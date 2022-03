Biathlon Nach guter Schiessleistung: Giannina Piller feiert den Schweizer Meistertitel Die Sarner Biathletin (13) sichert sich Gold und Silber an den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften. Roland Bösch 14.03.2022, 16.53 Uhr

Talent Giannina Piller versucht, Biathlon und Gymnasium unter einen Hut zu bringen. Bild: Heinz Wolf

In Sörenberg lud der Skiclub Flühli am vergangenen Wochenende zu fünf Biathlon-Rennen ein. Hinzu kam am Sonntagnachmittag die Durchführung des 44. Salwideli-Langlaufs. Einmal mehr wurde extra ein Schiessstand für Luftgewehr- und Kleinkaliber-Wettkämpfe eingerichtet, um den Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz beste Bedingungen zu bieten. Im Rahmen dieser Swiss-Cup-Rennen wurden bei den Nachwuchskategorien die Schweizer-Meister-Titel im Einzellauf sowie im Sprint vergeben.

Aus Zentralschweizer Sicht griff besonders Giannina Piller vom Skiclub Schwendi-Langis sehr erfolgreich ins Wettkampfgeschehen ein. Beim Einzellauf über 6 km und vier Luftgewehr-Schiesseinlagen agierte die 13-jährige Athletin sehr geschickt und konnte sich vor der Bündnerin Valeria Benderer als Schweizer Meisterin feiern lassen. «Ich ging 30 Sekunden nach Valeria ins Rennen und hatte sie immer im Blickfeld», erzählt Giannina Piller.

«Im Schiessstand habe ich mir Zeit gelassen und versucht, einen gleichmässigen Rhythmus anzuschlagen.»

Die Taktik ging auf. Die Obwaldnerin musste lediglich einen Fehlschuss und entsprechend 45 Sekunden Zuschlag in Kauf nehmen.

Die vielen Trainings zahlen sich aus

Nachdem Giannina Piller in dieser Saison bereits drei Swiss-Cup-Rennen für sich hatte entscheiden können und vier Mal auf den zweiten Platz lief, kam der Erfolg nicht ganz unerwartet. «Klar war eine Medaille ein Thema. Doch muss es am Tag X ja ebenfalls noch passen», stellt sie fest. An ihrem Einsatz und Willen liegt es auf jeden Fall nicht. Der Biathlonsport ist ihre grosse Leidenschaft geworden. Obwohl Giannina Piller das Gymnasium in Sarnen besucht, versucht sie, möglichst viele Trainingseinheiten zu absolvieren. Am Dienstag führt der SC Schwendi-Langis extra ein zusätzliches Training durch. Giannina Piller kann dann das Gymnasium jeweils etwas früher verlassen.

Im Winter finden die Trainings auf dem Langis statt, im Sommer auf der Trainingsanlage Pfedli in Giswil.

«Die Trainer richten jeweils alles ein und warten in der Kälte auf uns. Wenn wir kommen, können wir sofort mit dem Training beginnen»,

lobt Giannina Piller. Die vielen Trainings haben sich auch in Bezug auf den sonntäglichen Sprint ausbezahlt. Giannina Piller musste den Meistertitel zwar der ein Jahr älteren Sophie Imwinkelried aus Goms um lediglich 2,5 Sekunden überlassen, sicherte sich jedoch mit dem zweiten Rang den Sieg in der Gesamtwertung.

Sportmittelschule ist ein Thema

Viel Zeit zum Feiern blieb der Sarnerin jedoch nicht. Am Sonntagabend wartete noch ein Schulvortrag, den Giannina Piller noch vorbereiten musste. Alles unter einen Hut zu bringen, erfordert viel Disziplin. Um von noch besseren Strukturen zu profitieren, überlegt sie sich den Gang an die Sportmittelschule nach Engelberg. Dieser Entscheid ist jedoch noch ausstehend und bedarf vertiefter Abklärungen. «Im Gymnasium in Sarnen hat man ebenfalls Verständnis für meine sportlichen Aktivitäten», zeigt sich Giannina Piller dankbar. Am kommenden Freitag wird Piller im Klassenzimmer fehlen. Sie darf die Schweiz an den Ländervergleichen im Biathlon-Mekka Ruhpoldingen vertreten.

