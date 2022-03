Ad Astra steht vor den Playoutspielen zwei und drei

Unihockey Flügel Dario Eberhardt tanzt mit Ad Astra auf zwei Bühnen Stürmer Dario Eberhardt hat ein Mammutprogramm vor sich: Für Ad Astra Sarnen steht er am Wochenende gleich dreimal im Einsatz. 03.03.2022, 14.26 Uhr

Der 20-jährige Sarner Flügel Dario Eberhardt (rechts) sagt zum Playout-Gegner: «Die Tigers haben einen Lauf.»

Aus Sicht der Sarner Unihockeyaner verlief der Auftakt in die Playout-Serie gegen die Tigers Langnau ernüchternd. Gleich mit 2:10 mussten sich die Obwaldner in Spiel 1 am vergangenen Sonntag geschlagen geben. Dass die Emmentaler in Form sind, war nicht überraschend: Gegen Ad Astra Sarnen gelang den Tigers der sechste Sieg in Folge.

Gegen Ende der Qualifikation setzten die Langnauer zur grossen Aufholjagd an, die jedoch nicht mit den Playoffs belohnt wurde. Zu gross war der punktemässige Rückstand, welchen sich die Berner vor allem zu Beginn der Saison eingehandelt hatten. Zwei Punkte fehlten am Ende für einen Platz oberhalb des Strichs.

«Nicht unbedingt unser Wunschgegner»

Die Obwaldner wussten somit, dass ihnen in der Playout-Serie ein harter Brocken gegenübersteht. «Man kann schon sagen, dass die Tigers einen Lauf haben und auch darum nicht unbedingt unser Wunschgegner waren», gibt der Sarner Stürmer Dario Eberhardt zu.

«Aber man kann sich seinen Gegner in den Playouts nicht aussuchen, und somit nehmen wir uns dieser Herausforderung an.»

Was die spiel- und kampfstarken Langnauer auszeichnet, ist ihre Ausgeglichenheit. Ein Blick auf die teaminterne Skorerliste zeigt, dass die Torproduktion bei den Bernern auf viele Schultern verteilt ist. Etwas, was man bei Ad Astra nicht behaupten kann: Bei den Obwaldnern ist vor allem die Schweden-Fraktion für das Toreschiessen verantwortlich. Oder um die Fakten sprechen zu lassen: Während bei Ad Astra drei Spieler schon mehr als zehn Tore in dieser Saison geschossen haben, sind es bei den Tigers deren sieben. Dario Eberhardt weiss um die Ausgeglichenheit des Gegners: «Gegen Langnau reicht es nicht, eine Linie im Griff zu haben, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben am vergangenen Sonntag selbst gesehen, dass sie mit jeder Linie Tore schiessen können. Allerdings haben wir es ihnen teilweise auch etwas zu einfach gemacht.»

Nebst der Playout-Serie mit dem NLA-Team ist Eberhardt derzeit noch auf einer zweiten Bühne aktiv: Mit den U21-Junioren von Ad Astra kämpft er um den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Ein Ziel, das vom Verein schon seit längerer Zeit angestrebt wird und nun endlich erreicht werden soll. Neben Eberhardt stehen fünf weitere Ad-Astra-Akteure mit den ältesten Junioren und dem Fanionteam im Einsatz. Für Dominic Durot ist die Saison aufgrund einer Knieverletzung zu Ende, sonst wäre es noch einer mehr. Eberhardt und seinen Kollegen steht aufgrund der Doppelbelastung ein strenges Wochenende bevor: HAm Freitag startet die erste Runde der Aufstiegsspiele mit den Junioren gegen Schüpbach (20 Uhr, Dreifachhalle Sarnen), anschliessend folgen am Samstag und Sonntag die zwei nächsten Runden der NLA-Playouts. Im Wissen um dieses strenge Programm hat der Staff den Trainingsumfang in dieser Woche für die involvierten Spieler etwas reduziert. Die Erholung steht im Vordergrund. Dario Eberhardt begrüsst dies: «Etwas Zeit, um durchzuatmen, schadet in dieser Phase sicher nicht.»

Die Trainer schenken ihm Vertrauen

Der 20-jährige Flügel hat sich in dieser Saison im NLA-Team von Ad Astra durchgesetzt. In 17 Spielen gelangen ihm bislang sechs Skorerpunkte, nachdem er in der Vorsaison in zehn Spielen ohne Skorerpunkt geblieben war. Oftmals erhält er nun das Vertrauen der Trainer auch dann, wenn die besten Kräfte auf zwei Linien gebündelt werden. «Es hilft definitiv, zu wissen, dass der Trainer auf einen setzt. Fürs Selbstvertrauen ist dies förderlich», sagt der gelernte Sportartikelverkäufer. Das Mammutprogramm vom Wochenende will Eberhardt Spiel für Spiel bewältigen. Er sagt: «Mit den Junioren wollen wir ganz klar mit einem Sieg starten. Bei den Männern gilt es, in die Serie zu finden. Zu Hause wird es ein anderes Spiel werden als bei den Tigers in Biglen.» (JH)

Unihockey, NLA. Playouts, Spiel 2. Samstag, 18.00: Sarnen – Langnau. (Dreifachhalle). – Spiel 3. Sonntag, 16.30: Langnau – Sarnen (Espace-Arena, Biglen).