Die Fröhlich-Brüder brillieren auch im Cupfinal

Radball Die Fröhlich-Brüder brillieren nach dem Aufstieg in die NLA auch im Cupfinal Die beiden NLA-Radballneulinge Timon und Yannick Fröhlich sichern sich mit einem starken Auftritt den 3. Platz. Urs Hanhart 27.02.2022, 20.34 Uhr

Starke Auftritte: Yannick Fröhlich (am Ball) und Bruder Timon. Urs Hanhart (Altdorf, 20. November 2021)

Ende November des letzten Jahres holten sich die Gebrüder Timon und Yannick Fröhlich, die für Radsport Altdorf spielen, den NLB-Meistertitel. Damit schafften sie gleichzeitig den Aufstieg in die höchste nationale Radball-Liga. Nun hat dieses Jungspund-Duo auf eindrückliche Art bewiesen, welch grosses Potenzial in ihm steckt. Im Cupfinal-Turnier, das am Samstag in Oftringen ausgetragen wurde, zeigten sie keinerlei Respekt vor grossen Namen. Die beiden Urner brachten sogar das Kunststück fertig, den haushohen Favoriten und amtierenden Schweizer Meister Pfungen an den Rand einer Niederlage zu bringen. Das kam selbst für den erfahrenen Radsport-Altdorf-Trainer Thomas Marty überraschend. Im Vorfeld des Cup-Showdowns hatte er betont:

«Pfungen ist momentan die klare Nummer eins und dürfte problemlos durchmarschieren. Dahinter ist die Ausgangslage jedoch völlig offen.»

In der Gruppenphase musste Altdorf III (Fröhlich/Fröhlich) zunächst ein wenig das Glück des Tüchtigen in Anspruch nehmen. Nach dem 3:3-Auftaktremis im Kräftemessen mit Mosnang und einem deutlichen 9:3-Erfolg über Gastgeber Oftringen setzte es gegen Winterthur eine unerwartete 2:6-Niederlage ab. Den Einzug in die Finalrunde schaffte Altdorf III nur dank der besseren Torbilanz gegenüber Oftringen, das ebenfalls vier Punkte totalisierte. Nach diesem Dämpfer gaben die beiden Newcomer aber richtig Gas. Im ersten von zwei Finalrundenspielen boten sie Überflieger Pfungen, der in der Vorrunde alle drei Gegner richtiggehend an die Wand gespielt hatte, völlig unerwartet die Stirn. Das Duell endete schliesslich mit einem 2:2-Unentschieden.

Verkorkster Auftritt von Altdorf I

Zum Abschluss des Turniers holten Fröhlich/Fröhlich gegen Frauenfeld ein weiteres Remis (4:4) heraus. Damit sicherten sich die beiden Altdorfer in der Endabrechnung den 3. Platz. Cupsieger wurde erwartungsgemäss Pfungen, das im zweiten Finalrundenspiel Mosnang mit 4:2 besiegte. Die Toggenburger klassierten sich im 2. Rang und Frauenfeld musste sich dem undankbaren 4. Platz begnügen.

Im achtköpfigen Finalfeld, das abgesehen vom B-Ligisten Schöftland aus lauter NLA-Vertretern bestand, war mit Altdorf 1 noch ein zweites Urner Team präsent. Allerdings lief es dem auf diese Saison hin neu formierten Duo Fabian Hauri und Jon Müller alles andere als wunschgemäss. Nach der Vorrunde schied es als Tabellenletzter bereits sang- und klanglos aus. Altdorf I konnte nur gerade Frauenfeld ein 2:2-Unentschieden abtrotzen.

Gegen Pfungen und Schöftland setzte es jeweils 1:8-Niederlagen ab. Insbesondere der krasse Taucher gegen den einzigen Unterklassigen im Feld stellte eine ziemliche Klatsche dar.

Nicht im Cupfinal vertreten war das dritte NLA-Team von Radsport Altdorf. Das ebenfalls neu formierte Duo Altdorf II mit Claudio Zotter und Beda Planzer wird erst im Rahmen der Schweizer Meisterschaft ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Das Titelrennen beginnt Mitte März mit der ersten Qualifikationsrunde.

Man darf gespannt sein, ob es den Fröhlich-Brothers gelingt, nach dem Cup auch in der Nationalliga A gleich auf Anhieb im Vorderfeld mitzumischen, was für einen Aufsteiger ein Novum darstellen würde. Angesichts der tollen Vorstellung in Oftringen ist ihnen ein solcher Exploit durchaus zuzutrauen.