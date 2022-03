FC Luzern U21 will den Aufstieg in die Promotion League schaffen

Fussball Der FC Luzern U21 will mit Dynamik den Aufstieg in die Promotion League erreichen Sandro Chieffo war FCL-Interimscoach, nun ist er zurück beim U21-Nachwuchs. Mit grossen Ambitionen. Stephan Santschi 04.03.2022, 05.00 Uhr

Sandro Chieffo, hier noch als Interimstrainer beim Super-Ligisten FC Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. November 2021)

Von Erfolg war er nicht gekrönt, der Abstecher von Sandro Chieffo in die Super League. Ende 2021 sprang der Cheftrainer von Luzerns U21-Junioren als Interimscoach ein, nachdem Fabio Celestini entlassen worden war – aus vier Partien resultierte allerdings nur ein Punkt. «Es war eine Riesenherausforderung und klar hatte ich mir mehr erhofft», sagt Chieffo, doch er betont auch:

«Ich nehme viel Positives mit, auch Dinge, die ich künftig anders machen werde.»

Vor allem der Medienrummel erreichte eine für ihn ungewohnte Dimension.

Nun ist Chieffo zurück auf seinem Posten im FCL-Nachwuchs, am Sonntag beginnt mit dem Heimspiel gegen Solothurn (14 Uhr, Kleinfeld Kriens) die zweite Saisonhälfte in der 1. Liga. War es schwierig, sich wieder auf die Arbeit mit den Junioren zu konzentrieren? «Absolut nicht», sagt der 42-Jährige, auch wenn er einem weiteren Engagement auf höchster Stufe nicht abgeneigt gewesen wäre. Die Spieler machten es ihm jedenfalls leicht, «sie hatten Freude, dass ich zurück bin, es war sofort eine gute Dynamik drin». Ohne ihn hatten sie Ende Jahr beide Spiele verloren.

Mauricio Willimann ist neuer Captain

Auch wenn Chieffos Wirken in der Super-League-Mannschaft von kurzer Dauer war, ist seine Arbeit nachhaltig spürbar – in Form der Talente, die dank seiner Ausbildung den Sprung nach oben schaffen. So, wie seit diesem Frühjahr Ardon Jashari. Er war Captain in der U21, hat sich nun im Fanionteam einen Platz in der Startelf erarbeitet. «Er ist auf einem super Weg, hat alles richtig gemacht», sagt Chieffo, der die U21-Captainbinde an Innenverteidiger Mauricio Willimann weitergereicht hat.

Die Vorbereitung sei ausgezeichnet verlaufen, den letzten Schliff holten sich die jungen Luzerner im Trainingslager in Spanien. «Ich bin sehr zuversichtlich, die Mannschaft ist weiter gereift und extrem solidarisch», berichtet Chieffo und nimmt den Aufstieg in die Promotion League ins Visier. Zwar ist der Rückstand auf einen Platz in der Aufstiegsrunde mit sieben Punkten beträchtlich, für die U21-Teams gibt es im Rahmen der Liga-Aufstockung aber eine weitere Aufstiegsmöglichkeit, und zwar mit der Vergabe von zwei Wildcards. Da präsentiert sich die Ausgangslage vielversprechend.

Wie sieht Chieffos Zukunft aus?

Bleibt die Frage, wie die mittelfristige Zukunft von Trainer Sandro Chieffo aussieht. «Wenn ein Angebot kommen sollte, schaue ich es mir an, meine Ambitionen sind da», sagt der schweizerisch-italienische Doppelbürger, doch er hält auch fest:

«Ich hatte nie Stress, dass es weiter nach oben gehen muss. Ich kann mir auch vorstellen, für weitere 20 Jahre im Spitzennachwuchs des FC Luzern tätig zu sein. In erster Linie ist mein Fokus nun ganz auf die kommenden Aufgaben gerichtet.»