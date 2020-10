Ein bitterer Abend für den FC Kickers Luzern beim FC Sarnen Der FC Sarnen (2. Liga inter) landet gegen Kickers Luzern mit 3:2 den ersten Saisonsieg. Ruedi Vollenwyder 12.10.2020, 17.23 Uhr

Zieht man den letzten 2.-Liga-inter-Spieltag zu Rate, dann ist für die Partie zwischen dem Tabellenletzten FC Sarnen (ein Zähler) und dem FC Kickers Luzern (Rang acht, neun Punkte) die Favoritenrolle klar verteilt. Gastgeber Sarnen kassierte in Mendrisio eine 0:5-Schlappe mit vier Gegentoren nach Standards. Der FC Kickers unter Trainer Faras Hayavi hingegen landete gegen den FC Sursee einen 7:1-Kantersieg. Gegen «ein schwaches Sursee», so Hayavi, das eine Runde zuvor die Sarner noch mit 3:0 besiegte. Doch wieder einmal bewahrheitete sich die abgedroschene Floskel: «Jedes Spiel muss zuerst gespielt werden.» Denn der Tabellenletzte FC Sarnen erzielte nach einem 0:1-Rückstand zur Pause dank einer Leistungssteigerung einen 3:2-Sieg. In einer ersten Halbzeit ohne Geschichte mit einem Kopfball-Tor (25.) von Granit Palushi (auf eine Topflanke von Till Fischer) als einzigem Höhepunkt sprach das Momentum für die Kickers aus Luzern. «Nur haben wir es noch vor der Pause verpasst, den Vorsprung auszubauen», hadert Faras Hayavi im Nachhinein.