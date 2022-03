Peter Joller steht vor dem Rücktritt

Handball Peter Joller hat jetzt andere Prioritäten: Ein Grosser steht vor dem Rücktritt Peter Joller ist eine prägende Figur im Zentralschweizer Handball. Nun könnte nach 40 Trainerjahren Schluss sein. Stephan Santschi 07.03.2022, 17.22 Uhr

Peter Joller am Campus Sursee, wo er als Sportlehrer arbeitet. Bild: Eveline Beerkircher (4. März 2022)

Die Reise ins Welschland brachte keinen Erfolg, am Samstag verloren die Willisauerinnen in Yverdon mit 19:28. «In dieser 1.-Liga-Finalrunde haben wir keine Aufstiegsambitionen. Auf Wunsch des Vereins setze ich vermehrt die jungen Spielerinnen ein, die bisher noch nicht so zum Zug gekommen sind», erklärt Trainer Peter Joller. Und schmunzelnd fügt er an:

«Wer mich kennt, weiss, dass mir das nicht leicht fällt.»

Kennen tun ihn tatsächlich sehr viele in der Handballszene, seit vier Dekaden wirkt der 59-jährige Hochdorfer mit der natürlichen Autorität als Ausbildner.

So richtig lanciert wurde seine Trainerkarriere in den Achtzigerjahren in der NLB bei Borba Luzern. Später coachte er auf dieser Stufe den BSV Stans und den TV Horw, assistierte dem Stanser Spielertrainer Jesper Christensen in der NLA. Im Jahr 2004 führte er als Coach von Spielertrainer Aliaksei Usik die SG Stans/Luzern zurück ins Oberhaus. Im Team stand damals auch ein Jungspund namens Andy Schmid, über den Joller eine spezielle Anekdote zu erzählen weiss.

Die Erinnerung an Andy Schmid

Am vorletzten Spieltag der NLA-Aufstiegsrunde genügte Stans/Luzern in Basel ein Remis zur Promotion. 35 Sekunden vor Schluss nahm Joller beim Stand von 27:27 ein Time-out und mahnte seine Akteure zur Ruhe. Die Ballone auf der Tribüne seien für die Aufstiegsfeier bereits aufgeblasen gewesen.

«Doch als wieder angepfiffen wurde, rannte Andy wie ein Gepickter aufs Tor und verschoss.»

Basel kam noch zu einem Gegenstoss und gewann das Spiel. «Ich erinnere mich, dass auf der Heimfahrt kein Mucks zu hören war», berichtet Joller.

Den NLA-Aufstieg machte Stans/Luzern dann im letzten Heimspiel klar. Schon damals habe man gespürt, dass der heutige Weltklasse-Handballer kein Mitläufer war. «Andy war ein filigraner Spieler, ein frecher Hund. Auch wenn es nicht immer angebracht war, beanspruchte er die entscheidenden Situationen für sich.» Schmid zog anschliessend weiter zu GC, Joller nahm eine Auszeit. «Ich hatte Burn-out-Symptome, lebte wie in einem Tunnel.» Profitrainer war er nämlich nie, den Aufwand für seine Leidenschaft kombinierte der Sportlehrer stets mit der Ausbildung und dem Beruf.

Diskussion bei Spono wegen Zug-Billett

Bald liess Peter Joller wieder von sich hören, fortan im Frauenhandball. Bei Spono Nottwil orchestrierte er nach den Rücktritten von Caro Emmenegger und Nicole Fähndrich den Umbruch, errang in der SPL 1 viermal die Silbermedaille. «Ein Titel wäre schön gewesen», gesteht Joller, sein Fazit ist trotzdem positiv. «Wir waren stets oben dabei – und dies mit Spielerinnen aus der Region. Nur schon die Finanzierung des Zug-Billettes von Flaka Dervisaj von Zofingen nach Sursee wurde diskutiert. Später kamen die Spielerinnen aus Bern, Leimental oder Kreuzlingen – das war zu unserer Zeit undenkbar.»

Joller zog weiter nach Zofingen, führte das Team in die SPL 1 (2013). Seit 2017 trainiert er das 1.-Liga-Team in Willisau und wäre mit ihm 2020 wohl in die SPL 2 aufgestiegen, hätten die Coronamassnahmen die Saison nicht beendet. Sein Fokus lag stets auf einem vielseitigen, taktischen Konzept und einer starken Abwehr. «Ich bin ein Defensiv-Fan, Handball ist für mich Kampf mit harten 1:1-Situationen», sagt der 1,95-Meter grosse Joller, der selbst im linken Aufbau spielte. Mit Partien, die 38:36 enden, könne er ebenso wenig anfangen wie mit dem 7:6-Angriffsspiel ohne Torhüter.

Hüftoperation hat nun Priorität

Wo Peter Joller aufkreuzte, hinterliess er also grosse Spuren, entlassen worden ist er nie.

«Viel wichtiger als die sportlichen Erfolge ist mir aber die Tatsache, dass ich an meinen Wirkungsstätten noch heute gern gesehen bin.»

Und nun? Neigt sich seine Trainerkarriere nach 40 Jahren wohl dem Ende zu. «Das ist eine Option, ja. Vorerst fasse ich andere Prioritäten ins Auge, eine aufgeschobene Hüftoperation zum Beispiel», sagt Joller, der im Juni 60 Jahre alt wird. Dem Zentralschweizer Handball würde eine grosse Persönlichkeit verloren gehen.

Yverdon – Willisau 28:19 (15:9)

Léon Michaud. – 50 Zuschauer. – SR Kurth/Schwarzmeyer. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Yverdon, 4-mal 2 Minuten gegen Willisau. – Willisau: Schoch (17 Paraden); Cranz (3 Tore), Ferati (3), Meier (3/2), Minder (2), Günnel (2), Zimmermann (2), Egli (1), Marti (1), Roth (1), Anliker (1). – Bemerkung: Strub pariert Penalty von Meier (48./22:17).