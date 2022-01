Tennis Dritter Titel für den Weggiser Andrin Casanova Andrin Casanova (ITF 215, Bild) hat in Hammam Souse (Tunesien) beim Grade-2-Turnier der dritthöchsten Stufe seinen dritten Titel bei einem internationalen Event der Junioren errungen. Albert Krütli 31.01.2022, 18.55 Uhr

Andrin Casanova. Nadia Schärli

Der 17-jährige Weggiser bezwang im Doppelfinal zusammen mit dem Westschweizer Alexander Orlov die topgesetzten Paul Inchauspe/Ivan Sodan (Kroatien) 6:2, 7:5. Der Franzose Inchauspe gewann dafür den Titel im Einzel, während Casanova in der Startrunde gegen den Südkoreaner Jangjun Kim (ITF 143) mit 2:6, 5:7 verlor. Seine ersten beiden Triumphe feierte Casanova im November 2021 beim Grade-4-Turnier in Heiveld (Belgien) – und zwar im Einzel sowie im Doppel an der Seite des Baslers Raffaele Mariani. Der Luzerner, der vor zwei Wochen Schweizer 18U-Vizemeister in Kriens wurde, will in diesem Jahr den Sprung vom Junior zum Jungprofi schaffen.