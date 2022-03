Walking Football: Gehend kicken – bis ins hohe Alter

Pilotprojekt in der Zentralschweiz Verletzungsrisiko wird möglichst gering gehalten: Gehend kicken – bis ins hohe Alter Walking Football ist Fussball mit besonderen Vorschriften – in der Zentralschweiz wird ein Pilotprojekt lanciert. Peter Birrer Jetzt kommentieren 21.03.2022, 18.00 Uhr

Walking Football bietet gerade älteren Menschen die Möglichkeit, verletzungsfrei Fussball zu spielen. Symbolbild: Peter Müller/Getty

Rennen? Nicht erlaubt, weder mit noch ohne Ball. Körperkontakt und Tacklings? Ebenfalls untersagt. Kopfbälle? Kein Thema, der Ball darf nicht über die Torhöhe (1 Meter) gespielt werden – wenn doch, wird das mit indirektem Freistoss geahndet. Und: Tore dürfen nur in der Platzhälfte des Gegners erzielt werden.

Was nach eigenartigen Vorschriften klingt, ist die Basis von Walking Football. Diese Form des gehend gespielten Fussballs hat ihren Ursprung 2011 in England. Die Idee dahinter: Menschen in höherem Alter oder solche, die nur eingeschränkt mobil sind, sollen ihren geliebten Sport weiterhin gemeinsam ausüben können. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen verringern das Risiko von Verletzungen deutlich, die körperliche Belastung bleibt moderat.

Inzwischen ist Walking Football auch hierzulande ein Thema. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat das Projekt in sein Programm aufgenommen, weil es die Chancen erhöht, dass dadurch mehr Fussballerinnen und Fussballer auf das Feld zurückkehren. Dazu passt das Motto: «Fussball für alle – ein Leben lang spielen.»

Die ersten vier Turniere mit 32 Teams

In der Zentralschweiz könnte Walking Football nun langsam Konturen annehmen – jedenfalls sind entsprechende Bestrebungen im Gange. Vor fünf Jahren scherzte Urs Dickerhof, er werde der Erste sein, der in der Schweiz ein solches Team gründen werde – um selber auch mitkicken zu können, ohne sich total verausgaben oder mit unzähligen Trainings wieder in Form bringen zu müssen.

Der Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbandes (IFV) gehört mit der Firma b2000 AG zu den Initianten, die Walking Football bekannt machen wollen. Anhand von vier Pilotturnieren, die ab Ende April in Erstfeld, Littau, Ebikon sowie Goldau unter dem Patronat des IFV stattfinden, soll herausgefunden werden, wie diese «Disziplin» ankommt.

32 Teams können sich einschreiben, und bei der jeweiligen Zusammensetzung gibt es kaum Einschränkungen für die Teilnehmenden. Mitmachen darf jede und jeder ab 20, und die Organisatoren werden im Nachgang die Turniere detailliert auswerten. Gesucht wird unter anderem eine Antwort auf die Frage, ob die holländische Version (mit Goalie) oder die englische (ohne) auf grösseren Anklang stösst. Feldspieler sind fünf vorgesehen, Spass und genügend Ballkontakte für alle Beteiligten sind gewährleistet.

Ein Fernziel: Landesweit Turniere durchführen

Einer, der mit viel Energie für das Projekt einsteht, ist Daniel Frank, Eventmanager bei «b2000». Aktuell wirbelt und weibelt er für Walking Football, dem er den Durchbruch zutraut. «Ich bin überzeugt, dass ganz viele Menschen eigentlich Lust hätten, Fussball zu spielen, aber sie haben aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit dazu», sagt er.

«Mit Walking Football erhalten sie eine Gelegenheit. Dank dieser Spielform ist es auch Übergewichtigen oder Angeschlagenen möglich, mitzutun. Wir erhoffen uns, dass viele, die sonst untätig sind, sich wieder etwas bewegen.»

Und: «Dieser Mannschaftssport ist auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten. Walking Football kann dazu beitragen, das physische, psychische und auch soziale Wohlbefinden zu verbessern.»

Das Fernziel besteht darin, Walking Football zu einer gewissen Popularität zu verhelfen und in Zukunft landesweit Turniere durchzuführen. Ausserdem geht es darum, ein einheitliches Regelwerk zu schaffen, eines, das mithelfen soll, Verletzungen und physische Überforderung zu vermeiden. Eines auch, das für alle 13 Regionalverbände Gültigkeit hat.

Ganz im Sinn der Amateur Liga

Dass Walking Football an Popularität gewinnt, ist ganz im Sinn von Sandro Stroppa. Der Präsident der Amateur Liga (AL) beim SFV hatte anfänglich Mühe, sich Fussball auf diese Weise vorzustellen. Aber das änderte sich, als die AL im vergangenen Jahr in Neuenburg einen Showmatch organisierte, den Seniorenfussballobmänner bestritten. Die Reaktionen der Kickenden fielen sehr positiv aus. «Walking Football hat Potenzial», sagt Stroppa, «natürlich steckt nicht die Idee dahinter, den Seniorenfussball zu konkurrenzieren. Es geht darum, dass Leute, die vielleicht Knie- oder Rückenbeschwerden haben, weiterhin Fussball spielen können – und das in einem Wettkampf gegen einen Gegner.»

Was ebenfalls von Bedeutung ist: die dritte Halbzeit, also das gemütliche Zusammensein nach den Spielen. Stroppa begrüsst, wenn die Initiative ergriffen wird wie jetzt in der Zentralschweiz:

«Der Fussball an der Basis ist mir als Präsident der Amateur Liga natürlich ein grosses Anliegen.»

Die Suva engagiert sich bei Walking Football

Unterstützt wird Walking Football in der Zentralschweiz vom Unfallversicherungsunternehmen Suva. Das Engagement erklärt sich damit, dass die Suva in ihrem Geschäftsmodell nicht nur die Versicherung, sondern auch Prävention und Rehabilitation von Unfällen in der Freizeit und bei der Arbeit eingeschlossen hat. Im Fussball ereignen sich Jahr für Jahr 45 000 Unfälle– so viele wie sonst in keiner Sportart. Vor allem die Älteren, die sich auf dem Rasen versuchen, erleiden Verletzungen mit teils längeren Heilungsverläufen. Eine Studie belegt, dass mit zunehmendem Alter die Zahl der gravierenden Blessuren steigt. «Walking Football ist eine Chance für alle, die gerne bis ins hohe Alter verletzungsfrei Fussball spielen möchten», sagt Raphael Ammann, Kampagnenleiter Fussball bei der Suva. «Mit diesem Konzept bleibt der Spass am Spiel, gleichzeitig reduziert sich aber die Verletzungsgefahr– eine absolute Win-win-Situation. Denn, wer am Ende eines Spiels verletzungsfrei vom Platz geht, hat letztlich gewonnen.»

4 Turniere. Erstfeld. 29. April, ab 18.30 Uhr. 4 Plätze (Kunstrasen). – Littau. 6. Mai, ab 18.30 Uhr. 2 Plätze (Kunstrasen). – Ebikon. 17. Juni, ab 18.30. 4 Plätze (Kunstrasen).– Goldau. 24. Juni, ab 18.30. 2 Plätze (Kunstrasen). Interessierte Teams können sich anmelden unter walking-football.ch. Alle sind nach der sportlichen Aktivität zum Abendessen eingeladen.

