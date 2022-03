Fussball Viele Abgänge und Zuzüge: Es ist ein Kommen und Gehen beim FC Schötz Der Luzerner Erstligist hat mit 13 Kadermutationen zu kämpfen. Trotzdem will er einen Schritt nach vorne machen. René Leupi 04.03.2022, 05.00 Uhr

Eduard Nikmengjaj (am Ball) wechselte im Winter vom FC Schötz zum FC Emmenbrücke. Bild: Pius Amrein (Schötz. 26. Juni 2021)

Sieben Spieler verlassen den Hinterländer Erstligisten, sechs Akteure stempeln neu ein. Alban Selmanaj und Eduard Nikmengjaj zieht es nach Emmenbrücke (2. Liga inter). Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich der Luzerner Traditionsverein beim FC Schötz bedient. Im letzten Winter wechselte Captain Joel Stephan auf das Gersag, und auch Elvis Bratanovic, Bojan Malbasic, Egzon Ramadani und Demarali Saliu sind Spieler mit Schötz-Vergangenheit. Marcel Gänsler (Auswanderung nach Australien), Fabio Rinaldo (zurück zu Eschenbach), Eigengewächs Tim Bossart (Willisau) und Lars Unternährer ergänzen die Abwanderungsliste.

Enttäuschend war das Gastspiel von Gabun-Nationalspieler Mbang Ondo, der es auf Wissenhusen nie über den Status des Ergänzungsspielers hinausbrachte, zu sehr haperte es am Übergewicht und folglich an der Fitness. Der 36-Jährige heuert arbeitsbedingt bei Porrentruy an, bleibt dem FCS aber als Stürmertrainer erhalten.

«Stabiler und auch unberechenbarer werden»

Trotz dieser 13 Rochaden blickt Trainer Roger Felber zuversichtlich in die Rückrunde. Je acht Punkte trennen Schötz von den Abstiegsplätzen und den Spitzenpositionen.

«Die Vorrunde mit Verletzungen und Corona-Ausfällen hat gezeigt, dass wir uns breiter abstützen müssen, damit wir in unserem Spiel stabiler und auch unberechenbarer werden»,

sagt der FCS-Übungsleiter. Mit den beiden 29-jährigen Routiniers Guy-Roger Eschmann (von Lörrach) und Adijan Keranovic (Kosova ZH) sei diese Vorgabe erfüllt und damit auch die gewichtigen Abgänge von Selmanaj und Nikmengjaj kompensiert worden. Und Teammanager Edi Iseli sagt: Mit Thiago Frey (20, Sursee), Simon Brun (24, Willisau), Dennis Boakye (20, Freienbach) und Gilles Gauchat (18, Aarau) habe man durchwegs junge Spieler verpflichtet, die zur Entwicklung der Mannschaft beitragen und auch der Vereinsphilosophie, junge Spieler weiterzubringen, entspreche. Roger Felber verschweigt aber nach diesen Transfers auch nicht, dass sich der FCS nach vorne orientieren möchte: «Einen Schritt nach vorne zu machen, ist das Ziel. Doch in dieser Gruppe bleibt es bis zum Saisonende eng, jeder kann jeden schlagen.» So sei es schwierig, eine verlässliche Prognose zu machen.

Bleibt Defensive die Problemzone?

Betrachtet man die Vorrunde (21:25 Tore) und die Vorbereitung (Sursee 5:5, SC Kriens 1:5, FC Aarau 1:4) liegt die Schötzer Schwäche im defensiven Bereich. Daher erstaunt es, dass kein routinierter Akteur für die Defensive geholt wurde.

«Mit den gemachten Zuzügen sind wir variabler aufgestellt. Und mit Keranovic haben wir einen Spieler geholt, der auf der Sechser-Position spielen und so unserer Defensive Stabilität verleihen kann»,

sagt Felber. Zudem habe er in der Vorbereitung viel getestet, Systeme ausgelotet, um so zielgerichtet auf dieses Manko regieren zu können. «Die Schötzer Stärken», so Felber weiter, «bleiben Teamspirit, Leistungsbereitschaft, Charakter und der Wille bis zum Abpfiff zu kämpfen.» Das hätten die beiden letzten Jahre unter seiner Ägide gezeigt und bleibe auch in Zukunft das Markenzeichen.

Mit Spitzenreiter Wohlen wartet am Samstag (16.00) ein harter Brocken auf das Felber-Ensemble. Am Freitagabend werde im Abschlusstraining der letzte Schliff für den Auftritt in Wohlen geholt, zuerst auf dem Trainingsplatz, dann mit einer Videoanalyse. «Wir können unbeschwert aufspielen, haben nichts zu verlieren», so Felber. Auf einen Resultattipp wollte sich der 44-Jährige dennoch nicht hinauslassen. Auch im Wissen, dass er auf Boakye, Frey, Brun und womöglich auch auf den zuletzt erkrankten Topstürmer Eschmann verzichten muss. Dass Wohlen-Trainer Ryszard Komornicki die Hinterländer ernst nimmt, zeigt, dass die Aargauer an den letzten drei Testspielen vor Ort waren und das Geschehen auf Video festhielten. Zumindest einen Punkt (Vorrunde 2:2) möchte Felber aus Wohlen mit auf die Heimreise nehmen.