Eishockey-Weltmeister, «Zar» und Familienmensch – so tickt der neue HC-Luzern-Trainer Waleri Schirjajew Als Spieler gelangte Waleri Schirjajew mit der Sowjetunion zu Weltruhm und eroberte dann die Schweiz. Wer ist der neue Trainer des HC Luzern? Eine Spurensuche. Sven Aregger 28.09.2020, 17.00 Uhr

Vorhang auf für Waleri Schirjajew (57): Er ist der neue Trainer des HC Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. September 2020)

Im Mai 1989 stand Waleri Schirjajew ganz oben. Zusammen mit Weltstars wie Slawa Fetisow und Sergej Fedorow sowie den späteren NLA-Profi Waleri Kamensky, Dimitri Kwartalnow (beide Ambrì), Igor Larionow (Lugano), Slawa Bykow, Andrei Chomutow (Gottéron) und Wladimir Krutow (ZSC) gewann Schirjajew in Schweden mit der Sowjetunion WM-Gold. Angeleitet wurde das Ensemble vom Schleifer Viktor Tichonow, dieser Trainerikone, die auch die Dynastie des Armeeklubs ZSKA Moskau begründete.

Tichonow war für seine Härte berüchtigt, aber er war beispiellos erfolgreich: Dreimal gewann er Olympiagold, achtmal wurde er Weltmeister. Kratzer erhielt sein Image erst, als Larionow einen 7000 Wörter umfassenden offenen Brief verfasste und die eigenwilligen Methoden Tichonows publik machte. Die russischen Spieler von ZSKA trainierten elf Monate im Jahr, durften das Trainingsgelände kaum verlassen und mussten sich bis zur Selbstaufgabe an Tichonows Befehle halten, egal ob im Training, beim Schlafen oder beim Essen. Larionow nannte den Coach «einen Diktator».

Der «Zar» von La Chaux-de-Fonds

Tichonow mag umstritten gewesen sein, doch Schirjajew spricht bis heute fast ehrfürchtig über die 2014 verstorbene Trainerikone, er sagt: «Tichonow hat mich stark geprägt.» Tichonow führte ein Leben für das Eishockey – und Schirjajew tut das auch. Die Karriere beendete er erst mit 46 Jahren – und das auch nur widerwillig, eine Knieverletzung zwang ihn dazu, 2009 in La Chaux-de-Fonds, wo sie ihn nur «Zar» nannten und ihm ein Abschiedsspiel widmeten. Schirjajew hinterliess in der Schweiz vielerorts Spuren, er spielte für sieben verschiedene Klubs und kannte – obschon er Abwehrspieler war – nur einen Weg: den nach vorne. Er war einer der begabtesten, spielintelligentesten Offensivverteidiger, den die Schweiz je gesehen hat. Seine erste Station in der Schweiz war 1991 der EHC Biel. Der damalige Teamkollege und heutige Bieler Sportchef Martin Steinegger erinnert sich an einen «unfassbar guten Eishockeyspieler». Und auch an «sehr teure, sehr scheussliche Lederjacken» und «eine Vorliebe für Wodka». Steinegger sagt:

«Er war schon damals eine Persönlichkeit. Wenn er etwas gesagt hat, haben alle zugehört.»

Weiter führt Steinegger aus: «Er war sehr fordernd, ich konnte viel von ihm lernen.» Schirjajew trat auf und neben dem Eis mit einer gewissen Bestimmtheit auf. In Genf scheute er sich beispielsweise nicht davor, den Konflikt mit Chris McSorley zu suchen.

Wenn man Schirjajew fragt, wieso er sich damals für die Schweiz entschied, antwortet er mit einem Wort: «Familie.» Er erklärt, dass er in der Sowjetunion «eher 360 als 355 Tage» unterwegs gewesen sei. So viele Spiele, so viele Trainings. Und dass sich ihm in der Schweiz die Chance geboten habe, jeden Abend zu Hause zu schlafen und seine Kinder aufwachsen zu sehen. Er sagt: «Das war mir wichtiger, als es in Nordamerika zu versuchen, wo ich wieder ständig unterwegs gewesen wäre.» Mit seinem Sohn Jewgeni spielte er in La Chaux-de-Fonds zusammen, heute ist der Stürmer im EHC Olten engagiert und gehört zu den besten Offensivspielern der Swiss League. Der Vater sitzt regelmässig auf der Tribüne.

Wobei: in diesem Winter wahrscheinlich seltener als zuletzt. Denn Schirjajew coacht nun den HC Luzern, und zumindest auf dem Papier ist das eine Symbiose, die stimmig wirkt, weil sich da zwei gefunden haben, die von einer glorreichen Vergangenheit zehren und ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. So gefragt Schirjajew als Spieler war: Als Coach konnte er sich bisher kein vergleichbares Renommee aufbauen. Dreimal war er Assistenztrainer in der NLB, in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg und Basel. Glücklich wurde er nie, in Basel wurde er 2011 wenige Tage nach dem Saisonstart entlassen, die «Basler Zeitung» schrieb darauf, er habe «für schlechte Stimmung gesorgt».

