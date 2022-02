Rollstuhlbasketball «Es gibt kaum Hürden für mich»: Patrick Rüeggs grosses Ziel ist das Ausland Der Luzerner Patrick Rüegg (21) gehört zu den Zukunftshoffnungen im Schweizer Rollstuhlbasketball. Peter Birrer Jetzt kommentieren 14.02.2022, 16.51 Uhr

Patrick Rüegg will dereinst als Profi im Ausland spielen. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 8. Februar 2022)

Mit einer flinken Bewegung bringt er sich in Position, schaut hoch und schliesst so ab, wie er sich das vorgestellt hat: Der Ball fliegt durch die Luft und senkt sich in den Korb, der in einer Höhe von 3,05 Metern hängt. Elegant sieht es aus, wie der Spieler diesen Wurf hinbekommen hat, aber kaum hat er erfolgreich abgeschlossen, fängt die Übung wieder von vorne an.

Patrick Rüegg heisst der Mann, der unermüdlich daran ist, seine Fähigkeiten als Rollstuhlbasketballer zu verfeinern. Der 21-Jährige der Pilatus Dragons ist mittlerweile auch Nationalspieler, nur: Sich deshalb entspannt zurückzulehnen, das kommt nicht in Frage. Weil er ein grosses Ziel verfolgt: ein Engagement im Ausland, irgendwann. Er möchte erleben, wie das ist, ein Alltag als Profi.

Dabei ist dieser Sport für ihn lange gar kein Thema. Rüegg, der in Buchrain aufwächst, spielt Fussball, bevor er das Klettern entdeckt und eine Leidenschaft dafür entwickelt. Im Sommer 2017 bricht er mit einem Kollegen in die Berge auf. Vor der SAC-Hütte, in der sie übernachten, will der über zwei Meter grosse Rüegg einen Klettersteig hoch, es ist der 1. August. Aber dann passiert das Verhängnisvolle: Er verunfallt. Jene Sekunden kann er nicht mehr rekonstruieren. «Es ist wie ein Filmriss», sagt er.

Er kämpft sich mit eisernem Willen zurück

In einem Helikopter der Rega wird er ins Universitätsspital Zürich geflogen und umgehend operiert. Die Diagnose ist niederschmetternd: Ab dem achten Brustwirbel ist er gelähmt. Ausserdem hat er sich unzählige Frakturen zugezogen: Schädel, Schlüsselbein, Steissbein, Mittelhandknochen – alles gebrochen. Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil wird Patrick Rüegg während einer monatelangen Rehabilitation darauf vorbereitet, dass er das Leben trotz seiner Behinderung möglichst selbstständig bewältigen kann.

Rüegg schafft das dank eisernem Willen und grosser Disziplin. Der Zufall will es, dass die Physiotherapeutin des Rollstuhl-Basketballteams Pilatus Dragons auf der Station arbeitet, auf der Rüegg liegt. Sie gibt den Anstoss. Und der Zimmerkollege in Nottwil, selber ein Basketballer, motiviert ihn weiter. Rüegg meldet sich für das Weihnachtscamp an, das einst von Nicolas Hausammann initiiert worden ist und allen Interessierten die Gelegenheit bietet, sich ein paar Tage intensiv mit Basketball auseinanderzusetzen. Hausammann ist selber ein ehemaliger Profi, der als Sportvermarkter bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) arbeitet.

In jenen Tagen nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und Hausammann, Coach der Landesauswahl und der Dragons, wird der wichtigste Förderer des jungen Athleten.

Fürs Training geht es von Biel nach Nottwil

Patrick Rüegg beendet die Lehre als Konstrukteur, beginnt in Biel ein Maschinenbaustudium, lebt seit Oktober auch dort und intensiviert in seiner Freizeit das Basketballtraining. Er mag es, Teil eines Teams zu sein, ihn fasziniert am Spiel auch die Strategie dahinter. Wegen kaum mehr funktionierender Rumpfmuskulatur fehlt es ihm zwar an Stabilität, aber mit ausgefeilter Technik gleicht er das Defizit aus. Nicolas Hausammann sagt:

«Seine koordinative Gabe ist wahnsinnig gut, und dank seiner langen Armen hat er in mancher Situation einen grossen Vorteil.»

Normalerweise trainiert Rüegg zweimal pro Woche in Nottwil mit den Dragons, manchmal sind es auch zwei Einheiten an einem Tag wie an diesem Dienstag. Er hat gerade Ferien, also ist er zuerst im Rahmen der Nachwuchsförderung an der Arbeit, nach zweistündiger Pause folgt das Training mit den Dragons. Daneben sind für ihn regelmässige Besuche im Fitnesscenter mit dem Athletiktrainer Pflicht. Noch bezeichnet er sich als «Rookie», der die Ambition hat, nicht nur in seinem Klub, sondern auch in der Nationalmannschaft einen Stammplatz zu erobern. Länderspiele hat er schon mehrere bestritten, und sein erstes grosses Turnier hat er auch hinter sich: Im vergangenen Dezember nahm er mit der Schweiz an der EM in Madrid teil.

Für Hausammann bringt Rüegg alle Voraussetzungen mit, um eine erfolgreiche Karriere machen zu können. Was es dafür vor allem braucht, kennt der Coach aus eigener Erfahrung: Fleiss. Die Bereitschaft, Hunderte Bälle zu werfen, immer und immer wieder, oder um es in den Worten von Hausammann zu formulieren: «Irgendwann reicht Talent alleine nicht mehr und man muss einfach seine 1000 Würfe auf den Korb werfen pro Woche. Oft sind solche Dinge der Knackpunkt, die Einfluss auf den Verlauf einer Karriere haben. Aber bei Patrick mache ich mir keine Sorgen: Er ist ein Spieler, der in jedem Training Fortschritte machen will, sich immer weiter pusht.» Und: «Wenn er einmal ausgewechselt wird, reagiert er deshalb nicht gleich beleidigt, im Gegenteil. Er feuert die Kollegen an – ein echter Teamplayer.»

Rüegg hadert nicht: «Ich bin glücklich»

Patrick Rüegg ist viel beschäftigt. Sein Studium will er unbedingt vorantreiben, er hat sich vorgenommen, es in Wrexham (Wales) mit einem «Bachelor of Engineering» abzuschliessen. Daneben bleibt der Sport ein bedeutender Faktor. Und wenn noch freie Zeit bleibt, experimentiert er daheim mit seinem 3D-Drucker. Er fotografiert auch gerne. Oder er programmiert ein Handyspiel. Und eines Tages möchte er die Welt erkunden, er ist offen für ganz viel Neues.

Der Rollstuhl hindert ihn nicht daran, ein abwechslungsreiches Leben zu führen. Die Hoffnung, einmal wieder gehen zu können, gibt er nicht auf, «weil das Rückenmark nicht durchtrennt ist, sondern gequetscht». Seine positive Einstellung hat ihm in schwierigen Momenten geholfen, er sagt:

«Ich bin nicht traurig, dass ich im Rollstuhl sitze, sondern froh, überhaupt noch da zu sein. Treppen überwinden, das geht nicht, aber sonst? Es gibt kaum Hürden für mich.»

Der Unfall hat aus ihm keinen anderen Menschen gemacht. Aber er glaubt schon, dass er nun noch bewusster, intensiver lebt, vielleicht noch dankbarer ist dafür, was er hat und kann. Der Sport ist für ihn eine riesige Bereicherung und ermöglicht ihm Begegnungen «mit vielen coolen Leuten». Und man glaubt Patrick Rüegg, als er zum Schluss sagt: «Ich bin derzeit einfach glücklich.»

