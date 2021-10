Alain Wiss nun für den SC Cham

Fussball Ex-FCL-Profi Alain Wiss spielt jetzt beim SC Cham – das sind seine Gründe Der frühere FCL-Spieler Alain Wiss (31) will sich beim SC Cham nochmals für höhere Aufgaben empfehlen. Martin Mühlebach 1 Kommentar 29.10.2021, 05.00 Uhr

Bild: Matthias Jurt (Cham, 28. Oktober 2021)

Alain Wiss spielt ab sofort für den Promotion-League-Club Cham: Diese in unserer Zeitung veröffentlichte Meldung weckte das Interesse der Öffentlichkeit. Warum schliesst sich der ehemalige Profifussballer Wiss, der neun Jahre für Luzern, fünfeinhalb Jahre für St.Gallen und eineinhalb Jahre für den österreichischen Bundesligisten Altach spielte, dem SC Cham an? «Ich führte Gespräche mit dem Krienser Sportchef Bruno Galliker und mit dem Chamer Teammanager Walter Riedweg. Dass ich mich letztlich für Cham entschied, war von verschiedenen Faktoren abhängig», sagt der Mittelfeldspieler.

«Mit dem Chamer Trainer Roland Schwegler und einigen seiner Akteure habe ich früher schon mal zusammengespielt. Sie alle versicherten mir, der SC Cham sei ein sehr gut geführter Verein mit einem familiären Ambiente.» Die Aussagen der Spieler und offene, ehrliche Gespräche mit Riedweg hätten ihn bewogen, bei den Zugern einen bis im Sommer 2022 gültigen Vertrag zu unterzeichnen.

Wiss bezeichnet sein Engagement in Cham als «Win-win-Situation». Cham biete ihm die Gelegenheit, wieder Wettkampfpraxis zu sammeln und in Schwung zu kommen, damit er sich für höhere Aufgaben empfehlen könne.

«Und ich will mit meiner Erfahrung aus vielen Ernstkämpfen dem SC Cham zu einer Leistungssteigerung verhelfen.»

Bild: Matthias Jurt (Cham, 28. Oktober 2021)

Überzeugender Auftritt gegen YB U21

Dass er dazu in der Lage ist, bewies Wiss am vergangenen Wochenende gegen YB U21, als er während 63 Minuten für Cham im Einsatz stand und beim Stand von 1:0 ermüdet ausgewechselt wurde. Der 31-jährige Luzerner überzeugte mit seiner Übersicht und seiner Ruhe am Ball. Und er verstand es, seinen Mitspielern die richtigen Laufwege anzuzeigen. Ob Cham mit Wiss den 1:0-Vorsprung in einen Sieg umzuwandeln vermocht hätte, ist ungewiss. Sicher ist einzig, dass Cham letztlich eine 1:3 Heimniederlage einstecken musste.

Wie ist es möglich, dass der seit fünf Monaten ohne Spielpraxis aufgelaufene Wiss nach nur zwei Trainings mit Cham während 63 Minuten souverän aufzuspielen vermochte? «Während meiner vereinslosen Zeit trainierte ich fast täglich mit meinem Kollegen Markus Adlun, dem mehrfachen Schweizer Meister im Thaiboxen. Und dreimal pro Woche nahm ich am Mannschaftstraining des FC Rothenburg teil», sagt er.

«Trotzdem habe ich noch Luft nach oben, mir fehlt noch die nötige Kraft. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich wieder zur alten Stärke zurückfinden werde.»

Am Sonntag trifft Wiss auf ehemalige Teamkollegen

Die Profikarriere des Alain Wiss wurde von vielen Hochs und Tiefs geprägt. Als Höhepunkte seiner Karriere nennt er den Sprung ins Fanionteam des FC Luzern, den im Penaltyschiessen knapp verlorenen Cupfinal mit Luzern gegen Basel, die zwei Einsätze für die Schweizer Nationalmannschaft unter Ottmar Hitzfeld und die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2013 in London. Weniger gerne denkt er an die vielen kleineren Verletzungen und an den 2018 erlittenen Kreuzbandriss zurück, der ihn während sechs Monaten ausser Gefecht gesetzt hat.

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der Tabellenzwölfte Cham auswärts gegen den Dritten Chiasso an. Wiss sagt: «Ich hoffe, in der Startformation zu figurieren und meinem neuen Team helfen zu können. Zudem freue ich mich auf das Wiedersehen mit meinen ehemaligen Teamkollegen François Affolter und Daniel Pavlovic, die für Chiasso antreten werden.»