Biathlon Ronja Rietveld ist ein treffsicheres Talent Ronja Rietveld (17) läuft von Sieg zu Sieg. Nun strebt die Obwaldnerin die Teilnahme an der Jugend-WM an. Urs Hanhart 24.01.2022, 17.04 Uhr

Ronja Rietveld bereitet sich auf den Stehendanschlag vor. Bild: Urs Hanhart (Realp, 23. Januar 2022)

Bei den Swiss-Biathlon-Cup-Rennen in Realp setzten sich am Wochenende einige Zentralschweizer gut in Szene. Zu den herausragenden Athletinnen gehörte Ronja Rietveld vom SC Schwendi-Langis. Die 17-jährige Obwaldnerin gewann am Samstag das über 9 Kilometer führende Massenstartrennen der Kategorie Jugend 2, mit 7 Sekunden Vorsprung auf die Bernerin Enya Mürner. Den Grundstein zu diesem Erfolg legte sie mit einer starken Schiessleistung. Von den 20 Scheiben verfehlte sie nur deren drei.

Tags darauf doppelte die Sarnerin im Sprintwettkampf (6 Kilometer/zwei Schiesseinlagen) gleich nach. Sie musste nach dem Liegendschiessen einmal in die Strafrunde, blieb dann jedoch im Stehendanschlag fehlerlos. Rietveld triumphierte erneut mit 7 Sekunden Vorsprung auf Mürner, die läuferisch nicht ganz mithalten konnte. Momentan reitet die Urschweizerin auf einer wahren Erfolgswelle. Im Rahmen des Swiss-Cups hat sie nun schon drei Siege in Folge eingefahren. Die Gesamtwertung der nationalen Rennserie führt sie mit einem komfortablen Vorsprung auf ihre Klubkollegin Annina Zberg an.

Weitere internationale Einsätze im Visier

«Die Strecke hier in Realp ist sehr anspruchsvoll. Zunächst bekundete ich im Sprint etwas Mühe, in Schwung zu kommen, und handelte mir einen Rückstand ein. Danach konnte ich zusetzen und meine Gegnerinnen noch überflügeln», bilanzierte Rietveld nach ihrem zweiten Coup innerhalb von 24 Stunden. Und sie ergänzte: «Mit nur einem Fehlschuss war dies mein klar bester Sprintwettkampf in dieser Saison. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Form.»

Dank ihrer starken Vorstellungen durfte die Gymnasiastin vor Wochenfrist zwei Junior-Cup-Rennen in Slowenien bestreiten. Dazu sagte sie: «Diese Einsätze waren eine super Erfahrung für mich, auch wenn die Resultate nicht berauschend ausfielen. Aber ich musste dort gegen bis zu vier Jahre ältere Athletinnen antreten.»

Nun liebäugelt die nationale Jugend-2-Dominatorin mit weiteren internationalen Einsätzen, wie sie verriet: «Bald erfolgt die Selektion für die Jugend-WM. Ich hoffe, dass ich berücksichtigt werde. Das wäre super.» Nach ihren jüngsten Auftritten hat sie diesbezüglich sicherlich gute Karten. Das Hauptziel der schnellen Zentralschweizerin ist allerdings die Teilnahme an den europäischen Jugendfestspielen, die im März in Finnland stattfinden. «Momentan läuft es mir wirklich gut. Jetzt geht es darum, die Form bis zum Ende der Saison zu konservieren», betonte sie.

Sport und Studium kombinieren

Ronja Rietveld betreibt Biathlon nun schon seit rund zehn Jahren. Auf den Geschmack kam sie durch einen Schnupperkurs beim SC Schwendi-Langis. «Ich merkte schon früh, dass mir das Schiessen ganz gut liegt. Mit dem Laufen bekundete ich eher Mühe», erinnert sie sich an die Anfänge. «Biathlon ist eine sehr spannende Sportart, weil sich beim Schiessen alles innert kürzester Zeit ändern kann. Man muss mental sehr stark sein. Die beiden konträren Disziplinen Schiessen und Laufen unter einen Hut zu bringen, ist eine grosse Herausforderung.»

Die Sarnerin tut sehr viel dafür, immer besser zu werden. Pro Woche investiert sie im Schnitt rund 12 Stunden ins Training – und das alles nebst der Schule. Rietveld absolviert das Gymnasium in Sarnen. Im nächsten Jahr will sie es mit der Matura abschliessen. Zu ihren mittel- und langfristigen Zielen sagte sie: «Ich möchte auf jeden Fall dran bleiben und Ende Saison den Sprung in die Kandidatengruppe von Swiss-Ski schaffen.» Voll auf Biathlon setzen will sie aber nicht. «Es ist schön, wenn man einen Ausgleich hat. Deshalb möchte ich nach der Matura ein Studium in Angriff nehmen, allerdings in einem Teilzeitpensum, damit ich mit dem Sport weitermachen kann.»

Jugend-1-Athlet Remo Burch und Juniorin Lorena Wallimann, die ebenfalls dem SC Schwendi-Langis angehören, brachten das gleiche Kunststück fertig wie Klubkollegin Ronja Rietveld. Beide gewannen in Realp in ihren Kategorien sowohl das Massenstart- als auch das Sprintrennen. Flavia Barmettler, SC Schwendi-Langis, setzte sich im Sprint der Frauen durch.

Resultate: swiss-ski-kwo.ch