Er tingelte durch die Anonymität des welschen Amateurhockeys, vier Jahre lang coachte er den Zweitligisten Fleurier und zuletzt kümmerte er sich um ein Nachwuchsteam in Nowomoskwok. Fleurier, Yverdon, Neuenburg: Für einen, der über Eishockey mehr vergessen hat, als die meisten Menschen je wussten, sind das kuriose Stationen.

Ein Getriebener – auch mit 57 Jahren

Besteht kein Frustpotenzial, wenn ein ehemaliger Weltklassespieler eine Truppe von Feierabendeishockeyanern betreut und sie die Anweisungen nicht umsetzen können? Schirjajew verneint: «Überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Es ist schön, wenn man Fortschritte erkennt.» Schirjajew ist ein Getriebener, das Eishockey lässt ihn nicht los, auch jetzt nicht, mit 57 Jahren. Er sagt, er habe seit längerem eine neue Aufgabe in der Schweiz gesucht und sich bereits im Dezember mit Luzern beschäftigt, als der Trainer Robert Küttel entlassen wurde. Er sagt:

«Luzern ist ein Traditionsklub, ich bin mir sicher, dass man hier etwas bewegen kann.»

Und: «Es freut mich, dass sich die Verantwortlichen für meine Bewerbung entschieden haben.»

Schirjajews Optimismus mag angesichts des missratenen Saisonstarts (zwei Spiele, zwei Niederlagen, ein Torverhältnis von 0:13) etwas getrübt worden sein, aber wer sich seit vier Jahrzehnten in diesem Geschäft bewegt, wird sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er ist froh, wieder in der Schweiz zu sein, er sagt, er fühle sich hier zu Hause: «Ich bin in Jekaterinburg aufgewachsen, habe elf Jahre in der Ukraine gelebt und bin jetzt seit fast zwanzig Jahren in der Schweiz.» Er hält fest:

«Ich schätze die Leute, die Regeln, die Ordnung. Für mich ist das hier Heimat.»

Nun versucht Schirjajew, in Luzern heimisch zu werden; ein neues Kapitel in seiner ausschweifenden Karriere zu schreiben. 31 Jahre nach den rauschhaften Wochen in Schweden, seinem grössten Erfolg, duelliert er sich mit Rheinthal und Burgdorf. Es spricht für Schirjajew, dass er aus dieser neuen Realität noch immer Begeisterung schöpfen kann.

Eishockey, 1. Liga HC Luzern – Argovia Stars 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Eiszentrum. – 190 Zuschauer. – SR Gundel; Grübel, Guidi. – Tore: 19. 0:1. 42. 0:2. Rangliste: 1. Frauenfeld 6 (15:2). 2. Wil 6 (7:3). 3. Argovia Stars 6 (4:1). 4. Red Lions Reinach 5 (11:8). 5. Pikes Oberthurgau 4 (8:6). 6. Herisau 4 (7:5). 7. Bellinzona 3 (6:6). 8. Burgdorf 2 (5:5). 9. Wetzikon 0 (8:12). 10. Prättigau-Herrschaft 0 (3:7). 11. Rheintal 0 (5:11). 12. Luzern 8 (0:13). – Nächste Runden. Mittwoch. 20.15: Wetzikon – Luzern (KEB). Samstag. 17.30: Luzern – Herisau (Eiszentrum).

Eishockey, 2. Liga Seetal – Wallisellen 4:7 (1:2, 1:4, 2:1) Iceline. – 150 Zuschauer. – SR Bittel, Stocker. – Tore: 4. 0:1. 8. 0:2. 12. Soltermann (Zimmermann, Tobler) 1:2. 26. Tobler (Mathis) 2:2. 28. 2:3. 29. 2:4. 34. 2:5. 37. 2:6. 41. Jauch 3:6. 50. Tobler (Soltermann) 4:6. 54. 4:7. Zug – Küssnacht SZ 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) Academy Arena. – 115 Zuschauer. – SR Bianchi, Barzaghini. – Tore: 12. Pfyffer (Stiz, Holdener) 0:1. 16. Penzenstadler (Gogolka, Auf der Maur) 0:2. 22. Döbeli (Leuppi, Schädler) 0:3. 36. Stiz 0:4. 39. Arnold (Marti, Leandro Blaser) 1:4. 40. Romeo Blaser (Fill, Steiger) 2:4. 58. Marti (Rickli) 3:4. Pregassona – Sursee 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) Corner Arena. – 65 Zuschauer. – SR Delgrosso, Rivera. – Tore: 9. 1:0. 12. 2:0. 14. 3:0. 15. 4:0. 22. 5:0. 35. Kiser (Salzmann, Emmenegger) 5:1. 40. 6:1. 53. 7:1.