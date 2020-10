Für die Turnvereine ist das Jahr 2020 sportlich inexistent Im Turnsport gibt es in diesem Jahr keine Turnfeste und Schweizer Meisterschaften. Die Trainings haben nun einen hohen Stellenwert. Theres Bühlmann und Stefanie Meier 26.10.2020, 18.00 Uhr

Trainieren beim BTV Luzern ist nur mit Maske erlaubt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern 23. Oktober 2020)

Im März brachte die Coronakrise auch den Sport zum Erliegen. Dann kehrte er zurück, Wettkämpfe und Meisterschaften finden statt, der Ball rollt, es wird Rad gefahren und Eishockey gespielt, alles unter Einhaltung von Schutzkonzepten, auch wenn die Normalität wieder sehr weit entfernt ist und grosse Unsicherheit herrscht. Bei den Turnern heisst es allerdings: Nichts geht. Nur vereinsinterne oder lokale kleinere Veranstaltungen konnten ausgetragen werden.

Bereits im März hatte der Schweizerische Turnverband (STV) alle Anlässe im Breiten- und Spitzensport bis Ende Juni abgesagt. Auch sämtliche Turnfeste fielen der Pandemie zum Opfer. Tausenden von Turnenden blieben somit Saisonhöhepunkte versagt. Nach und nach mussten weitere Veranstaltungen gestrichen werden, auch die nationalen Titelkämpfe im Vereinsturnen von Mitte September und die Aerobic-SM in Schötz. Besonders hart von den Absagen betroffen sind die Geräteturnerinnen und Geräteturner, denn in den kommenden Wochen hätten sie bei den diversen Schweizer Meisterschaften (Mannschaften, Mehrkampf, Gerätefinals und Sie+Er) um Titel und Medaillen gekämpft.

Auch den BTV Luzern trifft es hart. Er hat an Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen nicht nur mehrere Titel gewonnen, sondern in seinen Reihen unter anderem auch Geräteturnerinnen und Geräteturner, die zu den Besten gehören. «Das Jahr ist sportlich inexistent», sagt Präsident Beni Boos. Die Freude bei den Turnenden, nach dem Lockdown wieder zu trainieren, sei trotz Einschränkungen durch Schutzkonzepte gross gewesen:

«Alles war zu diesem Zeitpunkt besser als zu Hause Trainings nach Onlineplänen durchzuführen.»

Doch die Wettkampf-Absagen gingen nicht an allen spurlos vorbei. Wozu machen wir das alles?, hätten sich einige gefragt. Durchhalten heisst die Devise, die Zeit wird genutzt, um in Form zu bleiben und neue Elemente und Kombinationen zu lernen. Eines zeige diese Krise aber, sagt Boos, er habe gespürt, dass ein Verein auch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat. «Ich habe viele E-Mails erhalten, in denen sich Turnerinnen und Turner dankbar zeigten, dass sie nach dem Lockdown wieder in die Hallen konnten. Nicht nur des Sportes wegen, sondern auch, um sich wieder mit Gleichgesinnten zu treffen.» Seit Mitte Oktober trainieren die Aktiven des BTV Luzern im Turnleistungszentrum (TLZ) in der Utenberghalle nun mit Masken.

Hätte alles seinen gewohnten Gang genommen, würde die Geräteturnerin Sandra Garibay (21) an ihren Elementen feilen, denn sie wäre an der SM als Titelverteidigerin in der Königsklasse 7 an den Start gegangen. Während des Lockdown hielt sie sich mit Online-Work-outs, Joggen oder mit dem Absolvieren von Vitaparcours fit und war froh, wieder in die Halle zurückzukehren. «Ohne Wettkämpfe fehlt aber die Motivation», sagt die Adligenswilerin, die an der Uni Zürich Biologie studiert. Doch sie findet ein Rezept, um Tiefs zu überwinden: «Neue Elemente erlernen, denn irgendwann können wir wieder Wettkämpfe bestreiten und uns freuen, vertraute Gesichter in der Halle zu sehen.» Sie sieht in den Absagen auch Positives:

«Ich habe nun vermehrt Zeit für andere Dinge, für die Uni zum Beispiel, für die Familie und für Freunde.»

