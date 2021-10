Die Frauen des BSV-Stans feiern den ersten Sieg

Grossartiger Erfolg für die 1.-Liga-Handballer aus Emmen: In der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups schlugen sie am Samstag den B-Ligisten Birsfelden zu Hause mit 37:30. Dabei sah es zu Beginn nicht nach einer Überraschung aus – nach zwölf Minuten schien die Partie bei einem 3:11-Rückstand bereits entschieden. Doch das Team von Trainer Gery Bucher kämpfte sich zurück, glich das Skore in der 40. Minute wieder aus (23:23) und bodigte den Favoriten in der Schlussphase mit einer entfesselten Darbietung. «Wir steigerten uns in einen Spielrausch, die Teamleistung war sehr gut», freute sich Bucher. Ebenfalls für Cup-Furore sorgten die Frauen der SG Muotathal/Mythen-Shooters: In der 1. Hauptrunde eliminierte der 1. Ligist das SPL-2-Team aus Arbon mit 27:20. (ss)