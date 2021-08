FC Sins startet mit Sieg gegen den FC Stans

Fussball Forsches Sins strebt nach oben: Der Aufsteiger will mehr als den Ligaerhalt Aufsteiger Sins düpiert mit einem starken Auftritt den FC Stans und siegt zum 2.-Liga-Auftakt mit 2:0. Stephan Santschi 16.08.2021, 17.10 Uhr

Der Stanser Joel Furger (links) wird vom Sinser Dario Inglin unter Druck gesetzt.

Die Gemütslage in den beiden Lagern hätte an diesem Samstagabend bei hochsommerlichen Bedingungen kaum unterschiedlicher sein können. Auf der einen Seite betrieb Benjamin Hess, der Trainer des FC Stans, noch auf dem Platz die erste Spielanalyse und befand verärgert: «Von der Einstellung her braucht es mehr. Das zeigte sich schon unter der Woche, wir waren wegen Ferienabsenzen nur zu Zehnt.» Auf der anderen Seite sass der Sinser Spielertrainer Samuel Lustenberger entspannt auf der Ersatzbank und resümierte zufrieden:

«Ich bin stolz auf mein Team. Bei diesen Temperaturen war es schwierig, doch wir haben das gezeigt, was wir spielen wollten. Angesichts unserer Dominanz hätten wir mit ein, zwei Toren höher gewinnen müssen.»

Auch so war das Verdikt zum Saisonauftakt deutlich genug. Aufsteiger Sins siegte in Stans, welches das neunte Jahr in Folge in der 2. Liga bestreitet, diskussionslos mit 2:0. Die Nidwaldner wirkten träge, liessen sich bereits in der Startphase mehrmals den Ball abluchsen. «Wir müssen den Gegner für seine Passivität bestrafen und weiterpowern», forderte Lustenberger in der hitzebedingten Trinkpause.

Den Stansern gehen die Führungsfiguren aus

Die Freiämter schalteten jeweils überfallartig um, spielten sich in gute Abschlusspositionen. Die Chancenauswertung offenbarte sich aber als Manko, mit dem Tiefpunkt just vor dem Halbzeitpfiff, als Calderon Mavembo mit einem Penalty an Manuel Odermatt scheiterte. Versäumtes holte Sins bald nach dem Seitenwechsel nach, und zwar gleich doppelt: In der 55. Minute lancierte Lustenberger den schnellen Mavembo, der entledigte sich sämtlicher Bewacher und schoss zum 1:0 ein. Zwei Minuten später degradierte Ali Mourad die Stanser Verteidiger zu Statisten und netzte zum 0:2 ein. «Wir legen grossen Wert auf den Teamgedanken, verfügen aber auch über individuelle Klasse», bemerkte Lustenberger mit Blick auf die Torschützen. Auch er selbst hat mit 36 Jahren weiterhin grosse Lust auf Fussball, orchestriert im zentralen Mittelfeld den Auftritt seines Teams. «Es macht noch immer Spass», sagt der frühere Nationalspieler der Dominikanischen Republik und Challenge-League-Fussballer des SC Cham mit einem Schmunzeln.

Die Stanser bewiesen Kampfgeist, hatten mehr Ballbesitz, die Passkombinationen liessen sich zuweilen sehen. Lücken vermochten sie aber kaum zu generieren, Zug aufs Tor und Durchschlagskraft waren mangelhaft. Dass David Lehmann, Torschützenkönig der letzten Saison, nach einer Verletzung als Speaker und nicht als Stürmer amtete, war nicht hilfreich. Und die Abwehr ist nach dem Rücktritt von Luca Eigensatz nicht stabil, liess sich oft mit langen Bällen düpieren. Wäre Keeper Odermatt nicht auf der Höhe seiner Aufgabe gewesen, hätte es eine noch empfindlichere Niederlage abgesetzt. «In den entscheidenden Momenten waren wir zu lieb», hadert Hess und mit Bezug auf den schleichenden Umbruch im Kader hält er fest:

«Uns gehen die Führungsfiguren aus.»

Ein kurzer Gedanke an die Young Boys

Findet Stans nicht bald in den Wettkampfmodus, droht wie in den letzten beiden Jahren die Abstiegszone. «Wir müssen positiv bleiben, die Testspiele waren bei guter Trainingspräsenz erfolgreich», sagt Benji Hess. Sins versprüht derweil keine falsche Bescheidenheit, «wir wollen uns nach oben orientieren», betont Lustenberger und verweist auf Noël Bertelsen und den neu verpflichteten Simon Lustenberger, die bald verfügbar sein werden. Apropos Lustenberger: Simons Bruder Fabian spielt bei den Young Boys und die traten am Samstag in der 1. Cup-Hauptrunde in Littau an. Hätte Sins den Final des IFV-Cups gegen Littau Anfang Juli gewonnen, wäre es im Scheinwerferlicht gestanden. «Das wäre ein riesiges Highlight gewesen», gibt Samuel Lustenberger zu. Dank dem perfekten Start in die 2.-Liga-Saison war er aber auch so rundum zufrieden.