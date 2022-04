Fussball Auch David Zibung ist dabei: Erster Sieg für illustres FCL-Trainer-Trio Der SC Buochs verliert gegen Luzerns U21-Nachwuchs mit 0:3 und steht mit einem Bein in der 2. Liga inter. Stephan Santschi 24.04.2022, 19.20 Uhr

Der Luzerner Samuel Alabi (am Ball) liefert sich ein Laufduell mit dem Buochser Christoph Frank. Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. April 2022)

Er beobachtet das Geschehen mit Argus-Augen, dirigiert, schreit, weist zurecht. Doch er tut es nicht mehr als Torhüter in der Super League, am Samstag erschien er dergestalt erstmals an der Seitenlinie eines 1.-Liga-Spiels. Die Rede ist von David Zibung, dem Rekordspieler des FC Luzern mit 520 Pflichtspielen, der im letzten Sommer vom Aktivsport zurückgetreten ist. Zibung (38) erklärt mit einem Schmunzeln:

«Ich mache das, was ich 20 Jahre lang als Goalie gemacht habe, ich pushe das Team. So gesehen war es naheliegend, mich für diese Funktion aufzubieten. Mein Naturell passt perfekt.»

Gemeinsam mit Mark Adams und Marco Schneuwly bildet Zibung bis Ende Saison das Interims-Trainergespann bei den U21-Junioren des FC Luzern, nachdem Sandro Chieffo aufgrund enttäuschender Resultate freigestellt worden ist. Adams, im Verein für die Leitung der Nachwuchsstufe T3 (U15 bis U17) zuständig, ist der Chef – der beim FCL vielseitig beschäftigte Zibung und Talentmanager Schneuwly fungieren als Assistenten. «Einer denkt, die anderen sorgen für Emotionen», sagt Zibung mit einem Augenzwinkern und lässt keine Zweifel offen, für welchen Part er zuständig ist.

Gehorsamer Sohn trifft schon wieder

Die Premiere nach der Neuformierung verlief nach Wunsch, am Samstag gewann die U21-Equipe des FCL gegen den SC Buochs mit 3:0. «Das Hauptthema in den lediglich vier Trainings, die wir hatten, war die Freude am Fussball», erläutert Adams die Marschroute und zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: «Das war eine super Einstellung, auch von jenen Spielern, die aus der 1. Mannschaft herunterkamen. Sie haben sich auf dem Platz mit den Junioren verbunden.» Angesprochen sind die Profis Serkan Izmirlioglu in der Innenverteidigung, sowie Lorik Emini und Samuel Alabi im zentralen Mittelfeld.

Die Luzerner waren bemüht um Ballkontrolle und Offensivdruck, die 2:0-Pausenführung war indes auch auf die Mithilfe der Nidwaldner zurückzuführen. In der 9. Minute gelang die Kopfabwehr von Ardit Kadrija zu kurz, FCL-Stürmer Lars Villiger bedankte sich mit einem Kopfball über SCB-Goalie Fabio Zizzi zum 1:0. Und in der 43. Minute war es ein Buochser Bein, das den Schuss des 19-jährigen Flügelspielers Théophil Bachmann unhaltbar ablenkte. Für Bachmann, Luzerns einzigen Winter-Neuzugang, war es der siebte Treffer im siebten Spiel.

«Meine Mutter sagt mir vor jedem Match, dass ich skoren muss»,

berichtet der gehorsame Sohn einer Kamerunerin und eines Schweizers.

«Don’t worry about a thing», trällerte Bob Marley in der Halbzeit aus den Lautsprechern, die Mienen der Buochser verrieten indes eine andere Stimmungslage. «Wir haben den Start verschlafen», ärgerte sich deren Captain Valentin Gjokaj, «uns fehlten die letzten paar Prozente an Kampf und Leidenschaft.» Er selbst grätschte in der Defensive weg, was er konnte, das sinkende Schiff war indes nicht mehr zu retten.

Buochs im Angriff zu leichtgewichtig

Bis auf eine verunglückte Flanke brachten die Buochser keinen Torschuss zu Stande. «Wir glauben weiterhin daran», betont Gjokaj zwar. Allmählich mutiert der Ligaerhalt für den offensiv zu leichtgewichtigen Tabellenletzten aber zu einer Mission impossible.

Die Luzerner können sich derweil wieder nach oben orientieren, sogar die Hoffnung auf den Aufstieg in die Promotion League über die Vergabe einer Wild Card ist weiterhin eine Option. Das illustre Trio an der Seitenlinie wird jedenfalls alles daransetzen, um das Optimum aus den unerfahrenen Talenten herauszuholen.