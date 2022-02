American Football: Luzern Lions sichten neue Talente

American Football «Hüfte tief, Rücken gerade»: Zu Besuch im Probetraining der Luzern Lions Mit Probetrainings wollen die Luzern Lions neue Gesichter für American Football gewinnen. Ein Besuch. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 21.02.2022, 15.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Duelle mit dem Tackling Shield sind intensiv. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Februar 2022)

«Der da zum Beispiel. Er ist sportlich, ballsicher, intelligent. Den hätte ich gerne im Team.» Sascha Gaveau, der Headcoach der Luzern Lions, hat ein Auge für Talente – und jenes von Elio Lagno erkannte er sofort. Der Luzerner mit Jahrgang 2003 war einer von über 20 Athleten, die am Sonntag das Tryout des American-Football-Clubs auf dem Kunstrasen der Allmend Süd besuchten. Gaveau präsentierte sich dabei ein bunter Mix aus bereits aktiven Spielern und Neulingen. «Es war gut, sie waren motiviert, fünf bis sechs Gesichter sah ich vorher noch nie bei uns.» Im Football seien alle willkommen und verschiedene Qualitäten gefragt.

«Wir finden für jeden eine Position.»

In 100 Minuten führte Gaveau die Anwesenden bei frühlingshaften Bedingungen in die Grundlagen der Sportart ein. «Hüfte tief, Rücken gerade», schon beim Aufwärmprogramm nannte er eine der wichtigsten Grundregeln. Low man wins, «der Mann mit dem tiefen Schwerpunkt gewinnt, American Football ist reine Physik», erklärt der Deutsche, der bei den Luzern Lions seit zwei Jahren in einem 20-Prozent-Pensum für alle Teams des Vereins zuständig ist – von der NLB-Auswahl über die U19-Junioren bis zur U16-Equipe.

Luzern Lions sind im Neuaufbau

Damals, im Frühjahr 2020, begann auch der Neuaufbau. Nach dem Abstieg aus der NLA, dem Abgang einiger Spieler zu den neu gegründeten AFC Dragons in Emmen und dem Verlust des Hauptsponsors (sechsstelliger Betrag) lag bei den Stadtluzernern einiges brach. Mittlerweile habe man sich stabilisieren können, sagt Gaveau. Die Infrastruktur stimme, die Aufnahme der Sportart in den J+S per Oktober 2021 helfe und auch die Mitgliederzahlen seien steigend – insgesamt zählen die drei Teams zwischen 80 und 90 Spieler.

«Wir sind darauf angewiesen, dass die Aktiven ihre Kumpels mitbringen.»

Statt auf Gegenspieler stürzen sich die Spieler auf Tackling Donuts. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Februar 2022)

So, wie es Erich Oberholzer aus Küssnacht tat. Ende Januar nahm er am ersten Tryout des Jahres Teil, danach entschied er sich zum Vereinsbeitritt und animierte am Sonntag auch seinen Arbeitskollegen Noah Stehli zur Premiere. «Ich bin jetzt 34 Jahre alt, also sagte ich mir: Mach es jetzt einfach, mach es, solange du noch kannst», berichtet Oberholzer und lacht. Ihn fasziniert die Komplexität dieses harten Sports, «es geht nicht nur um den Körper, sondern es ist eine geistige Herausforderung. American Football ist Rasenschach.»

Charlie Chaplin ist unerwünscht

Während Oberholzer seine ersten Schritte also bereits hinter sich hatte, wusste der 23-jährige Stehli aus Oberrüti AG nicht so recht, was ihn an diesem Nachmittag erwarten sollte. Prompt war vieles Neuland. In Zweiergruppen lernten die Akteure, wie sie korrekt aufeinander loszurennen haben («nicht wie Charlie Chaplin mit den Füssen nach aussen»), wie sie den Gegner packen und in die Höhe stemmen («tief aus der Hüfte») oder wie sie ihn kniend zu Boden reissen («nicht loslassen, als ob es deine Freundin wäre»).

Danach ging es so richtig zur Sache, mit Anlauf stürzten sie sich auf sogenannte Tackling Donuts und drückten sie mit Wucht zu Boden. Das Lächeln im Gesicht eines manchen Athleten offenbarte: Diese Art des Auspowerns macht Spass, dürfte aber die eine oder andere Schürfwunde verursacht haben. Nicht minder intensiv war das Duell mit dem Tackling Shield, das von einem Athleten gehalten wurde, während der andere von vorne dagegen drückte. Die Anweisungen von Gaveau waren eher sporadischer Natur, nach kurzer Erklärung zog er sich jeweils in die Rolle des Beobachters zurück. Learning by doing war angesagt, wobei die Erfahrenen die Anfänger mit Tipps versorgten.

«Ich werde das nun setzenlassen»

Ganz unterschiedlich schlugen sich hernach die Tryout-Teilnehmer bei den Fangübungen. Die einen krallten sich das «Ei» sicher, anderen rutschte es regelmässig durch die Finger. Es folgten ein paar Spielzüge mit verschiedenen Laufwegen. Zwei Quarterbacks spielten kurze und lange Pässe, ein «nice!» war zu hören, fand ein besonders weites Zuspiel einen Abnehmer. «Slant», «hitch», «post» oder «fly» hiessen die Passrouten, englische Begriffe waren freilich omnipräsent. Abgerundet wurde das Training mit einem Spiel, alles ohne Ausrüstung und Körperkontakt, ehe sich die Akteure mit einem kurzen Schlachtruf verabschiedeten.

Nicht fehlen durften auch Passübungen mit dem anschliessenden Krallen des «Eis». Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Februar 2022)

Und, wie war es? «Spannend, ich bin mir das alles überhaupt nicht gewohnt», resümierte Neuling Noah Stehli mit Schweisstropfen auf der Stirn. «Ich werde das nun setzenlassen, schaue noch in einem Training vorbei und dann sehe ich, wie es weiter geht.» Eine sichere Zusage machte derweil bereits Elio Lagno, das von Headcoach Gaveau eruierte Talent.

«Ich war vor vier Jahren schon dabei und werde nun zurückkehren»,

verkündete der junge Stadtluzerner und hielt fest: «Mir gefällt der Grind», die Plackerei also, «um gemeinsam an etwas zu arbeiten.» Das dürfte ganz im Sinn der Luzern Lions sein, deren Neuaufbau in ein paar Jahren in die NLA-Rückkehr münden soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen