Gery Bucher wird neuer Trainer bei Handball Emmen Emmen spielt zum Auftakt der 1.-Liga-Finalrunde 39:39-Remis in Herzogenbuchsee und klärt die Trainerfrage für die nächste Saison. Stephan Santschi 21.01.2020, 05.00 Uhr

Mark Schelbert trug sieben Tore zur starken Emmer Offensivleistung bei. Bild: Corinne Glanzmann (Emmen, 14. Dezember 2019)

Die 1.-Liga-Szene steht wieder voll im Meisterschaftsbetrieb. Final- und Abstiegsrunden haben sowohl bei den Frauen, wie auch bei den Männern begonnen (siehe Kasten). Das Hauptaugenmerk aus Zentralschweizer Sicht liegt dabei auf Handball Emmen, das nur ein Jahr nach dem Abstieg um die Rückkehr in die NLB kämpft. Am letzten Samstag spielte die Equipe von Trainer Heinz Fuhrimann zum Auftakt 39:39-Remis in Herzogenbuchsee. Ein Ergebnis, mit dem die Emmer leben konnten. «Es war ein sehr schnelles Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte», findet Fuhrimann.

Und doch war sein Team näher dran am Vollerfolg, führte nach 44 Minuten mit vier Toren Differenz (29:25) und auch knapp vier Minuten vor Schluss lag es noch mit zwei Längen in Front (37:35). «Insgesamt verwarfen wir ein paar freie Bälle zu viel, da haben wir etwas gesündigt», hält Fuhrimann fest. In Herzogenbuchsee zu spielen, sei nie einfach, die Mannschaft sei heimstark und verfüge mit Tobias Stalder, Andri Tatarinoff und Samuel Schärer über einen routinierten Rückraum mit NLA- und NLB-Erfahrung. Stalder spielte bis 2009 sogar 19-mal für das Schweizer Nationalteam.

Emmen beteiligt sich wieder an Torspektakel

Dem schnellen und physisch starken Spiel der Oberaargauer war das Emmer Rückzugsverhalten oft nicht gewachsen, immer wieder war der Gegner nach einer schnellen Mitte erfolgreich. Auch mit der 7:6-Überzahl im Angriff machten sie den Luzernern das Leben schwer. «Es ist nicht so, dass wir ohne Abwehr gespielt hätten. Ab und zu werde ich auch mit der Frage aufgezogen, ob wir ohne Torhüter angetreten seien», sagt Fuhrimann. Sein Team hat bekanntlich den produktivsten Angriff der gesamten Liga, muss aber über 32 Gegentore pro Spiel einstecken. Zumindest Keeper Marcel Luthiger hatte in Herzogenbuchsee mit 34 Prozent eine sehr ordentliche Abwehrquote. «Das Spiel war einfach sehr intensiv, das Tempo sehr hoch», so Fuhrimann. Mit der Solidarität, dem Kampfgeist und auch den herausgespielten Chancen in der Offensive war der Trainer derweil zufrieden.

Fuhrimann tritt nach drei Jahren als Trainer ab

Ob die Emmer gut genug sind, um sich am Ende einen der beiden Aufstiegsplätze zu sichern, ist offen. Fuhrimann sagt, dass man die Promotion in die NLB nicht um jeden Preis anstrebe, ein Rang in den Top 4 sollte aber mindestens drinliegen. Bereits klar ist, wie die Trainerplanung für die nächste Saison aussieht. Fuhrimann wird, wie selbst schon vor Monaten angekündigt, sein Amt an der Seitenlinie nach drei Jahren niederlegen. «Hätte mir der Verein eine vernünftige Strategie für die Zukunft vorgelegt und mich zum Weitermachen bewegen wollen, wäre ich gesprächsbereit gewesen. Doch das ist nicht passiert», erzählt Fuhrimann, der wiederholt die mangelhafte Bereitschaft zum Leistungssport im Verein kritisierte.

Sein Nachfolger ab nächster Saison ist der Obernauer Gery Bucher. Wie Fuhrimann war Bucher ein langjähriger Ausbildner bei der SG Pilatus. «Er kann mit Jungen arbeiten und kennt die Zentralschweizer Handballszene bestens. Mit ihm kommt es zu einem fliessenden Übergang», erklärt Emmens Medienchef Peter Küng.

Männer, 1. Liga

Finalrunde: Pratteln – Neuhausen 32:28. Olten – Yverdon 31:27. Leimental – Pratteln 40:33. Neuhausen – Frauenfeld 23:27. Herzogenbuchsee – Emmen 39:39. – Rangliste: 1. Leimental 1/2. 2. Olten 1/2. 3. Frauenfeld 1/2. 4. Pratteln 2/2. 5. Herzogenbuchsee und Emmen 1/1. 7. Yverdon 1/0. 8. Neuhausen 2/0. - Modus: Die beiden Erstklassierten steigen in die NLB auf.