Surfen bei der Oana in der Mall of Switzerland in Ebikon

Augenschein 30 Sekunden für einen Wellenritt: Ebikon wird zum Surfparadies Die erste interdisziplinäre Surftour der Schweiz ist lanciert. Der Startschuss erfolgte am Wochenende in der Mall of Switzerland. Ein Besuch. Stephan Santschi 02.05.2022, 20.19 Uhr

Palmen, Grillgeruch, gemütliche Sitzgelegenheiten, Gespräche auf Englisch: Auf der Terrasse des Restaurants herrscht Ferienstimmung. Ein Barbecue sorgt für das leibliche Wohl, serviert zu Mate-Eistee oder einem Smoothie. Im Inneren lädt die Bar zu Kaffee und Drinks, die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen in Strandliegen, auf Couches, Sesseln oder den mit Teppichen ausgelegten Tribünen. Aus den Boxen dröhnt Beach-Musik, eine Stewardess wirbt für ihre Fluglinie. Der Speaker gebärdet sich wortreich – und alle richten den Blick nach unten, ins schäumende Wasserbecken. Dort, wo die besten Surferinnen und Surfer der Schweiz auf den künstlich erzeugten Wellen reiten.

Die Oana AG in der Mall of Switzerland war am Wochenende die erste Gastgeberin der neu gegründeten Edelweiss Surf Tour. Bis Dezember werden an fünf verschiedenen Austragungsorten die Schweizer Meister in drei verschiedenen Disziplinen und die Gesamtsieger gekürt. Stationary Waveriding heisst die Surf-Variante, die in Ebikon ausgetragen wird. «Simuliert wird dabei eine Welle im Fluss», erklärt Dario Müller. Er ist der Leiter der innovativen Tour, die vom nationalen Verband Swiss Surfing lanciert worden ist. Doch dazu später mehr.

30 Sekunden für einen Wellenritt

Männer, Frauen, Juniorinnen und Junioren – in vier Kategorien treten die rund 50 Athletinnen und Athleten am Oana Open gegeneinander an. Wenn der Daumen des Chefrichters nach oben zeigt, springt der Surfer oder die Surferin auf das Board und zeigt auf der Welle während maximal 30 Sekunden sein Können. In den Halbfinals und Finals hat jeder fünf Versuche, die beiden besten werden zusammengezählt – und dann wird abgerechnet. «Gleichgewicht ist das Wichtigste. Und es braucht ein Gefühl für das Wasser und das Brett», erklärt Livia Fürst.

Die 29-Jährige aus Root weiss, wovon sie spricht. Letztes Jahr errang sie im Pool ihren ersten Schweizer Meistertitel, auch in Ebikon ist sie bei den Frauen nicht zu schlagen. Power, Flow, Speed, Eleganz und stupende Tricks: Der Auftritt von Livia Fürst enthält alles, was die Herzen der jubelnden und pfeifenden Surffans begehren: «Es geht darum, auf Knopfdruck bereit zu sein und während 30 Sekunden alles abzuliefern, was du draufhast», sagt Fürst.

Nicht allen gelingt das so stilsicher wie ihr. Wer nicht bereit ist, wird schon nach wenigen Sekunden weggespült. Stürze vom Brett wechseln sich ab mit atemberaubenden Moves, dann etwa, wenn jemand auf der Welle hüpft, eine 360-Grad-Drehung macht oder das Brett unter den Füssen wendet. «Zu 60 Prozent bewerten wir den Stil, also das klassische Hin- und Hergleiten mit den Turns», erklärt Bene Sarkany, der Präsident von Swiss Surfing. «Die restlichen 40 Prozent gehören der Schwierigkeit und der Ausführung der Tricks.»

Die Bedingungen sind stets dieselben, womit sich das Indoor-Surfen wesentlich von der Outdoor-Variante unterscheidet. «Im Meer gibt es verschiedene Wellen, Wind, Strömung und womöglich andere Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, die im Weg sind», erzählt Durby Castillo. Zwölf Jahre lang war er Surfprofi in seiner Heimat Costa Rica, nun lebt er mit seiner Frau in Sursee und zählt zu den besten Surfern der Schweiz. «Die Sonne und den Sand habe ich im Blut», sagt der 37-Jährige und lacht.

Die jüngste Teilnehmerin träumt von Hawaii

Dank einer Änderung von Swiss Surfing finden neu auch Ausländerinnen und Ausländer mit einem Wohnsitz in der Schweiz Aufnahme in die Wertung der nationalen Meisterschaften. Mit knappem Vorsprung entschied Castillo das Oana Open bei den Männern für sich. Nicht minder wichtig sind dem Surfcoach indes die Fortschritte der Jugend. «Wir sehen hier viele neue Gesichter. Mein Ziel ist es, das Schweizer Surfen auf ein höheres Level zu bringen.»

An Talenten mangelt es tatsächlich nicht. Die Jüngste im Feld ist Melissa Gasser aus dem bernischen Niederönz, vor kurzem ist sie elf Jahre alt geworden. «Ich liebe das Wasser und den Brettsport, fahre auch Snowboard und mag Skating», erzählt sie mit grossen Augen. Ihr Traum: Surfferien auf Hawaii. Von dort zurückgekehrt ist Rivan Rock Rosskopf. Der 16-jährige Rheinfelder lebte mit seiner Familie sieben Jahre auf Hawaii, «nach der Schule ging es jeweils ab ins Meer», berichtet er. In der Schweiz zählt er zu den grössten Talenten. Sein Ziel: Surfprofi werden.

Die Schweizer Surfszene wächst

Weiter geht es mit der Edelweiss Surf Tour im Juni in Bremgarten, dann mit der Kategorie River Surfing auf der Reuss. Weitere Stationen sind Zürich (Stationary Waveriding), Thun (River Surfing auf der Aare) und zum Abschluss das Highlight in Sion mit der Disziplin Wavepool Surfing, wo die Welle nicht von vorne, sondern wie im Meer von hinten kommt. Noch ist das Binnenland Schweiz weit von der internationalen Spitze entfernt. «Wie viele andere Länder befinden wir uns aber im Wachstum», sagt Swiss-Surfing-Präsident Sarkany. 2500 Mitglieder zählt der Verband, 45 000 aktive Surferinnen und Surfer gibt es in der Schweiz.

Surfen

Oana Open in Ebikon. Frauen: 1. Livia Fürst (Root). 2. Fabiana Klein (Rapperswil). 3. Michelle Albisser (Luzern). – Männer: 1. Durby Castillo (Sursee). 2. Joshi Holy (Ermatingen). 3. Vincent Schneider (Basel). – Mädchen: 1. Michelle Ernst (Luzern). 2. Fabiana Klein (Rapperswil). 3. Aline Gasser (Niederönz). – Knaben: 1. Maxi Lex (Münsing, Deutschland). 2. Rivan Rock Rosskopf (Rheinfelden). 3. Kilian Rosskopf (Rheinfelden).

