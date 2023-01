Abstiegsrunde für die Handballerinnen des LK Zug

Handball Erstaunlicher Absturz beim LK Zug: Die Handballerinnen müssen in die Abstiegsrunde Der LK Zug muss in die Abstiegsrunde. Wie konnte es beim Meister des Jahres 2021 so weit kommen? Stephan Santschi Jetzt kommentieren 23.01.2023, 18.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zug mit Jacqueline Hasler-Petrig (links) ist ins Straucheln geraten. Bild: Maria Schmid (Zug, 22. Januar 2023)

Es war ein letztes Aufbäumen, und beinahe wäre es von Erfolg gekrönt gewesen. Der LK Zug empfing am Sonntag das Spitzenteam des LC Brühl, ein Sieg war Pflicht, um in der Schlussphase der Qualifikation noch den Sprung in die SPL-1-Finalrunde (Top 6) zu schaffen. Die Zugerinnen führten nach einem Fehlstart praktisch während des gesamten Spiels, verloren schliesslich aber unglücklich mit 30:31. Die Art und Weise, wie die St.Gallerinnen wenige Sekunden vor Schluss einen Gegenstoss ins Netz mogelten, war symptomatisch für die bisherige Saison des LKZ. «Es läuft vieles gegen uns», bedauert Sportchef Peter Stutz.

Er stand am Sonntag mit Patrick Strebel, dem Assistenztrainer des SPL-2-Teams, an der Seitenlinie. Damian Gwerder und Tobias Scheuteri, die beiden bisherigen Hauptverantwortlichen, figurieren zwar weiterhin im Trainerteam, treten aber zumindest bis zum Abschluss der Qualifikationsphase von Ende Januar ins zweite Glied. «Wir wollten dem Team neue Impulse geben, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Fast hätte es ja auch geklappt», erklärt Stutz. «Es handelt sich hierbei um eine interne Rochade, nicht um eine Degradierung oder Entlassung.»

Zug bleibt damit auf dem siebten Platz sitzen, muss ab Mitte Februar in der Auf-/Abstiegsrunde um den Ligaerhalt kämpfen. Erstmals seit fast zwei Dekaden sind die Zugerinnen nicht mehr in den Top 4 der Schweiz klassiert. 2004 und 2005 waren sie Fünfte gewesen, damals näherten sie sich allmählich der nationalen Spitze. Seither zählt der LKZ zur Beletage der SPL, gewann fünf Mal den Meistertitel (letztmals 2021), vier Mal den Cup (2022).

Nun ist die Konkurrenz von Kreuzlingen, Winterthur, Herzogenbuchsee und GC Amicitia Zürich innert Kürze vorbeigezogen. Ein erstaunlicher Absturz, der Fragen aufwirft. Damian Gwerder stösst bei der Ursachenforschung auf viele Aspekte. «Wir wollten aus einem 1000-er-Puzzle ein schönes Bild machen, doch 67 Teile fehlen uns. Mal verschiessen wir alleine vor dem Tor, mal funktioniert die Deckung nicht, mal können wir nicht auf die Goalies zählen – es passt nicht zusammen», erklärt der langjährige Erfolgstrainer.

«Wenn du mit jungen Spielerinnen im Seich bist, fällt es ihnen schwer, Verantwortung zu übernehmen. Auch ich nehme mich nicht aus der Kritik, habe dem Team den einen oder anderen Input nicht geben können.» Derzeit plagen ihn gesundheitliche Probleme, «mir fehlt die Energie».

Zug setzte in der Vergangenheit verstärkt auf den eigenen Nachwuchs und reduzierte kontinuierlich das internationale Personal – mittlerweile ist es das einzige Team, das über keine Ausländerinnen verfügt. In Kombination mit routinierten Abgängen (Scherer, Taivan, Eugster), vorübergehenden Ausfällen von Leistungsträgerinnen (Heinzer, Estermann, Riner) und langzeitverletzten Talenten (Bächtiger, Tschamper, Zaetta, Litscher) war die Negativspirale nicht aufzuhalten. «Wir sind nicht immer neben den Schuhen, doch es mangelt uns an der Konstanz», bemerkt Stutz.

Nächste Saison mit neuem Trainerduo

Die Verpflichtung einer Ausländerin schliesse man nicht aus, «allerdings muss sie uns weiterbringen», sagt Stutz. «Wir verfallen nun nicht in Panik und schauen, was der internationale Markt hergibt.» Die sportliche Situation nehme man jedoch ernst, «wir werden die Abstiegsrunde mit 100-prozentigem Fokus angehen, jetzt müssen wir Charakter beweisen. Dann können wir gestärkt herauskommen.» Nächste Saison wird mit Silvan Häfliger und Patrick Strebel ein neues Trainerduo die Leitung übernehmen, aktuell coachen sie das SPL-2-Team. Dann will der LKZ wieder dorthin zurück, wo er eigentlich hingehört – an die Spitze der SPL 1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen