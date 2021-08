Fussball Saisonstart bei den FCL-Frauen: Der neue Trainer bringt brasilianisches Temperament ins Team Die Frauen des FC Luzern starten am Sonntag in die Saison. Edvaldo Della Casa, der neue Trainer, will mehr Spielstärke reinbringen. René Barmettler 21.08.2021, 05.00 Uhr

Nach vier Spielzeiten verstummte eine markante Stimme an der Seitenlinie: Glenn Meier (34) verabschiedete sich mit dem Cupsieg von den Super-League-Frauen des FC Luzern und begab sich mit seiner Partnerin auf Weltreise. Der neue Trainer, Edvaldo Della Casa (46), hatte ursprünglich ebenfalls eine halbe Weltreise zu bewältigen, um in die Schweiz zu gelangen. Er ist Brasilianer, stammt aus Santos wie sein berühmter Landsmann und Jahrhundertfussballer Pelé.

Edvaldo Della Casa beim FC Luzern: Erstmals in seiner Karriere trainiert er ein Frauenteam.

Beim FC Santos spielte Della Casa allerdings nie: «Ich war als Junior in kleineren Vereinen, setzte dann mit sieben Jahren auf Basketball.» Das kam nicht von ungefähr, denn sein Vater war Trainer in der in Brasilien ebenfalls populären Sportart. Später widmete er sich dem Futsal, mit 17 fand er zurück zum Fussball. 1997 schloss er das Sportstudium an der Universität in Santos ab.

Drei Jahre beim Nachwuchs des FC Luzern

Kurz darauf in der Schweiz angekommen, spielte Della Casa in der 2. Liga beim SC Baudepartement Basel. Auf dem Platz führte er Regie, und schon bald wurde ihm klar, dass er aus demselben Holz wie sein Vater geschnitzt ist und Trainer werden wollte. Seine erste Station als 31-jähriger war der FC Derendingen. Es folgten Arbeitsorte wie Bellach, Lyss, Bern, Wangen bei Olten, Grenchen. 2015 klassierte er sich mit Breitenrain Bern in der Promotion League auf Rang drei, hinter Neuchâtel Xamax und Köniz.

Dann war es so weit: 2017 landete er in der Innerschweiz und wurde Trainer bei den U16-Knaben des FC Luzern. Nach drei Saisons war Schluss, weiter ging es nach Porto. Dort absolvierte er ein Masterstudium Sport, Psychologie und Performance.

«Die Richtung für mich war vorgegeben: Ich wollte Taktik-Trainer in Portugal werden.»

Doch dann kam ein Anruf dazwischen. Es war Glenn Meier, der in der Funktion als Trainer/Sportchef gleich seinen eigenen Nachfolger suchte.

Nach Porto schätzt er die Ruhe im Wohnort Reiden

Es gab virtuelle Treffen mit dem Vorstand, ein erster Kontakt mit Marie Andrea Egli, der neuen Sportchefin, entstand. Danach wurde die Kaderplanung und Zielsetzung besprochen, nach dem dritten virtuellen Treffen kam die Vereinbarung für vorerst ein Jahr zu Stande.

Immer noch in Portugal weilend, verfolgte Della Casa das Abschneiden der FCL-Frauen im Cup ab dem Viertelfinal im Livestream, die letzten Minuten des Finals, den Luzern schliesslich 2:0 gewann, bekam er auf dem Smartphone eines Freundes mit. Am 12. Juli flog er ein, am selben Tag noch leitete er das erste Training. Den Wohnsitz bezog er in Reiden, verheiratet ist er seit elf Jahren mit einer Brasilianerin, Sohn Valentino ist sechs Jahre alt. «Reiden», sagt er, «ist etwas abseits von der Welt. Du bist draussen in der Natur. Auch wenn ich eigentlich ein Stadtmensch bin: Nach Porto reicht mir das für den Moment, ich schätze auch die Ruhe, um mich in Balance zu bringen.»

Von acht auf zehn Teams: Die Liga wurde aufgestockt

Tipps seines Vorgängers Glenn Meier holte er keine ein. «Mein Fokus liegt auf der Ausbildung, der Sportpsychologie und der Kognition. Ausserdem werde ich fortfahren, Spielerinnen so weit voranzubringen, damit sie ins Ausland wechseln können», umfasst Della Casa sein Verständnis über seine Rolle als Trainer. Auch auf das Zwischenmenschliche legt er grossen Wert: «Die Spielerinnen können jederzeit zu mir kommen. Jede hat seine Geschichte und ein Leben ausserhalb des Fussballs», sagt er.

Es erstaunt wenig, dass Glenn Meiers Wahl auf den temperamentvollen Brasilianer fiel:

«Ich bin eben so laut und aktiv wie er, einer der quasi mitspielt.»

Die schwer verkraftbaren Abgänge von Svenja Fölmli, Irina Pando und Flavia von Känel glaubt Della Casa, mit den Zugängen und der individuellen Weiterentwicklung kompensieren zu können. Die Liga wurde von acht auf zehn Teams aufgestockt. Wo sich die Luzernerinnen einreihen könnten, dazu tut er sich schwer: «Jedes Team hat sich verändert, es ist schwierig abzuschätzen. Ich möchte in unserem Spiel die Offensivphasen ausbauen, mehr Spielstärke generieren.»

Der Mentaltrainer in ihm hat festgestellt: In diesem Bereich hat er derzeit wenig zu tun, das haben die Spielerinnen mit dem Cupsieg unlängst bewiesen. Allerdings ist der Startgegner nicht ganz ohne: Zwar hat Lugano in der vergangenen Saison nur sieben Punkte geholt, aber vier davon vom FCL abgezweigt. Die neue, laute Stimme an der Seitenlinie soll dafür sorgen, dass am Sonntag (15.00) sämtliche drei Punkte in Luzern bleiben.