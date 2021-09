Kanute: trainiert bis zu 17 Mal pro Woche

Kanu Er trainiert bis zu 17 Mal pro Woche – nun könnte Olympia 2024 zum Thema werden Linus Bolzern steckt viel Zeit in den Kanusport – mit Erfolg: Der 22-jährige Adligenswiler wurde unlängst U23-Europameister. Peter Birrer 13.09.2021, 16.10 Uhr

Linus Bolzern beim Kanu-Club neben der «Ufschötti».

Da ist diese Motivation, an die Leistungsgrenze zu gehen, sie gar zu verschieben; da ist diese Lust, Methoden zu finden, um sich in jedem Bereich zu verbessern; und da ist diese Faszination, dass sich das Wasser nie gleich anfühlt. Wenn Linus Bolzern darüber spricht, was der Kanusport für ihn ausmacht, zählt er eine ganze Reihe Vorzüge auf und fasst dann zusammen:

«Es ist einfach ein megacooler Sport.»

Der 22-Jährige aus Adligenswil beherrscht ihn mittlerweile so gut, dass er auch international für Aufsehen sorgt. Zuletzt gelingt ihm das am 25. August: In Slowenien krönt er sich in der Wildwasser-Abfahrt zum U23-Europameister. Nach einem dominanten Lauf beträgt sein Vorsprung am Ende über 16 Sekunden. Mit seinem Triumph sorgt er für eine Schweizer Premiere.

Neben dem Sport studiert er Betriebsökonomie

Die Liebe zum Kanu entdeckt er zufällig, als er 2009 in den Osterferien einen Schnupperkurs in Luzern belegt. Der Junior entwickelt sich zu einem Talent, erhöht kontinuierlich sein Pensum und bringt es inzwischen auf bis zu 17 Einheiten pro Woche. Zwei bis drei Trainings täglich sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Nur an einem Tag gönnt er sich eine Pause.

Bolzern ist darum primär eines: Leistungssportler. Daneben studiert er Betriebsökonomie an der Fernfachhochschule Schweiz, in anderthalb Jahren möchte er die Ausbildung mit dem Bachelor abschliessen. Läuft alles nach Plan, will er danach temporär nur auf den Sport setzen. Olympia 2024 könnte ein Thema werden, allerdings müsste er auf Flachwasserdisziplin setzen – Wildwasser-Abfahrten stehen nicht im Programm der Spiele. Bolzern, wegen seiner roten Haare in der Kanuszene auch «Ginger» gerufen, investiert viel Zeit – und eine Stange Geld. Rund 15000 Franken kostet ihn eine Saison. Verlassen kann er sich auf treue Sponsoren, die Sporthilfe und das Militär.

Der Beleg mit Platz 10 an der Elite-EM

Dass er mit seinem Sport nichts verdienen kann, das ist er sich von Anfang an bewusst gewesen. «Ich komme über die Runden, mehr brauche ich nicht», sagt er. Und vielleicht, fügt er an, sei es ja ein Vorteil, dass nicht viel Geld im Spiel sei. Das sorge für eine unverkrampfte Ambiance und weniger Druck. Seine Belohnungen sind Erfolge wie der jüngste in Slowenien oder die zwei Medaillen an der Junioren-WM 2017 in Österreich: In der Disziplin Klassik, in der die Abfahrten bis zu 20 Minuten dauern, gewann er Silber, im Sprint (30 Sekunden bis eineinhalb Minuten) Bronze. Und an der Elite-EM 2021 belegte er im Klassik-Rennen den 10. Platz mit nur 15 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Das zeigt ihm, dass er sich auch auf höchstem Niveau der Spitze annähern kann.

Der Athlet ist auch ein idealer Botschafter des Kanu Club Luzern (KCL), dem er seit Jahren angehört. «Wir hatten noch nie ein solches Talent in unseren Reihen», schwärmt Präsident Kurt Röösli. «Ob es regnet oder schneit: Linus lässt auf dem Wasser kein Training aus. Seine Disziplin ist überragend.» Bolzern sei aber nicht nur sportlich «ein Leuchtturm», sagt Röösli:

«Trotz seiner Erfolge bleibt er immer schön am Boden. Manchmal hilft er auch bei der Reinigung des Klubhauses mit. Für die Jugend ist er ein Vorbild.»

Was für Linus Bolzern wiederum eine Selbstverständlichkeit ist: «Das gehört sich einfach so.» Ausserdem kümmert er sich beim KCL als Jugendkoordinator um die Kurse für Anfänger.

Trainer Kunz: «Ein Gewinn fürs Team»

Unter der Woche wohnt er mit seiner Freundin in Rapperswil und trainiert dort im nationalen Leistungszentrum. An den Wochenenden kehrt er oft in die Zentralschweiz zurück, ist im Kanu Club neben der Ufschötti anzutreffen oder fährt auf der Engelberger Aa oder der Muota, zwei seiner Lieblingsflüsse für Wildwasser-Abfahrten.

Einer seiner Förderer ist Joe Kunz, Trainer beim Schweizer Kanu-Verband. «Linus ist ein sehr analytischer, akribischer Sportler», sagt er, «er macht nicht einfach, was man ihm sagt, sondern will auch wissen, wieso er das tun soll.» Einen Punkt betont Kunz so sehr wie Kurt Röösli: die feine Art von Linus Bolzern. «Für unser Team ist er ein Gewinn», sagt er,

«das sieht man immer wieder in längeren Trainingslagern, in denen sich zeigt, wie gesellig und umgänglich er ist.»

Bolzern ist für Kunz ein pflegeleichter Athlet in einer Randsportart, die riesigen Aufwand voraussetzt, um voranzukommen. Bolzern scheut sich nicht davor, er signalisiert, dass er bereit ist, den Sport zu priorisieren. Hat er auch Träume? «Natürlich», sagt er, «ich möchte im Leben stets das machen dürfen, was mir Spass macht. Und das kann ich gegenwärtig mit dem Kanusport.»