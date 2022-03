Biathlon Weil die Konzentration ihr einen Streich spielt: Flavia Barmettler isst hartes Brot Die Obwaldner Biathletin ist noch nicht dort, wo sie sein möchte. In Lenzerheide macht sie einen Schritt vorwärts. Roland Bösch 07.03.2022, 16.21 Uhr

Flavia Barmettler (22) hat Steigerungspotenzial. Bild: Kirsten Stenzerl Maurer (Lenzerheide, 5. März 2022)

In Lenzerheide finden ab dem nächsten Winter Biathlon-Grossanlässe statt: Open European Championships Biathlon im Januar 2023, Biathlon-Weltcup im Dezember 2023 und Biathlon-Weltmeisterschaften im Februar 2025. Bevor sich jedoch die Weltspitze im Bündnerland einfinden wird, standen letzte Woche Athletinnen und Athleten am IBU-Cup auf der zweithöchsten Stufe im Einsatz.

Die 22-jährige Alpnacherin Flavia Barmettler war wie die Engelbergerin Anja Fischer eine von ihnen. Die B-Kaderathletin von Swiss-Ski erzielte im Massenstart-Rennen über 12 km als 40. ihre ersten IBU-Cup-Punkte seit der Saison 2018/19. «Es haben aus aktuellem Anlass die Athletinnen aus Russland und der Ukraine gefehlt, dennoch bin ich froh über dieses Resultat. Es stimmt mich im Hinblick auf die letzten IBU-Cup-Rennen in dieser Saison am kommenden Wochenende zuversichtlich», erklärt Barmettler.

Mehr Konzentration beim Schiessen gefragt

Von den Rennen in Lenzerheide ist die Obwaldnerin begeistert. Die Organisation hat bestens funktioniert. Zudem waren für Barmettler und Co. die zahlreichen Fans entlang der Strecke eine Wohltat. Für Lenzerheide eher untypisch waren die wechselhaften Windverhältnisse. Innerhalb einer Schiesseinlage konnte der Wind drehen. «In solchen Situationen muss ich im Schiessstand noch mutiger sein beim Korrigieren», blickt Barmettler zurück. Beim Sprint handelte sie sich im Liegendschiessen drei Fehler ein. Dafür blieb sie im Stehendschiessen fehlerlos. Im 70-köpfigen Teilnehmerfeld resultierte der 48. Schlussrang.

«Ich habe in der Saisonvorbereitung vor allem im Schiessen Fortschritte erzielt. Leider gelingt es mir bisher noch nicht so richtig, die Schiessleistungen im Wettkampf abzurufen»,

zeigt sich die Athletin des Skiclubs Schwendi-Langis selbstkritisch. Barmettler ist überzeugt, dass es nicht an ihren Nerven liegt. Vielmehr will sie an der Konzentration arbeiten. «Ich lasse mich noch zu stark von irgendwelchen Gedanken ablenken.» Beim Supersprint waren es sieben von zehn möglichen Treffern und Rang 42.

Härtere Trainings in der nächsten Saison

Auffallend im IBU-Cup ist das gestiegene Niveau. Die Teilnehmerfelder sind gegenüber vor drei, vier Jahren viel grösser geworden. Weltcup-Athletinnen kehren zum Formaufbau in den IBU-Cup zurück, auch äusserst talentierte Jugend-Läuferinnen mischen bereits mit. Es ist hartes Brot, das Flavia Barmettler essen muss. Der Obwaldnerin ist der Hunger jedoch nicht vergangen. Im Gegenteil – sie richtet den Blick bereits in die nächste Saison. «Läuferisch konnte ich trotz des gezielten Kraftaufbaus in diesem Winter keinen Fortschritt erzielen. Am Ende der Saison will ich entsprechend die Situation analysieren. Ich muss mir vermutlich mit härteren Trainings und mehr Arbeit an der Technik eine bessere Rennbasis erarbeiten», meint sie. Einen Versuch für die Steigerung der Rennhärte unternimmt sie bereits an den Schweizer Meisterschaften im Langlauf. Sie geht dort am 26. März im 30-km-Rennen an den Start. Anfang April folgen die Schweizer Meisterschaften im Biathlon.

Resultate von Anja Fischer: 61. Rang im Sprint, 55. im Supersprint, 49. im 12-km-Massenstart.