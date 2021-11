FC Hergiswil schafft gegen FC Schattdorf in extremis ein 2:2

Fussball Eine total verrückte Schlussphase: FC Hergiswil schafft noch das schier Unmögliche Das 2.-Liga-inter-Derby zwischen Hergiswil und Schattdorf endet 2:2. Nach 93 Minuten sehen die Urner wie die sicheren Sieger aus. René Barmettler 15.11.2021, 16.35 Uhr

Hergiswiler Jubel nach dem unerwarteten Ausgleich zum 2:2. Bild: Patrick Hürlimann (Hergiswil, 13. November 2021)

Die Hergiswiler waren restlos bedient. Der Kampf auf dem rutschigen Grossmatt-Rasen wurde aussichtslos geführt. Die Schattdorfer führten in der Nachspielzeit seit dem Tor in der 3. Minute durch Jonathan Schürpf 1:0. In der 93. Minute verfügte der eingewechselte Schattdorf-Stürmer Noah Senn noch über genügend Kräfte, eroberte sich den Ball, umlief auch noch den herauseilenden Torhüter Samuel Blättler, rannte auf das verlassene Gehäuse zu und und schob zum 2:0 ein. Die Spieler des Schlusslichts feierten überschwänglich, im Glauben, dass es das jetzt gewesen war. Eine Woche zuvor das vermeintlich grosse Emmenbrücke 3:0 besiegt. Und nun auch noch die kriselnden Nidwaldner auf dessen Terrain.

Doch weit gefehlt. Denn Schiedsrichter Pascal Nagy bat nochmals zum Anspiel. Die Urner zogen sich zurück. Hergiswil-Stürmer Luan Haxhimurati drückte aus rund 25 Metern ab. Ein Verzweiflungsschuss, doch er sass. Ein Schuss zwar, den Schattdorf-Goalie Livio Mahrow hätte abwehren können. Doch was solls, macht ja nichts. Denkste: Der Schlusspfiff liess noch immer auf sich warten. Erneutes Anspiel. Ein Schuss an die Latte des Schattdorfer Gehäuses. Nachschuss im Strafraum-Durcheinander von Simon Wieland – 2:2. Sofortiges Spielende. Wie verrückt war das denn? Natürlich jubelten nun die Hergiswiler über den einen Punkt, der eigentlich zu wenig war. Aber unter diesen Umständen könnte dieser am Ende der Saison ausschlaggebend im Kampf um den Ligaerhalt sein. Die Urner haderten nun, aus ihrer Sicht liess Nagy zu lange nachspielen. Erst nach 50 Minuten und 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit beendete er die Partie. Die lange Nachspielzeit jedoch schien nachvollziehbar. Sieben Wechsel, etwas gar lange am Boden liegende Schattdorfer nach Fouls und auch der ausgedehnte Jubel nach dem 2:0: Die Überzeit war durchaus vertretbar.

Samuel Blättler: «Wir haben endlich geschossen!»

Samuel Blättler, der Torhüter der Hergiswiler, brachte es auf den Punkt, weshalb es derart lange dauerte, ehe seine Vorderleute das gegnerische Tor trafen:

«93 Minuten lang versuchten meine Teamkameraden, den Ball ins Tor hineinzutragen. Wieso es dann endlich klappte? Wir haben endlich geschossen!»

Trotz dieses unter diesen Umständen unerwarteten Punktes wollte sich Blättler nicht zufrieden geben. Und auch nicht mit der gesamten Vorrunde. Zwar kletterten die Hergiswiler dank der Niederlage von Novazzano über den Abstiegsstrich. «Doch insgesamt fehlte bei uns die Konstanz.» Dass sein Team mit 14 Gegentoren sogar bestens dasteht, mochte Blättler wenig trösten. «Es ist schon so, dass ich nicht allzu viele Bälle halten musste. Trotzdem war in dieser Vorrunde das Glück sehr oft nicht auf unserer Seite.» Nun hofft der 27-jährige Goalie auf einen versöhnlichen Jahresabschluss in der ersten Cup-Vorrunde. Dort treffen die Nidwaldner am Samstag (17 Uhr) zu Hause auf Konolfingen.

Schattdorfer sahen sich zu Umstellungen gezwungen

Als sich die Gemüter nach Spielende langsam beruhigt hatten, zeigte sich auch der Schattdorfer Trainer Gabriel Gabriel wieder etwas gefasster. «Klar, die lange Nachspielzeit fand ich sehr verwunderlich, der Schiedsrichter hatte zuvor nur fünf Minuten angezeigt.» Mit der Leistung seines Teams konnte er leben, bestätigte der Liganeuling doch auch diesmal die zuletzt erkennbaren Fortschritte.

«Das System greift langsam, nachdem ich nach zu vielen einfachen Gegentoren zu Umstellungen gezwungen wurde.»

Seine Mannschaft fand in Hergiswil sehr gut in die Partie, nach der frühen Führung «nahm das Heimteam das Spiel in die Hand». Doch die Urner gaben keinen Ball verloren, liessen die im Abschluss zu unpräzisen Hergiswiler sehr lange vergebens anrennen. Bis zur für die Urner fatalen Nachspielzeit. Am Ende nämlich waren sie es, die restlos bedient waren.

Torschützenliste

Frauen. Super League. 5 Tore: Alena Bienz (Luzern). – 4 Tore: Sina Cavelti (Luzern). – 3 Tore: Chantal Wyser (Luzern).

Nationalliga B. 5 Tore: Stephanie Erne (Luzern). – 4 Tore: Andrea Schuler (Küssnacht).

Männer. Promotion League. 7 Tore: Nico Siegrist (Cham). – 5 Tore: Marin Wiskemann (Cham). – 3 Tore: Jan Loosli (Cham).

1. Liga, Gruppe 2. 10 Tore: Patrik Gjidoda (Schötz). – 4 Tore: Haxhi Neziraj (Buochs). Villiam Pizzi (Zug 94).

– 3 Tore: Eduard Nikmengjaj (Schötz). Ardon Jashari (Luzern U21). Shan Meyer (Buochs).

2. Liga inter, Gruppe 4 und 5. 13 Tore: Matej Schwendt (Brunnen). – 10 Tore: Adilj Sejdiji (Ibach). – 9 Tore: Konrad Huser (Goldau). Janko Pacar (Emmenbrücke). – 8 Tore: Dragan Gyorgiev (Rotkreuz). – 7 Tore: Herolind Cikaqi (Sursee). Patrik Stampfli (Schattdorf). – 6 Tore: Tobias Walker, Zeno Huser (beide Goldau). Dastin Szymanski (Eschenbach). – 5 Tore: Vitor Augusto Gregorio Cappellini (Rotkreuz). – 4 Tore: Hariz Osmanbasic (Eschenbach). Ruben Burkard, Ndue Daka (beide Sursee). Julian Truttmann (Brunnen). Ensar Huruglica (Emmenbrücke).