Die Familie Tall ist dreifach bei Swiss Central engagiert

Swiss Central Basket Diese Familie setzt sich fürs Basketball ein und bringt die Spieler auf Vordermann Konditionsexperte, Bewegungspädagogin, Nachwuchsspieler: Seit dieser Saison ist die Familie Tall gleich dreifach bei Swiss Central Basketball engagiert. Ein Porträt. Stephan Santschi 08.02.2022, 05.00 Uhr

Drei Generationen sorgen für Zuger Power bei Swiss Central: Seraina Sidler-Tall, Gian Andri Sidler und Jon Carl Tall (von links). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2022)

Swiss Central ist im Basketball das Zentralschweizer Aushängeschild, mit Leidenschaft behauptet sich der Verein gegenüber der zuweilen übermächtig scheinenden Konkurrenz aus dem Welschland und Tessin. Neben der sportlichen Förderung steht die soziale Integration im Zentrum der Bemühungen. Einer der Antreiber ist Zoran Popovic, Sportchef, Nachwuchsverantwortlicher und NLA-Assistenztrainer in Personalunion. Alles kann aber auch er nicht machen, so nützt er Gelegenheiten, um sich Kompetenz und Talent ins Boot zu holen. So wie letzten Sommer, als mit Jon Carl Tall, Seraina Sidler-Tall und Gian Andri Sidler drei Mitglieder einer Zuger Familie dazustiessen.

Den prominentesten Namen des Trios trägt der 74-jährige Jon Carl Tall, Vater von Seraina, Grossvater von Gian Andri. Im Kanton Zug bezeichnete man ihn auch als Mister Fitness. 35 Jahre lang führte er das Trainingszentrum Tazü, betreute Spitzenathleten aus verschiedenen Sportarten. 32 Jahre lang war er im Sommer Konditionstrainer des EV Zug. Seit drei Jahren kümmert er sich um den physischen Aufbau seines Enkels, und als dieser bei Swiss Central vorstellig wurde, gewann Popovic auch den Grossvater für die Sache. «Ich war von der Dynamik, dem Tempo und dem Willen in der Halle begeistert», berichtet Tall.

So widmet sich der Konditions- und Kraftexperte seit ein paar Monaten also den Zentralschweizer Basketballern – im Stile eines harten Hundes? «Es geht in diese Richtung», gesteht er schmunzelnd,

«ich weiss, was es im Leistungssport braucht. Und das ist sehr viel. Ich bin hart und konsequent, so war ich stets auch mit mir selbst.»

Jon Carl Tall bestritt Ironman-Triathlons, war als Athlet Schweizer Meister und als Trainer dreifacher Weltmeister im militärischen Fünfkampf.

«Sonst halten sie mich für einen alten Klaus»

Doch der pensionierte Sportlehrer mit Wurzeln im Engadin ist mehr als ein Schleifer, nicht minder wichtig ist ihm das Vertrauen.

«Ich bin fair und gesprächsbereit, rede mit den Athleten. Sie müssen merken, dass es Sinn macht, was ich sage. Sonst halten sie mich für einen alten Klaus, der nicht mal aus der Basketballszene kommt.»

Bei Swiss Central erstellt er eine Leitlinie, ein Konzept für alle Teams, maximal zweimal pro Woche steht er selbst in der Reussbühler Staffelnhalle. Essenziell sind der altersgerechte Aufbau und genügend Trainingsstunden. «In allen Spielsportarten geht es in erster Linie um Technik und Taktik, oft zu Lasten der Athletik. Wir streben nach einem guten Mix.»

Dass dies auch Spass machen kann, weiss Tall aus jahrelanger Erfahrung. «Auch im Kraftraum ist es möglich, den Konkurrenzkampf zu schüren. Wenn einer 130 Kilo stemmt und der gleich grosse Kollege neben ihm nur 80, kann dies ein Ansporn sein.» Stabilisiert werden dabei Rücken, Fuss-, Knie- und Schultergelenke, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. «Basketballer sind zum Teil übermässig gross. Bei 2,04 Meter und 100 Kilo werden die Gelenke sehr stark belastet.» Wenn die Zahl der Blessuren zurückgeht, wenn die Mannschaft das letzte Saisonspiel mit der gleichen Intensität bestreitet wie das erste, dann weiss Jon Carl Tall, dass er seine Sache gut gemacht hat.