Zum Training mit der Maske sagt Garibay: «Man kann sich an eine solche neue Situation gewöhnen. Aussergewöhnliche Umstände erfordern nun mal aussergewöhnliche Lösungen.»

Die Saisonvorbereitung der amtierenden Turnfestsiegerin 2019, Annja Keiser, lief richtig gut. Der Lockdown kam ihr keineswegs gelegen. «Das war schon ein kleiner Schock. Ich konnte mich ja nicht darauf einstellen.» Mittlerweile hat sich die Spitzenathletin an die Situation gewöhnt oder eher damit abgefunden. Nebst dem eigenen Training nimmt sie sich viel mehr Zeit für den Nachwuchs, trainiert die Jüngsten im Verein und freut sich über die vielen kleinen Erfolgserlebnisse, die ihr die Turnerinnen bescheren.

«Es macht Spass, dass ich als ‹Grosi› den Jüngsten spielerisch das Turnen beibringen darf», schwärmt Keiser. Und doch kann sie es kaum erwarten, bis wieder Wettkämpfe stattfinden. Die 26-Jährige hat die Coronazeit nicht nur als ätzend empfunden. Der K7-Turnerin ist jetzt erst bewusst geworden, wie viel sie im Geräteturnen bisher erreicht hat – mehr als erwartet.

«Die Trainings haben einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Die Leistung ist fast ein wenig nebensächlich geworden, denn der Spass steht mehr denn je im Vordergrund. Das ist ein befreiendes Gefühl. Dieser Reset hat mir allem Anschein nach sehr gutgetan.»

Knapp ein halbes Jahr nach der Absage des bekannten Vereinsturnwettkampfes Gym-Day in Grosswangen starten die Vorbereitungen für die 19. Austragung vom 15. Mai 2021. «Unter Berücksichtigung sämtlicher Schutzmassnahmen stellen wir praktisch einen neuen Anlass auf die Beine», so Stefan Knüsel, OK-Präsident. Wie es der Schweizerische Turnverband vorschlägt, prüft das Komitee derzeit die drei Durchführungsvarianten Normal, Light und Sport. «Für die Variante Light spricht vor allem der soziale Aspekt. Zudem sorgen Zuschauer stets für gute Stimmung», erklärt Knüsel. Die grosse Herausforderung bestehe hauptsächlich darin, den Event so zu planen, dass er innert kürzester Zeit auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden könnte. «Heute wissen wir noch nicht, was in einem halben Jahr sein wird.» Wichtige Eckpfeiler stehen, denn schon in wenigen Tagen öffnet das Anmeldetool, und für die Organisatoren ist klar:

«Wir tun, was möglich ist, um den Wettkampf durchzuführen.»

Über solche News freut sich die Grosswanger Turnerschar. Das bestätigt auch Jacqueline Meier, Abteilungspräsidentin Turnen vom TV Grosswangen: «Unsere Turnerinnen und Turner sind sehr motiviert. Die Leiterteams organisieren abwechslungsreiche Trainings und legen zurzeit viel Wert auf den sauberen Aufbau neuer Elemente. Sitzball oder andere Spielformen kommen jedoch auch nicht zu kurz.»

Das wöchentliche Training bietet der Turnerschar in der aktuellen Situation so was wie ein Stück Freiheit. Ein paar Stunden ohne Coronanews, Momente, wo nur der Sport wichtig ist. Ob und in welcher Form im kommenden Jahr Wettkämpfe stattfinden werden, ist noch unklar. Dennoch behält das Training seine Wichtigkeit, wenn auch nur für die persönliche Fitness, Weiterentwicklung und Zufriedenheit.