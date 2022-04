Der RHC Uri startet in die Abstiegsrunde

Rollhockey Für den RHC Uri gilt es jetzt ernst Am Samstag (18 Uhr, Rollhockeyhalle Seedorf) trifft der RHC Uri im ersten Spiel der Abstiegsrunde auf den RHC Wolfurt. 21.04.2022, 15.44 Uhr

Der RHC Uri mit Tim Aschwanden (Mitte) empfängt den ärgsten Verfolger. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 29. Januar 2022)

In die Abstiegsrunde starten die fünf Letzten der NLA mit der Hälfte der Punkte aus der Qualifikation. Sämtliche Teams spielen zweimal gegeneinander. Die beiden schlechtesten Mannschaften steigen direkt in die NLB ab. Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein: Uttigen startet mit 11, Wimmis mit 9, Uri mit 8, Wolfurt mit 7 und Montreux mit 5 Punkten. Gleich zu Beginn empfangen die Urner also den ärgsten Verfolger Wolfurt. Gegen die Vorarlberger bekundeten sie in dieser Saison grosse Mühe, zwei Niederlagen stehen zu Buche.

Die Qualifikation verlief insgesamt eher schlecht als recht. Vor allem zu Saisonbeginn kassierte das Team von Spieler­trainer David Esteves einige knappe Niederlagen. Bisheriger Saisonhöhepunkt war der überraschende Auswärtssieg beim RHC Diessbach vor zwei Monaten. Dieser Sieg zeigte eindrücklich, wie eng die Teams in der NLA beieinanderliegen. Daher kann die Reise der Urner in der Abstiegsrunde in jede Richtung gehen – und jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein.

Esteves fällt zum Start wohl aus

Umso bitterer war vor ein paar Tagen die Nachricht, dass Spielertrainer Esteves einen Unfall erlitt, nun krankgeschrieben ist und am Samstag wohl nicht mittun kann. Der Portugiese ist ein wichtiger Leistungsträger, andere Akteure müssen nun in die Bresche springen. Esteves glaubt an sein Team: «Natürlich wäre ich gerne dabei, aber jeder Ausfall bietet einem anderen Spieler eine Chance. Ich bin überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld haben und positiv in die Abstiegsrunde starten werden.» (ji)