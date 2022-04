Endlich findet wieder ein Rotseelauf statt

Laufsport Endlich wieder ein Rotseelauf: Rund 650 Teilnehmende werden erwartet Mit dem Rotseelauf erfolgt am Samstag der Start in die Zentralschweizer Laufsaison. Stefanie Barmet 07.04.2022, 16.20 Uhr

Laufbegeisterte am Rotsee. Jakob Ineichen

Der Rotseelauf bildet traditionell den Startschuss in die Zentralschweizer Laufsaison. Jahr für Jahr lockt das familiäre Laufevent mit Start und Ziel in Ebikon zahlreiche Teilnehmende an. Die Kurzstrecke für Laufneulinge und (Nordic-) Walkerinnen und Walker führt über 7,7 Kilometer rund um den Rotsee. Die Teilnehmenden des Hauptlaufes, welche eine Distanz von 10 Kilometer absolvieren, laufen eine Zusatzschlaufe, ehe sie ebenfalls den Rotsee umrunden. Insgesamt gilt es drei Anstiege zu überwinden. Belohnt werden die Sporttreibenden mit wunderschönen Ausblicken auf den Rotsee und Einblicken in die Naturschutzzone. Zu den Schnellsten gehören dürften im Hauptlauf Simon Leu aus Buchrain und die international erfolgreiche Orientierungsläuferin Natalia Gemperle, welche in Hallwil wohnhaft ist.

Wie viele andere Laufveranstaltungen litt auch der Rotseelauf unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Sowohl 2019 als auch 2020 musste der Lauf abgesagt werden. Die Freude darüber, dass der Lauf nach zwei Jahren Unterbruch nun wieder durchgeführt werden kann, ist beim OK-Präsidenten Urs Näpflin gross. «2019 feierten wir mit einem wunderschönen Lauf das 50-Jahr-Jubiläum. Rund einen Monat vor der 51. Austragung erfolgte der Lockdown. Jene Teilnehmende, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits angemeldet hatten, wurden auf das Jahr 2021 vertröstet. Mit angezogener Handbremse planten wir die letztjährige Ausgabe des Laufes. Schon früh zeigte sich jedoch, dass der Lauf wiederum ins Wasser fallen würde. Die erneute Absage des Laufes hat an der Motivation des OKs gezerrt», so das langjährige Vereinsmitglied der LR Ebikon. Glücklicherweise hätten sich sowohl die bereits Angemeldeten als auch die Sponsoren kulant gezeigt.

Engagement für den Breitensport

Im November 2021 wurden die Vorbereitungen für den diesjährigen Lauf aufgenommen.

«Das ganze OK und zwischen 80 und 100 Helfende der Läuferriege Ebikon standen hinter der Durchführung. Wir fanden einen Modus, wie wir die Veranstaltung unter angepassten Rahmenbedingungen durchführen konnten. So planten wir den Lauf beruhend auf den Empfehlungen des Bundes ohne Umkleidekabinen und verzichten beispielsweise auf die Kinderrennen.»

Unabhängig der Lockerungen der letzten Wochen hält das OK an dieser Planung fest. «Wir wollen uns nach wie vor für den Breitensport engagieren. Es freut mich sehr, dass auch in diesem Jahr unter den rund 650 Teilnehmenden zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der ‹IG Arbeit› sowie des Vereins ‹Blind-Jogging› sein werden. In Zukunft werden wir selbstverständlich auch wieder Kinderrennen anbieten», so der 58-Jährige.

Sowohl im Vorfeld als auch am Lauftag kann Näpflin, der als Projektleiter Verbands- und Absenzmanagement bei der Suva arbeitet, auf die Unterstützung von zahlreichen Freiwilligen zählen. «Ich freue mich sehr, all die Helfenden wieder zu sehen und gemeinsam mit ihnen diesen Lauf durchzuführen. Ein Highlight ist für mich jeweils auch die spezielle Stimmung und Anspannung vor dem Startschuss. Nun hoffe ich, dass am Lauftag auch das Wetter mitspielt.»

Rotseelauf (Start/Ziel beim Pfarrheim in Ebikon). Samstag. 12.00: Rotseerunde 7,7 km. – 14.00: 10-km-Lauf. – 15.30: Rangverkündigung. – Infos: rotseelauf.ch