Unterstützt wird er dabei von seiner Tochter, Seraina Sidler-Tall. Wie der Blick auf ihren Werdegang zeigt, ist sie quasi die Verkörperung eines ganzheitlichen, umfassenden Trainings. Die 47-jährige Zugerin war Berufstänzerin, ist Bewegungspädagogin, unterrichtet Tanz, Meditation, Tai Ji und Qi Gong, führt in Cham eine Praxis für Polarity und Achtsamkeit. «Mit einem Spitzensportler als Vater aufzuwachsen, ist wie eine Lehre als Sportlerin zu machen», erzählt sie und lacht in Erinnerung an gemeinsame Stunden auf dem Velo oder in der Langlauf-Loipe.

Mit Basketball beschäftigt sie sich erst, seitdem sich ihr Sohn Gian Andri dieser Leidenschaft verschrieben hat, nun ist sie selbst fasziniert: «Schnell, langsam, hoch, tief, beweglich, kräftig, kreativ – Basketball ist wie ein Tanz mit Ball.» Bei Swiss Central richtete Sidler-Tall ihren Fokus bisher vor allem auf die Behandlung von akut verletzten Sportlern, künftig soll die ganzheitliche Prophylaxe hinzu kommen.

Bewegungsabläufe nachhaltig optimieren

In der Arbeit von Seraina Sidler-Tall steht der Mensch als Ganzes im Vordergrund, inklusive des Mentalen, der Ernährung, der Energie.

«Wer im Körper nicht beweglich ist, kann auch im Leben nicht beweglich sein. Und wer keine Energie hat, kann noch so viel Kraft haben – sie nützt ihm nichts.»

Gemeinsam mit den Aktiv- und Nachwuchstrainern sowie dem Physioteam von Swiss Central will sie die Bewegungsabläufe der Basketballer nachhaltig optimieren.

Dabei bedient sie sich verschiedener Methoden, zum Beispiel der Ideokinese. Neuromuskuläre Muster von Haltung und Bewegung werden durch mentale Stimulation und Vorstellungskraft umgestaltet, verbessert und neu im Hirn verankert. In Workshops zeigt sie vor, wie zum Beispiel ein Fusstraining für zu Hause eingeübt werden kann. «Jeder soll schliesslich selbst das Werkzeug haben, um ganzheitlich zu trainieren, selbstkompetenter zu werden und individuell zu wachsen.» Um den Basketballern von Swiss Central weitere solcher Extramöglichkeiten anzubieten, ist der Verein auf der Suche nach zusätzlichen Sponsoren.

Der Dritte im Bunde ist der 16-jährige Gian Andri Sidler, in seinem Vorwärtsstreben findet sich die Wurzel des Familienengagements bei Swiss Central. Die zwei Trainings bei seinem Stammklub, dem LK Zug, wurden ihm zu wenig, zudem bemühte er sich um die Aufnahme ans OYM-College in Cham, um mehr Zeit für den Sport zu generieren. Bei Swiss Central spielt Sidler in der U18-Auswahl als Small Forward oder Shooting Guard. «Meistens sitze ich zu Beginn auf der Bank und werde in die Verteidigung eingewechselt. Fürs Punkten wurde ich bisher noch nicht so oft gebraucht.»

Dass sich dies in Zukunft ändern soll, daraus macht der 1,87 Meter grosse Zuger keinen Hehl. Neben vier Mannschaftstrainings in Reussbühl (3) und Zug (1) übt er zu Hause stundenlang unter dem Korb oder im heimischen Keller im Kraftraum, Letzteres nach den monatlich ändernden Trainingsplänen seines Grossvaters. «Ihm ist wichtig, dass ich die Übungen langsam und bewusst mache», erzählt Gian Andri.

«Es ist hart, er verlangt viel, doch danach spüre ich, dass es mir guttut.»

Sein Ziel sind Einsätze für die U23 und die erste Mannschaft von Swiss Central. Sein Traum ist die Registrierung an der Europe Basketball Academy in Barcelona.

