Fussball FC Schattdorf will das Jahr versöhnlich abschliessen Der FC Schattdorf empfängt am Samstag den FC Mutschellen zur 1. Vorqualifikationsrunde im Schweizer Cup. Damit kommt es zum Duell zweier 2.-Liga-inter-Teams. 18.11.2021, 16.50 Uhr

Schattdorf mit Patrik Stampfli (links) tritt im Cup an. Bild: Patrick Hürlimann

Die Urner wollen die schwierige erste Saisonhälfte mit einem guten Gefühl abschliessen. In der Tabelle der 2. Liga interregional steht der FCS noch immer auf dem 14. und letzten Platz. Zuletzt resultierte im Abstiegskampf beim FC Hergiswil ein 2:2-Unentschieden. Die Art und Weise, wie das Ergebnis zu Stande kam, war ­bitter für Schattdorf. Den Urnern gelang in der 92. Spielminute noch das vermeintlich siegsichernde 2:0, in der Folge kassierten sie aber noch zwei unglückliche Gegentreffer.

Der Frust und die Enttäuschung waren dementsprechend riesig. Nun haben ­die Schattdorfer aber die Möglichkeit, in der Cup-Vorqualifikation eine Runde weiterzukommen. Anders als in anderen Begegnungen kann das junge Team ohne Druck in die Partie gehen. Es steht nämlich ein k.-o.-Spiel bevor, das keine Konsequenzen für die Tabelle hat.

Das Trainer-Duo Gabriel Gabriel und Reto Infanger muss für den letzten Ernstkampf des Jahres auf die langzeitverletzten Cédric Gisler, Franco Heinzer und Livio Gisler verzichten. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz des zuletzt verletzten Youngsters Berke Özyürek.

Aufsteiger Mutschellen hat sich stabilisiert

Die Gäste aus dem aargauischen Freiamt konnten wie Schattdorf im vergangenen Sommer den Aufstieg in die 2. Liga interregional bejubeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich ­Mutschellen stabilisiert und ­findet sich nun im hart umkämpften Tabellenmittelfeld ihrer 2.-Liga-interregional-Gruppe wieder. Auch für den FC Mutschellen ist es das letzte Spiel des Jahres, bevor es in die Saisonpause geht. Man darf gespannt sein, welches Team nochmals den Siegeswillen auf den Platz bringt. Im Anschluss an das Spiel findet der offizielle Vorrunden­abschluss des FC Schattdorf statt. (th)

Fussball, Schweizer Cup. Vorqualifikation 2. Liga inter, 1. von 3 Runden. Samstag, 17 Uhr: Schattdorf – Mutschellen (Grüner Wald).