive nicht genügend Druck hinter den Ball, vor dem 0:2 war im eigenen Strafraum eine Hand am falschen Ort: Handspenalty.

«Das waren doofe Gegentore, selber schuld»,

analysierte Robin Niederberger hinterher schonungslos.

Der 24-jährige Aussenläufer brachte die Seetaler wieder zurück ins Geschäft: Das optimale Zuspiel von Philipp Ulrich verwertete Niederberger in der 31. Minute eiskalt.

Zu viele Chancen ausgelassen

Was dann folgte, war ein Sturmlauf der Eschenbacher. Die Tessiner hätten sich nicht wundern dürfen, wären sie am Ende als Verlierer vom Platz gegangen. Sie liessen die «Sturmwellen» über sich ergehen. Doch die Hochkaräter liessen die Luzerner eben aus: Fabio Rinaldos Schuss fiel zu harmlos aus (59.), dann scheiterte Dastin Szymanski an Tavernes Torhüter Aleandro Prati (63.), und dann liess auch noch Robin Niederberger eine ausgezeichnete Gelegenheit liegen (71.). Daniel Mele setzte dem Eschenbacher Treiben schliesslich ein Ende (81.). Auch nach der Vorentscheidung zum 1:3 liessen die Seetaler die Köpfe nicht hängen. Im Gegenteil, die Körpersprache stimmte auch dann noch, niemand musste sich nach dem Schlusspfiff vorhalten lassen, nicht nochmals alles probiert zu haben. «Das liegt am guten Zusammenhalt im Team», sagte Niederberger, nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel sorgt er sich dennoch ein wenig:

«Nun befinden wir uns wieder in einer Negativspirale.»

Noch fehlt Eschenbach das gewisse Etwas

Das war der Aufsteiger bereits zu Beginn dieser Saison: Die ersten drei Begegnungen gegen Brunnen, Taverne und Emmenbrücke gingen verloren. Aber: Die Seetaler beendeten die Vorrunde auf Platz drei. Der Blick auf die Tabelle verrät, dass die drei Startgegner alles andere als einfache gewesen waren. Nun steht Eschenbach auf Platz sieben mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz: «Das kann schnell in Richtung Abstieg gehen», weiss Robin Niederberger nur zu gut, Zuversicht gibt ihm:

Dieses gewisse «Etwas» in ihren Reihen hatte an diesem Abend die AC Taverne: Daniel Mele erzielte seine Saisontreffer elf bis 13 und hält den Traum vom Aufstieg in die 1. Liga für den Tessiner Dorfklub aufrecht. Für die Tessiner schmecken «Äpfel-Tore» süsser denn je.