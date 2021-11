Der BSV Stans hat einen Schnellzug namens Carlo Femiano

Handball Ein Schnellzug namens Carlo Femiano: Der BSV Stans hat einen torgefährlichen Flügelspieler Der BSV Stans schiesst Biel mit 39:26 aus der Halle und nähert sich mit leisen Schritten der NLB-Tabellenspitze. Stephan Santschi 29.11.2021, 16.09 Uhr

Carlo Femiano, der linke Flügelspieler der Stanser, belegt mit 58 Treffern in der NLB den dritten Rang, zieht man die Penaltytreffer in der Statistik ab. Bild: Pius Amrein (Stans, 27. November 2021)

«Carlo ist ein Wohlfühlspieler. Wenn er sich wohlfühlt, zieht er es durch. Dann macht er auch verrückte Sachen.» Ralf Stojan, der Trainer des BSV Stans, ist voll des Lobes über seinen Mann am linken Flügel, der sich am Samstag im Heimspiel gegen Biel (39:26) in Hochform präsentierte. Neun Tore verbuchte Carlo Femiano, seine Leistung war symptomatisch für einen furiosen und temporeichen Auftritt der Nidwaldner.