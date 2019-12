Einzig Kristina Milenkovic übersteht eine Runde den Tennis-Meisterschaften An den 15. Swiss Champion Trophy der Aktiven im nationalen Tennis-Leistungszentrum in Biel sind die Zentralschweizer chancenlos. 16.12.2019, 17.09 Uhr

Kristina Milenkovic verliert gegen die spätere Turniersiegerin. Bild: Pius Amrein

Die beiden neuen Schweizer Meister der Aktiven im Tennis heissen Henri Laaksonen und Leonie Küng. Auch ein Quartett aus der Innerschweiz stand im Einsatz. Zu den beiden direkt qualifizierten Tina Nadine Smith aus Meggen und Kristina Milenkovic aus Sursee gesellten sich Sina Amrhein aus Dagmersellen und Noah López aus Ballwil, welche sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatten und sich so je eines der vier begehrten Tickets für das Hauptfeld sicherten.

Nach dem ersten Spieltag mussten sich aber bereits drei der vier regionalen Vertreter vom Turnier verabschieden. Tina Nadine Smith (17), die Nummer 1 der Zentralschweiz, unterlag der Walliserin Sandy Marti, ihrer NLB-Teamkollegin von Lido Luzern 3:6, 1:6, während die etwas überraschend ins Hauptfeld eingezogene Sina Amrhein gegen die deutlich besser klassierte Westschweizerin Svenja Ochsner 3:6, 3:6 verlor. Die NLA-Interclubspielerin aus Sursee und in der NLB wie Amrhein für den TC Allmend Luzern spielende Kristina Milenkovic musste sich nach einem Sieg gegen die als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerutschte Freiburgerin Angelina Joy Hug im Achtelfinal Leonie Küng, der späteren Siegerin und Nummer 4 des Turniers, 1:6, 0:6 geschlagen geben.

Ebenfalls in der ersten Runde verlor Noah López (17), der neu zum C-Kader gehörende NLB-Interclubspieler von Allmend Luzern, gegen den um zwei Jahre älteren, ebenfalls dem C-Kader angehörenden Solothurner Mischa Lanz 4:6, 4:6. Adam Moundir, der als N1.7 bestklassierte Zentralschweizer, konzentriert sich zurzeit voll auf seine Profikarriere und stand beim 15000-Dollar-Turnier in Doha (Katar) im Einsatz. Der 24-jährige Luzerner verlor dort seinen Achtelfinal gegen den Engländer Toby Martin und ist aktuell die Nummer 457 der Weltrangliste.

Corinne Erni wird ihrer Favoritenrolle gerecht

Gleichzeitig mit den Schweizer Meisterschaften der Aktiven wurde in Biel das Nationale Masters der Club Champion Trophy ausgetragen. Dabei sicherte sich die Krienserin Corinne Erni (45) auf eindrückliche Weise den Titel der besten Clubmeisterin in der Kategorie Seniorinnen 40+. Die topgesetzte Captain des NLB-Interclubteams von Allmend Luzern gab in ihren drei Einsätzen jeweils nur gerade ein Game ab. Im Final stand auch die Rothenburgerin Karin Amrein gegen Erni auf verlorenem Posten. Pech hatte Corinnes Ehemann Roger Erni in der Kategorie Senioren 45+. Der Titelverteidiger musste im Halbfinal nach dem verlorenen Startsatz gegen den Thuner Jürg Bühler aufgeben. (a.k./pk)

Biel. Swiss Champion Trophy 2019. Männer N1/R2. 1. Runde: Noah López (N3 55, Ballwil) v. Mischa Lanz (N3 34, Belchen) 4:6, 4:6. – Final: Laaksonen (N1 3, Schaffhausen) s. Steinegger (N2 23, Bubendorf) 6:2, 3:6, 6:3.

Frauen N1/R2, 1. Runde: Kristina Milenkovic (N3 32, Sursee) s. Angelina Joy Hug (N4 55, Dählhölzli) 6:4, 7:6. Tina Nadine Smith (N3 30, Luzern Lido) v. Sandy Marti (N3 26, Sierre) 3:6, 1:6. Sina Amrhein (N4 63, Allmend Luzern) v. Svenja Ochsner (N3 27, Nyon) 3:6, 3:6. – Achtelfinal: Milenkovic v. Leonie Küng (N2 12, Stein am Rhein) 1:6, 0:6. – Final: Küng s. Ylena In-Albon (N1 8, Nyon) 6:0, 7:5.

Biel. Rado-Club Champion Trophy. Nationales Masters. Männer. R1/R5. 1. Runde: Stefan Hornbacher (R1, Baar) v. Michael Marti (R1, Aarberg) 4:6, 6:2, 6:7. – Final: Jonathan Wawrinka (N4 122, Lausanne) s. Philipp Sluga (R1, Maryl) 6:4, 6:2. – 45+ R1/R6. Viertelfinal: Roger Erni (R3, Kriens) s. Martial Verdon (R2, Drizia-Miremont) 6:2, 6:3. – Halbfinal: Erni v. Jürg Bühler (R4, Thun) 3:6, wo. – Final: Alessio Albisetti (R2, Chiasso) s. Bühler 6:3, 6:4.

Frauen. R1/R5. Viertelfinals: Selina Kaufmann (R1, Allmend Luzern) v. Mélina Gonzalez (R2, Veyrier Grand-Donzel) 4:6, 2:6. Florence Fischer (R1, Allmend Luzern) s. Gabriela Duarte (R3, Vernier) 7:6, 6:3. – Halbfinal: Fischer v. Mirjam Gämperli (R2, Flawil) 0:6, 1:6. – Final: Tina Schmassmann (R2, Locarno) s. Gämperli 6:4, 6:1.

40+ R1/R6, Viertelfinals: Corinne Erni (R1, Kriens) s. Isabelle Grunder (R3, Morges) 6:1, 6:0. Karin Amrein (R2, Rothenburg) s. Isabelle Seckar (R4, La Neuveville) 6:0, 6:0. – Halbfinals: Erni s. Regina Zwick (R3, Allschwil) 6:0, 6:1. Amrein s. Claudia Zürcher (R3, Elgg) 6:1, 6:1. – Final: Erni s. Amrein 6:0, 6:1.

Doha (Katar). 15 000-Dollar-Turnier, 1. Runde: Adam Moundir (ATP 461, Luzern) s. Daniil Glinka (1025, EST) 6:2, 7:6 (7:3). – Achtelfinal: Moundir v. Toby Martin (863, GBR) 6:7 (8:10), 7:5, 4:6.

Cham. Suzuki-Tennis Grand-Prix 2019/20. Tagesturniere. Männer N4/R2. Final: Martin Brummer (R2, Mellingen) s. Christian Rehefeldt (R2, Luzern Lido) 1:6 6:4, 10:3. – R2/R5. Final: Federico Hurth (R3, Lugano) s. Marvin Gantert (R4, Horw) 6:2, 6:1. – R6/R8, Gruppe: 1. Philipp Schantl (R8, Weggis) 2 Siege/2 Spiele. 2. Pascal Schantl (R7, Weggis) 1/2. – Männer R5/R7, Gruppe Roger, Final: Simon Waser (R7, Stansstad) s. Yves Burkart (R5, Küssnacht) 6:2, 6:3.