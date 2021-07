Ein Zentralschweizer Golf-Trio fährt an die Junioren-EM

Golf Dieses Junioren-Trio fährt an die Europameisterschaft Yana Beeli, Sarah Uebelhart und Jonathan Garbely spielen in Dänemark erstmals an der Team-EM. Stefan Waldvogel 05.07.2021, 17.15 Uhr

Das Zentralschweizer Trio: Yana Beeli (Golfclub Sempachersee), Sarah Uebelhart (GC Ennetsee, Bild unten) und Jonathan Garbely (GC Oberkirch, Bild ganz unten). Bilder: PD

Golf ist üblicherweise ein Einzelsport. Wer am wenigsten Schläge braucht, gewinnt. Eine der grossen Ausnahmen sind die Team-Europameisterschaften. Hier fällt die Entscheidung im Direktduell. Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, egal, wie viele Schläge man braucht, gezählt wird nur, ob jemand ein Loch gewinnt, verliert oder unentschieden spielt. Am Ende gewinnt im sogenannten Matchplay das Team mit mehr Punkten. «Ich freue mich riesig auf das Matchplay, ich kenne Sarah Uebelhart schon lange und gut. Wir werden zusammen spielen und unser Bestes für die Schweiz geben», sagt Yana Beeli vom Golfclub Sempachersee. Die Team-EM sei ihr grosses Saisonziel gewesen, ergänzt die 15-Jährige, welche in der Kategorie U18 immer wieder ganz vorne mitspielte. «Ich habe gewusst, ich bin mit meinen Turnierresultaten gut dran, als das Telefon von Coach Nora Angern kam, war ich aber megahappy», erzählt Beeli kurz vor der Abreise nach Portugal.

Deutlich grösser war die Überraschung über den ersten internationalen Einsatz für die Schweiz bei ihrer noch jüngeren Kollegin Sarah Uebelhart vom Golfclub Ennetsee. «Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Der Anruf kam erst kurz vor dem Turnier. Zudem hatte ich überhaupt noch nie an einem internationalen Turnier teilgenommen», sagt die Kantonsschülerin am Luzerner Alpenquai. Die Zugerin stiess erst im vergangenen November zum National-Talent-Team. «Vor allem das intensive Wintertraining hat mir sicher geholfen», erklärt Uebelhart, die erst im März ihren 15. Geburtstag gefeiert hatte. 2020 war sie bei den U14-Schweizer-Meisterschaften Zweite, nun spielt sie schon an der U18-Europameisterschaft in Portugal.

Nach der EM werden in Luzern Einzeltitel vergeben

Als dritter Golfer aus der Zentralschweiz startet Jonathan Garbely vom Golfclub Oberkirch erstmals an der Junioren-EM. Die Junioren kämpfen in Dänemark um die Medaillen. Der Nottwiler hatte vergangenen August die Schweizer Farben beim European Young Masters vertreten, eine Art inoffizielle EM der unter 16-Jährigen. Auch Garbely besucht das Luzerner Sportgymnasium und möchte langfristig auf der europäischen Profitour mitspielen.

Nach der EM folgt für das Trio schon der nächste Saison-Höhepunkt, zudem quasi direkt vor der Haustür auf dem Luzerner Dietschiberg. Hier geht es um den begehrten Einzeltitel des Junioren-Schweizer-Meisters. Die Entscheidung fällt am Samstag, 17. Juli, ab 7.30 Uhr. Die zwei letzten von vier Runden spielen die besten Junioren traditionsgemäss an einem Tag. Am Dienstag und Mittwoch sind die Kategorien U10 bis U14 im Lucerne Golf Club zu Gast. Sie küren die Titelträger nach 36 Löchern.

100 Jahre Golf auf dem Dietschiberg

«Die Podestplätze an den Schweizer Meisterschaften sind äusserst begehrt, das weiss ich noch zu meiner Juniorenzeit», sagt Roger Furrer, langjähriger Profi und Klubmanager. Der Lucerne Golf Club wurde als drittältester Golfklub der Schweiz 1903 gegründet. 1921 entstanden die ersten Spielbahnen auf dem Dietschiberg, die ursprüngliche Anlage auf dem Sonnenberg musste wegen des Ersten Weltkriegs wegen intensiven Kohleabbaus geschlossen werden.

«Wir freuen uns 100 Jahre später auf eine grosse Zahl von Golftalenten. Knapp 70 unserer Mitglieder sind als Helfer für die Junioren und ihrer Begleiter im Einsatz», sagt Furrer zum Grossanlass. Unter anderem werden die Junioren ins Lido eingeladen, am Dienstag und Donnerstagabend öffnet das Verkehrshaus extra für die beiden «Players Nights». So ist Golf auch in Luzern etwas mehr als «nur» ein Einzelsport.