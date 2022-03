Flavia Stutz ist stärker zurück als je zuvor

Crosslauf Sie ist stärker zurück als je zuvor: Bei Flavia Stutz fliessen Freudentränen Nach vielen Verletzungen gewinnt die Luzernerin ihre dritte Goldmedaille an den Schweizer Cross-Meisterschaften. Jörg Greb 07.03.2022, 17.06 Uhr

Flavia Stutz (25) kehrt eindrücklich auf die nationale Wettkampfbühne zurück. Bild: Hanspeter Roos (Regensdorf, 5. März 2022)

Schon zwei Schweizer Cross-Meistertitel (2017 und 2019) hatte Flavia Stutz geholt. In der Zwischenzeit aber ist die 25-Jährige aus Ufhusen durch zahlreiche Verletzungen (zwei Ermüdungsbrüche, Zerrung und Knieprobleme) ausgebremst worden. Nun kehrte sie eindrücklich zurück auf die nationale Wettkampfbühne. Und das mit einem Vollerfolg. Zwar vermochte sie im Langcross mit der international bekannten deutschen Elena Burkhard nicht mitzuhalten, die Schweizerinnen aber sahen von ihr bald nur noch den Rücken.

Stutz sicherte sich in Regensdorf ihren dritten Schweizer Cross-Titel souverän. Freudentränen schossen ihr in die Augen.

«Nach den zwei Verletzungsjahren ist dieser Erfolg umso schöner»,

sagte sie. Erst im Dezember konnte sie vom Alternativtraining (vor allem Velofahren) allmählich zum Laufen wechseln. Zur Vorbereitung hatte sie in den Vorwochen zwei Cross-Wettkämpfe bestritten. Dass sie sich nun auf nationaler Ebene gleich wieder durchsetzen konnte, weiss sie deshalb umso mehr zu schätzen. Und offenbar fruchten die Inputs, die sie durch ihren Freund, den Trail- und Bergläufer Peter van der Zon, erhält.

Den Titel vor Augen hatte im Kurzcross auch Jonas Schöpfer. Doch nach dem Sieg über 800 m in der Halle eine Woche vorher musste der Sempacher nun mit Silber vorliebnehmen – hinter dem Zürcher Urs Schönenberger. Von einer Enttäuschung aber wollte der 25-Jährige nichts wissen: «Urs war klar stärker, er überraschte mich mit seinem Tempolauf. Und ich brachte meine volle Leistung.» Seine Tempohärte nutzte Schöpfer am Schluss der 3,1 km. Auf den letzten 300 m arbeitete er sich noch von Rang 4 auf 2 vor.

Selina Burch sorgt für Fragen

Für eine der grössten Überraschungen sorgte Selina Burch. Die Obwaldnerin lief über die Langdistanz auf den dritten Platz.

«Wer ist diese Frau?»,

fragte der Speaker und Szenenkenner Michel Herren während des Rennens verwundert. Burch hat kaum Leichtathletikbezug. Vielmehr kommt die 24-Jährige vom Radsport. Wegen Corona fand sie Gefallen am Berglauf, war letztes Jahr Zentralschweizer Berglaufmeisterin und entschied sich so quasi als Erweiterung ihres Bewegungsspektrums für die Schweizer Cross-Meisterschaften. Nach nur zwei Testrennen im Geländelauf glückte ihr diese famose Leistung. Übrigens: Für ihre Masterarbeit (Thema: Zusammenhang zwischen Laufökonomie, -bewegung und Verletzungen) testete die angehende Bewegungswissenschafterin an der ETH Zürich einige Exponenten der Sportart auf dem Laufband – unter anderen die nun vor ihr klassierten Flavia Stutz und Céline Aebi. Amy Leibundgut (STV Alpnach) gewann Bronze im Frauenkurzcross. Für Innerschweizer Nachwuchs-Goldmedaillen sorgten bei den U18-Frauen Shirin Kerber (LA NW) und bei den U16 Fiona von Flüe (TV Cham).

Leichtathletik

Schweizer Cross-Meisterschaften in Regensdorf. Männer. Langcross (10,1 km): 1. Dominic Lobalu (Brühl/SSD) 30:37. 2. Matthias Kyburz (Basel) 31:17 (Schweizer Meister). 9. Stefan Lustenberger (Horw) 33:20. 18. Roman Renner (Rotkreuz) 34:22. 19. Sandro Schmid (Zug) 34:24. – Kurzcross (3,1 km): 1. Urs Schönenberger (Regensdorf) 9:12. 2. Jonas Schöpfer (Sempach) 9:16. 13. Matthias Schöpfer (Sempach) 10:00. 17. Simon Schüpbach (Gettnau) 10:15. 22. Silas Zurfluh (Steinen) 10:16. 32. Dominik Ummel (Luzern) 10:27. 38. Sämi Duss (Sarnen) 10:38. – U20. 6,1. km: 1. Jonathan Hofer (Zürich) 19:07. 12. Jan Burkhardt (Zug) 21:12. 14. Flavio Ehrler (Zug) 21:26. 22. Noah Hurschler (Rotkreuz) 22:18. 28. Yosief Tewelde (Luzern) 23:54. – U18. 5,1 km: 1. Aarno Liebl (Bern) 16:50. 15. Lars Arnet (Zug) 18:31. – U16. 4,1 km: 1. Mael Medero (Riehen) 14:24. 23. Nicholas Cazacu (Luzern) 16:12.

Frauen. Langcross (8,1 km): 1. Elena Burkard (GER) 29:12. 2. Flavia Stutz (Gettnau) 29:48 (Schweizer Meisterin). 4. Selina Burch (Giswil) 30:09 (Meisterschaftsdritte). 9. Olivia Keiser (Zug) 31:46. – Kurzcross (3,1 km): 1. Chiara Scherrer (Hütten) 10:43. 5. Amy Leibundgut (Alpnach) 11:08 (Meisterschaftsdritte). 10. Deborah Stadler (Erstfeld) 11:38. 11. Anna Jurt (Nidwalden) 11:40. – U20. 4,1 km: 1. Elena Eichenberger (Oberaargau) 14:50. 8. Ariane Krummenacher (Kerns) 15:55. 25. Nina Von Atzigen (Alpnach) 18:06. – U18. 4,1 km: 1. Shirin Kerber (Nidwalden) 14:56. 7. Florina Jurt (Nidwalden) 15:55. 8. Katharina Jurt (Nidwalden) 15:59. 17. Gwen Bucher (Beromünster) 17:02. 30. Ranja Bodenmüller (Nidwalden) 18:17. – U16. 3,1 km: 1. Fiona Von Flüe (Cham) 11:13. 8. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 12:15. 11. Livia Estermann (Gettnau) 12:22. 16. Seraina Kulli (Gettnau) 12:41.